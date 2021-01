L’Irlande du Nord a enregistré son nombre hebdomadaire de décès de coronavirus le plus élevé depuis le début de la pandémie, les restrictions relatives aux coronavirus étant prolongées en raison d’une augmentation des cas.

156 autres décès sont survenus dans la semaine du 9 au 15 janvier, a indiqué l’agence nord-irlandaise des statistiques et de la recherche (Nisra).

Le nombre total de décès liés à Covid jusqu’au 15 janvier était de 2186, selon les chiffres de Nisra, et le nombre comparatif de décès signalés quotidiennement par le ministère de la Santé au 15 janvier était de 1583.

Ces chiffres sont basés sur des patients ayant déjà été testés positifs pour le virus, tandis que le décompte Nisra est basé sur des informations saisies sur des certificats de décès remplis par des professionnels de la santé.

Les chiffres ont émergé lorsque le premier ministre, Mark Drakeford, a confirmé la prolongation du verrouillage post-Noël de quatre semaines supplémentaires.

Un nouvel examen des restrictions est prévu le 18 février, mais les ministres ont été informés que le verrouillage pourrait rester en place pendant les vacances de Pâques.

Arlene Foster a souligné que l’avenir des restrictions était encore incertain, mais elle a insisté sur le fait que « Ne pas aller de l’avant risquerait tous les gains durement acquis ».

Les ministres se sont fait l’écho des orientations du gouvernement britannique, indiquant que les restrictions seraient assouplies en fonction de la diminution des pressions sur le service de santé.

Il y a eu 98 351 cas confirmés de Covid-19 en Irlande du Nord.

Le pays est entré dans un premier verrouillage de six semaines le lendemain de Noël, après que les ministres ont accepté de rétablir le plus haut niveau de restrictions.

L’ordonnance «Stay at Home» est devenue juridiquement exécutoire à partir du 8 janvier. Les gens ne peuvent quitter la maison qu’avec une «excuse raisonnable», par exemple pour des achats médicaux ou alimentaires, de l’exercice et du travail qui ne peuvent être effectués à domicile.

Il y a eu un léger relâchement de certaines mesures le 2 janvier, ce qui a entraîné des changements dans le commerce de détail essentiel, l’exercice et l’industrie de l’hôtellerie. Le couvre-feu de 20 h a également été levé, ce qui signifie que vous pouvez désormais faire vos achats dans les magasins de détail essentiels au-delà de 20 h et commander des plats à emporter jusqu’à 23 h.

Cependant, tous les services de contact rapproché et les commerces de détail non essentiels ne sont pas autorisés à ouvrir leurs portes avant le 5 mars selon les restrictions en vigueur. Toutes les attractions touristiques, les gymnases et les piscines resteront également fermés.

Les ministres n’ont pas fait de voyages à l’extérieur du pays contre la loi, mais ont plutôt émis des directives déconseillant les voyages non essentiels entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et la République d’Irlande.

Le Sinn Fein a exigé qu’un blocage des voyages à l’échelle de l’île soit introduit en Irlande. La vice-première ministre, Michelle O’Neill, a appelé Taoiseach, Micheal Martin à poursuivre une politique de voyage conjointe avec l’exécutif de Stormont pour empêcher les déplacements entre la Grande-Bretagne. « .