quelles sont les règles et quand elles prendront fin?

Les ministres de Stormont devraient se réunir le 2 mars pour finaliser les détails de la stratégie de sortie de verrouillage de l’Irlande du Nord.

Cependant, les ministres ont clairement indiqué que le plan qui devrait être publié par la Première ministre Arlene Foster et la vice-première ministre Michelle O’Neill sur le parquet de l’Assemblée à Belfast, sera dirigé par des données et non par des dates.

Arlene Foster a annoncé le 18 février que le verrouillage en Irlande du Nord se poursuivrait jusqu’au 1er avril au plus tôt, en raison des craintes d’une augmentation potentielle des cas après la Saint-Patrick (17 mars).

Cependant, il a été annoncé que les enfants d’âge préscolaire et primaire jusqu’au P3 retourneront en classe le 8 mars, tandis que l’apprentissage à distance se poursuivra pour les élèves plus âgés.

Les élèves du secondaire dans les années d’examen clés seront les prochains à revenir, les élèves de 12 à 14 ans commençant les cours en face à face le 22 mars.

Les élèves de P3 et inférieurs reprendront ensuite l’apprentissage à distance à partir du 22 mars afin de minimiser les risques d’infection pour les étudiants au cours des années d’examen clés.

L’apprentissage à distance se poursuivra pour tous les autres élèves jusqu’à ce que de plus amples détails sur le retour progressif soient annoncés.

L’ordonnance «Stay at Home» est devenue juridiquement exécutoire à partir du 8 janvier. Les gens ne peuvent quitter la maison qu’avec une «excuse raisonnable», par exemple pour des achats médicaux ou alimentaires, de l’exercice et du travail qui ne peuvent être effectués à domicile.

Il y a eu un léger assouplissement de certaines mesures le 2 janvier, ce qui a entraîné des changements dans le commerce de détail essentiel, l’exercice et l’industrie hôtelière. Le couvre-feu de 20 h a également été levé, ce qui signifie que vous pouvez faire vos achats dans les magasins de détail essentiels au-delà de 20 h et commander des plats à emporter jusqu’à 23 h.

Cependant, tous les services de contact rapproché et les commerces non essentiels ne sont pas autorisés à ouvrir leurs portes avant le 5 mars selon les restrictions actuelles, bien que certains services de clic et collecte puissent reprendre à partir du 8 mars. Toutes les attractions touristiques, les gymnases et les piscines resteront également fermé.

Les ministres n’ont pas rendu illégaux les voyages à l’extérieur du pays, mais ont plutôt publié des directives déconseillant les voyages non essentiels entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et la République d’Irlande.