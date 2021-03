L’exécutif de Stormont a annoncé une série de mesures d’assouplissement du verrouillage, dont certaines entreront en vigueur le 1er avril.

À partir de cette date, jusqu’à six personnes de deux ménages maximum pourront se retrouver en plein air dans un jardin privé. En outre, jusqu’à dix personnes, issues de deux ménages au maximum, seront autorisées à participer à des activités sportives de plein air.

Les terrains de golf devraient également rouvrir, bien que les clubs restent fermés, et les achats cliquables seront autorisés dans les jardineries et les pépinières.

Outre la levée de ces restrictions, une nouvelle réduction des mesures a également été annoncée, dont les ministres espèrent qu’elle entrera en vigueur le 12 avril. Jusqu’à 10 personnes de deux ménages maximum seront autorisées à se réunir à l’extérieur dans un jardin privé et l’exigence «Stay At Home» sera remplacée par un message «Stay Local».

Le Click and Collect dans tous les points de vente non essentiels sera autorisé et la formation aux sports de plein air pourra reprendre pour les clubs sportifs ne comptant pas plus de 15 participants dans un groupe de formation. Les installations du club intérieur, à l’exception des toilettes, doivent rester fermées.

Cependant, ces mesures sont sujettes à ratification finale par l’exécutif dans la semaine précédant leur entrée en vigueur, probablement le 8 avril.

Les enfants d’âge préscolaire et primaire jusqu’à P3 ont repris leurs cours le 8 mars, tandis que ceux de P4 à P7 et les élèves de 12 à 14 ans ont commencé à reprendre les cours en présentiel à partir du 22 mars.

L’apprentissage à distance se poursuivra pour tous les autres élèves jusqu’à la fin des vacances de Pâques, ceux de la 8e à la 11e année revenant le 12 avril, bien que cette étape fasse l’objet d’un examen exécutif de la situation de la santé publique à la fin du mois de mars.

L’ordonnance «Stay at Home» est devenue juridiquement exécutoire à partir du 8 janvier. À l’heure actuelle, les gens ne peuvent quitter leur domicile qu’avec une «excuse raisonnable», par exemple pour des achats médicaux ou alimentaires, de l’exercice et du travail qui ne peuvent être effectués à domicile.

Les ministres n’ont pas rendu illégaux les voyages à l’extérieur du pays, mais ont plutôt publié des directives déconseillant les voyages non essentiels entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et la République d’Irlande.

Ces mesures font partie du plan d’action de l’exécutif pour sortir des restrictions, qui a été signé le 2 mars.

Il comprend cinq étapes le long de neuf voies – vente au détail; hospitalité; éducation et jeunes; travailler; culture, patrimoine et divertissement; sports et loisirs; voyage et tourisme; culte et cérémonies; et la maison et la communauté.

Les cinq étapes de la restriction commencent par le verrouillage puis s’étendent aux premières étapes prudentes, à l’assouplissement progressif, à l’assouplissement supplémentaire et à la préparation de l’avenir.

L’exécutif examinera les progrès du parcours toutes les quatre semaines.