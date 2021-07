Quelles sont les règles, le format pour le basketball 3-contre-3 des Jeux olympiques de 2021 ?

Rendez-vous: 24-28 juillet

Ce qu’il faut savoir: Il aura toujours les vibrations classiques de la cour ou du jeu de ramassage qui accompagnent tout jeu de basket-ball 3 contre 3. Hormis quelques jours, le 3-contre-3 se jouera sur la plus grande scène du sport international.

Le format a gagné en popularité non seulement aux États-Unis mais à l’échelle internationale au cours des dernières décennies. Et pas seulement dans un sens décontracté, mais de manière compétitive. Avec l’introduction d’autres sports « de rue » à Tokyo – le skateboard, par exemple – les débuts olympiques du basket-ball 3-contre-3, ce cycle prend tout son sens.

La Fédération Internationale de Basketball (FIBA) a adopté des règles formelles de 3-contre-3 il y a 14 ans, et il a été joué pour la première fois en compétition aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2010 à Singapour. La FIBA ​​organise une Coupe du monde 3 contre 3 depuis 2012, et en 2017, elle a été sélectionnée comme sport olympique pour Tokyo.

Les concours auront lieu à Aomi Urban Sports Park, un site au bord de l’eau avec vue sur la baie de Tokyo qui accueillera plus tard la compétition d’escalade sportive.

Comment ça fonctionne: Les bases et les règles du basket-ball se retrouvent dans le format 3 contre 3. Le dribble, le tir, le rebond et la défense restent les principes fondamentaux – et les joueurs doivent être capables d’exceller dans toutes les phases du jeu. Avec des listes fixées à quatre joueurs par équipe, la polyvalence est la clé et les remplacements/rotations sont fréquents.

3-on-3 se joue sur la moitié d’un terrain de basket normal. Le chronomètre des tirs est réglé à 12 secondes, la moitié des 24 secondes de la NBA et bien inférieur aux 30 secondes du basket-ball universitaire. Et le jeu s’arrête difficilement après des fautes ou des paniers faits.

Il n’y a pas de pourboire. Au contraire, un tirage au sort décide de la première possession. Les gagnants sont déterminés par le premier à 21 points ou celui qui mène après 10 minutes. Si le score est à égalité après 10 minutes, des prolongations seront jouées – la première équipe à marquer deux points gagne.

Les tirs effectués au-delà de la ligne traditionnelle à trois points comptent pour deux points, et les paniers faits à l’intérieur de l’arc comptent pour un. Les lancers francs comptent pour un point et sont accordés pour les fautes commises à l’intérieur de l’arc.

Le jeu à 3 contre 3 utilise une balle de taille 6, par rapport aux balles de taille 7 utilisées dans les jeux à 5 contre 5. La taille plus petite de la balle convient à la vitesse du jeu.

Les joueurs en 3-contre-3 ont plus de responsabilités en matière de stratégie, car les entraîneurs ne sont pas autorisés à jouer sur le terrain.

Chemin vers l’or : L’équipe américaine revendique une domination sur le terrain de basket, mais les hommes ne remporteront pas l’or à 3 contre 3 – ils ne se sont même pas qualifiés.

Seules huit équipes participent aux Jeux olympiques, tant pour les tournois masculins que féminins. Les Américaines auront certainement une chance de remporter l’or, bien qu’il n’y ait pas de grand favori.

Chaque équipe jouera les sept autres sur quatre jours (deux matchs les trois premiers jours). Après le match final de la « phase de poule », les équipes aux septième et huitième places seront éliminées.

Les demi-finales et les matchs pour les médailles ont lieu le même jour.

Athlète américaine à surveiller : Allisha Gray, 3 contre 3 femmes

Champion national 2017 à l’Université de Caroline du Sud, Gray a mené tous les joueurs américains avec 39 points lors du tournoi de qualification du mois dernier en Autriche. Gray jouera à Tokyo aux côtés de Stefanie Dolson, Kelsey Plum et Katie Lou Samuelson.

Athlète international à surveiller : Dusan Bulut, 3 contre 3 hommes, Serbie

La FIBA ​​le classe au premier rang des joueurs 3 contre 3 au monde. Connu pour ses passes, il peut également créer son tir et renverser les 3 points. La Serbie, qui a développé le jeu à 3 contre 3 séparément de ses efforts à 5 contre 5, a remporté quatre des six Coupes du monde depuis 2012.

