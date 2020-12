Quelles sont les règles du niveau 4?

Les règles du niveau 4 sont similaires à celles du dernier lockdown national:

Les pubs, bars et restaurants ne pourront servir que des plats à emporter

Les hôtels doivent fermer leurs portes

Les gymnases intérieurs et les centres de loisirs doivent fermer

Les services de soins personnels et le commerce de détail non essentiel doivent fermer

Les personnes vivant au niveau 4 ne peuvent pas faire des bulles avec d’autres ménages à Noël

Les résidents doivent rester à la maison autant que possible

Les résidents ne doivent pas entrer ou sortir des zones de niveau 4 sauf pour des raisons essentielles

Les résidents des zones de niveau 4 ne doivent pas passer la nuit dans d’autres zones

Ils ne peuvent pas aller à l’étranger sauf « exceptions limitées » telles que le travail

Les gens devraient travailler à domicile s’ils le peuvent

Le culte communautaire peut continuer

Les mariages et partenariats civils ne peuvent avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles, dans la limite de six participants

Comment les niveaux sont-ils déterminés?

Cinq catégories sont utilisées pour déterminer à quel niveau se situe une zone:

Le taux d’infection, en particulier chez les plus de 60 ans À quelle vitesse les taux de cas augmentent ou diminuent Positivité dans la population générale Pression sur le NHS – y compris la capacité actuelle et projetée du NHS Contexte local et circonstances exceptionnelles telles qu’une flambée locale mais contenue

Quand les restrictions de niveau 4 pourraient-elles prendre fin?

Le prochain examen des restrictions de niveau local devrait avoir lieu le 30 décembre. Ces examens déterminent si les zones vont descendre d’un niveau, rester les mêmes ou monter d’un niveau.

Cependant, les restrictions de niveau 4 pourraient être encore renforcées et rester en place jusqu’à près de Pâques, ont admis des sources gouvernementales.

Les ministres estiment qu’au moins 20 millions de personnes devront avoir été vaccinées contre le coronavirus avant qu’un assouplissement significatif des mesures puisse être envisagé, est-il entendu.

Matt Hancock a déclaré le 20 décembre que la Grande-Bretagne faisait face à quelques mois «très difficiles», avertissant que la propagation du virus à travers des pans de l’Angleterre était désormais «incontrôlable».

Le député conservateur Mark Harper, président du Covid Recovery Group (CRG), a qualifié les changements de «très triste jour» pour le pays et a exigé que M. Johnson présente une «stratégie claire de sortie de ce cycle cauchemardesque de verrouillages dommageables. et restrictions. »

«Les verrouillages et les restrictions à plusieurs niveaux de plus en plus sévères ont échoué dans leur objectif de ralentir la transmission de Covid», a-t-il ajouté.

«Et maintenant, le gouvernement s’attend à ce que les gens sacrifient la chance de partager Noël avec leur famille, leurs amis et leurs proches, quelques jours à peine après avoir promis le contraire.»

Voyage, vacances et travail

Toute personne vivant dans une zone de niveau 4 ne sera pas autorisée à partir pour se rendre dans des villes, villes et villages à faible prévalence.

Ceux qui ont réservé des vacances à l’étranger devront également les annuler, M. Johnson déclarant que le seul voyage à l’étranger autorisé sera pour les travailleurs bénéficiant d’une exemption commerciale. Toute personne rentrant chez elle devra toujours être mise en quarantaine.

M. Johnson a exhorté les gens à « examiner attentivement s’ils doivent voyager à l’étranger ». Aucune interdiction pure et simple n’a été indiquée, comme lors du premier verrouillage.

L’OMS a appelé ses membres en Europe à intensifier leurs propres mesures contre le coronavirus face à la nouvelle variante circulant en Grande-Bretagne.

Le premier à le faire a été le gouvernement néerlandais, qui a interdit tous les vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne jusqu’au 1er janvier après avoir découvert un cas aux Pays-Bas de la nouvelle souche de coronavirus.

50 pays ont emboîté le pas, dont l’Italie, l’Autriche, la France et l’Espagne, interdisant tous tous les vols en provenance du Royaume-Uni.

Les pays de l’UE ont eu des discussions le 22 décembre et ont décidé de lever l’interdiction de voyager, permettant aux citoyens nationaux, aux résidents étrangers et aux travailleurs clés de voyager du Royaume-Uni à leur pays d’origine, s’ils ont un test Covid négatif.

La Belgique a imposé une interdiction de 24 heures sur les vols et les liaisons ferroviaires pendant qu’elle évaluait la situation. Désormais, entre le 23 et le 31 décembre, seuls les résidents belges, les citoyens belges et un nombre limité de trajets strictement nécessaires seront autorisés depuis le Royaume-Uni.

L’Italie a interdit l’entrée dans le pays à toute personne qui était au Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours, tandis que les vols sont interdits jusqu’au 6 janvier. Désormais, seuls les citoyens italiens du Royaume-Uni sont autorisés à rentrer en Italie et ceux qui ont besoin d’une entrée urgente.

L’Autriche et la République tchèque imposent également des restrictions, Prague annonçant des règles de quarantaine plus strictes, toute personne arrivant dans le pays ayant passé au moins 24 heures sur le territoire britannique devant s’auto-isoler.

La France a imposé une interdiction de voyager de 48 heures depuis le Royaume-Uni. Ces restrictions sont entrées en vigueur à minuit le 20 décembre, provoquant des perturbations massives dans les ports. Désormais, les citoyens français, les ressortissants britanniques résidant en France et les transporteurs peuvent à nouveau voyager – s’ils ont récemment subi un test négatif.

En Irlande, les passagers arrivant par avion ou par ferry d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Écosse, à l’exception des travailleurs essentiels, sont interdits jusqu’au 31 décembre, quelle que soit leur nationalité.

Le gouvernement allemand a mis en œuvre une interdiction de voyager sur les vols en provenance du Royaume-Uni à partir de minuit (heure de Berlin) le 20 décembre. Les vols et le transport de passagers par train, bus et bateau sont interdits jusqu’au 6 janvier. À partir du 1er janvier 2021, les transporteurs peuvent demander aux autorités allemandes une exemption pour transporter des personnes résidant en Allemagne.

Le Premier ministre a présidé une réunion du COBR le 21 décembre pour discuter de la situation concernant les voyages internationaux, en particulier le flux régulier de fret à destination et en provenance du Royaume-Uni.

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street que toute personne du niveau 4 qui avait commencé à faire ses valises pour Noël devrait désormais les «déballer».

Les exemptions au message «rester à la maison» qui s’appliquaient lors du verrouillage de novembre s’appliqueront également dans le nouveau niveau 4 – y compris les bulles de soutien, les bulles de garde d’enfants et les enfants dont les parents sont séparés.

Les gens seront autorisés à voyager pour étudier, à garder leurs enfants et à aller travailler s’ils ne peuvent pas travailler à domicile et ils seront autorisés à faire de l’exercice en plein air illimité.