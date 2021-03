quelles sont les règles et quand elles prendront fin?

La stratégie de sortie de verrouillage de l’Irlande du Nord offre un plan « prudent, prudent et plein d’espoir » pour tracer un voyage hors des restrictions, a déclaré Michelle O’Neill.

Présentant le plan Pathway to Recovery à l’Assemblée Stormont le 2 mars, la vice-première ministre a déclaré que la région franchirait un cap dans la bataille contre Covid-19 en 2021, mais elle a souligné que « nous ne sommes pas sortis du bois ».

Les ministres exécutifs ont approuvé la stratégie plus tôt le 2 mars. Elle se concentre sur neuf domaines clés – commerce de détail, hôtellerie, éducation et jeunes, travail, culture, patrimoine et divertissement, sports et loisirs, voyages et tourisme, culte et cérémonies, maison et communauté.

« C’est une journée pleine d’espoir », a déclaré Mme O’Neill.

Chacun sortira du verrouillage par étapes. Les étapes sont le verrouillage, les premiers pas prudents, l’assouplissement progressif, l’assouplissement supplémentaire et la préparation de l’avenir.

Cependant, le sous-premier ministre a clairement indiqué que le plan directeur reposera sur des données et que, par conséquent, le plan ne comprend pas de dates cibles. Elle a ajouté: «Cela laisse le temps aux décisions d’être correctement éclairées par les données sanitaires, communautaires et économiques, et de voir l’impact en temps réel de la prévalence du virus.

« Ce temps sera utilisé avec précaution pour examiner les résultats de la modélisation régulière et évaluer s’il est sûr de passer à l’étape suivante. »

Mme O’Neill a également déclaré que l’exécutif était déterminé à ramener l’éducation le plus rapidement possible dans l’intérêt des enfants et des jeunes, pour leur éducation, leur bien-être et leurs aspirations futures.

L’exécutif examinera les progrès du parcours toutes les quatre semaines.

Arlene Foster a annoncé le 18 février que le verrouillage en Irlande du Nord se poursuivrait jusqu’au 1er avril au plus tôt, en raison des craintes d’une augmentation potentielle des cas après la Saint-Patrick (17 mars).

Cependant, il a été annoncé que les enfants d’âge préscolaire et primaire jusqu’au P3 retourneront en classe le 8 mars, tandis que l’apprentissage à distance se poursuivra pour les élèves plus âgés.

Les élèves du secondaire dans les années d’examens clés seront les prochains à revenir, les élèves de 12 à 14 ans commençant les cours en présentiel le 22 mars.

Les élèves de P3 et inférieurs reprendront ensuite l’apprentissage à distance à partir du 22 mars afin de minimiser les risques d’infection pour les étudiants au cours des années d’examen clés.

L’apprentissage à distance se poursuivra pour tous les autres élèves jusqu’à ce que de plus amples détails sur le retour progressif soient annoncés.

L’ordonnance «Stay at Home» est devenue juridiquement exécutoire à partir du 8 janvier. Les gens ne peuvent quitter la maison qu’avec une «excuse raisonnable», par exemple pour des achats médicaux ou alimentaires, de l’exercice et du travail qui ne peuvent être effectués à domicile.

Tous les services de contact rapproché et les commerces non essentiels ne sont pas autorisés à ouvrir leurs portes avant le 5 mars selon les restrictions actuelles, bien que certains services de click and collect puissent reprendre à partir du 8 mars. Toutes les attractions touristiques, les gymnases et les piscines resteront également fermés.

Les ministres n’ont pas rendu illégaux les voyages à l’extérieur du pays, mais ont plutôt publié des directives déconseillant les voyages non essentiels entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et la République d’Irlande.