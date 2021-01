Le nombre d’autres cas confirmés en laboratoire de coronavirus enregistrés en une seule journée au Royaume-Uni a également atteint un nouveau sommet de 53135 au 29 décembre, selon les chiffres du gouvernement.

Les chiffres du NHS England ont montré qu’il y avait 21787 patients dans les hôpitaux du NHS en Angleterre à 8 heures du matin le 29 décembre, contre 18974 au premier pic de vague le 12 avril. première vague en avril, bien qu’il y ait probablement un retard dans les rapports en raison de la période de Noël.

Sir Simon Stevens, directeur général du NHS England, a déclaré: « Beaucoup d’entre nous ont perdu famille, amis, collègues et – à un moment de l’année où nous ferions normalement la fête – beaucoup de gens se sentent naturellement anxieux, frustrés et fatigués. .

« Et maintenant, nous sommes de retour dans l’œil de la tempête avec une deuxième vague de coronavirus balayant l’Europe et, en effet, ce pays. »

Quand les restrictions de niveau 4 pourraient-elles prendre fin?

Le prochain examen des restrictions de niveau local aura lieu le 13 janvier, après un autre examen du système de niveau. Ces examens déterminent si les zones descendront d’un niveau, resteront les mêmes ou augmenteront d’un niveau.

Cependant, les restrictions de niveau 4 pourraient être encore renforcées et rester en place jusqu’à près de Pâques, ont admis des sources gouvernementales.

Les ministres estiment qu’au moins 20 millions de personnes devront avoir été vaccinées contre le coronavirus avant qu’un assouplissement significatif des mesures puisse être envisagé, est-il entendu.

Matt Hancock a déclaré le 20 décembre que la Grande-Bretagne faisait face à quelques mois «très difficiles», avertissant que la propagation du virus à travers des pans de l’Angleterre était désormais «incontrôlable».

Y aura-t-il un niveau 5?

Bien qu’il n’y ait pas eu d’annonce d’un nouveau niveau de restrictions le 30 décembre, une source de Whitehall a indiqué la possibilité que certaines parties du Royaume-Uni pourraient entrer dans un nouveau niveau 5. Les conseillers scientifiques du gouvernement auraient exhorté Boris Johnson à resserrer les restrictions les plus élevées, ce qui peut entraîner la formation d’un nouveau niveau.

À l’heure actuelle, un débat fait rage sur la question de savoir si les écoles devraient être autorisées à rouvrir à partir du 4 janvier.

Voyage, vacances et travail

Toute personne vivant dans une zone de niveau 4 n’est pas autorisée à partir pour se rendre dans des villes, villes et villages à faible prévalence.

Ceux qui ont réservé des vacances à l’étranger doivent également les annuler, M. Johnson déclarant que le seul voyage à l’étranger autorisé sera pour les travailleurs bénéficiant d’une exemption commerciale. Quiconque rentre chez lui devra toujours être mis en quarantaine.

M. Johnson a exhorté les gens à « examiner attentivement s’ils doivent voyager à l’étranger ». Aucune interdiction pure et simple n’a été indiquée, comme lors du premier verrouillage.

L’Organisation mondiale de la santé a appelé ses membres en Europe à intensifier leurs propres mesures contre le coronavirus face à la nouvelle variante circulant en Grande-Bretagne.

Le premier à le faire a été le gouvernement néerlandais, qui a interdit tous les vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne jusqu’au 1er janvier après avoir découvert un cas aux Pays-Bas de la nouvelle souche de coronavirus.

50 pays ont emboîté le pas, dont l’Italie, l’Autriche, la France et l’Espagne, tous interdisant tous les vols en provenance du Royaume-Uni.

Les pays de l’UE ont eu des discussions le 22 décembre et ont décidé de lever l’interdiction complète de voyager, permettant aux citoyens nationaux, aux résidents étrangers et aux travailleurs clés de voyager du Royaume-Uni vers leur pays d’origine, s’ils ont un test Covid négatif.

La Belgique a imposé une interdiction de 24 heures sur les vols et les liaisons ferroviaires pendant qu’elle évaluait la situation. Désormais, entre le 23 et le 31 décembre, seuls les résidents belges, les citoyens belges et un nombre limité de voyages strictement nécessaires seront autorisés depuis le Royaume-Uni.

L’Italie a interdit l’entrée dans le pays à toute personne qui était au Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours, tandis que les vols sont interdits jusqu’au 6 janvier. Désormais, seuls les citoyens italiens du Royaume-Uni sont autorisés à rentrer en Italie et ceux qui ont besoin d’une entrée urgente.

L’Autriche et la République tchèque imposent également des restrictions, Prague annonçant des règles de quarantaine plus strictes, toute personne arrivant dans le pays ayant passé au moins 24 heures sur le territoire britannique devant s’auto-isoler.

La France a imposé une interdiction de voyager de 48 heures depuis le Royaume-Uni. Ces restrictions sont entrées en vigueur à minuit le 20 décembre, provoquant des perturbations massives dans les ports. Désormais, les citoyens français, les ressortissants britanniques résidant en France et les transporteurs peuvent à nouveau voyager – s’ils ont récemment subi un test négatif.

En Irlande, les passagers arrivant en avion ou en ferry d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Écosse, à l’exception des travailleurs essentiels, sont interdits jusqu’au 6 janvier, quelle que soit leur nationalité.

Le gouvernement allemand a mis en place une interdiction de voyager sur les vols en provenance du Royaume-Uni à partir du 20 décembre à minuit (heure de Berlin). Les vols et le transport de passagers par train, bus et bateau sont interdits jusqu’au 6 janvier. autorités pour une exemption pour le transport de personnes résidant en Allemagne.

Les exemptions au message «rester à la maison» qui s’appliquaient lors du verrouillage de novembre s’appliqueront également dans le nouveau niveau 4 – y compris les bulles de soutien, les bulles de garde d’enfants et les enfants dont les parents sont séparés.

Les gens seront autorisés à voyager pour étudier, à garder leurs enfants et à aller travailler s’ils ne peuvent pas travailler à domicile et ils seront autorisés à faire de l’exercice en plein air illimité.

Commerce de détail et hôtellerie non essentiels

Tous les magasins non essentiels dans les zones de niveau 4 ont été contraints de fermer jusqu’à ce que les restrictions soient abaissées.

Dans un coup de marteau dans la rue principale, le retour aux fermetures de type lockdown affecte la mode et les grands magasins, les jouets, les gadgets et les magasins d’électroménager.

Les supermarchés, les marchands de légumes, les kiosques à journaux et les dépanneurs restent ouverts. Les magasins situés dans les zones de niveau inférieur ne sont pas affectés par les modifications.

Les pubs et les restaurants restent fermés aux niveaux 3 et 4, sauf pour les plats à emporter. Au niveau 2, les dernières commandes ont lieu à 22 h 00 avec l’heure de fermeture à 23 h 00, et vous ne pouvez dîner qu’avec des personnes de votre foyer. Au niveau 1, la règle de six s’applique à l’intérieur.

Soins personnels et divertissement

Des coiffeurs et d’autres services de soins personnels proches ont également été fermés au niveau 4, notamment des esthéticiennes, des salons de manucure et des magasins de tatouage.

Les restrictions s’appliquent également aux lieux de divertissement tels que les cinémas, les pistes de bowling, les salles de bingo, les casinos, les patinoires intérieures et les salles de jeux.

Gymnases et centres de loisirs

Quelques semaines à peine après la réouverture, les gymnases et les centres de loisirs ont de nouveau été fermés dans les zones placées au niveau 4.

Les terrains de sport en plein air, les gymnases extérieurs, les terrains de golf, les piscines extérieures, les champs de tir à l’arc / de conduite / de tir, les centres d’équitation et les terrains de jeux peuvent rester ouverts à l’exercice individuel et aux personnes à utiliser avec d’autres personnes au sein de votre foyer, une bulle de soutien ou une personne d’un autre ménage. Les sports de plein air organisés pour les moins de 18 ans et les personnes handicapées sont autorisés.

Les mesures annoncées ne semblent pas avoir d’impact sur le sport professionnel, car les spectateurs ne sont toujours pas autorisés à pénétrer dans les stades et autres sites sportifs de niveau 3.

Les changements n’affectent pas les niveaux inférieurs, ce qui signifie que les gens peuvent continuer à utiliser les gymnases et les centres de loisirs.

Le football professionnel, le rugby et d’autres matches auront toujours lieu avec des limites de taille de foule, qui sont au maximum de 4000 au niveau un, passant à 2000 au niveau deux.

Des églises

Les gens peuvent toujours assister aux services dans toutes les régions du pays, bien que l’on pense que ceux du niveau 4 devront rester dans leur propre ménage.

Dans les niveaux inférieurs, les personnes qui fréquentent l’église sont tenues d’observer les restrictions sur le mélange des ménages à l’intérieur, telles que définies pour leur niveau.

Mariages

Les couples de niveau 4 sont désormais obligés de reporter leurs projets à moins qu’ils ne satisfassent à une exemption pour circonstances exceptionnelles, qui ne s’applique normalement qu’à une personne qui n’a pas longtemps à vivre.

Cependant, dans les niveaux inférieurs, les gens sont toujours en mesure de se marier, bien que leur taille soit strictement limitée.

Dans le cadre du « plan d’hiver Covid » du gouvernement, les partenariats civils et les cérémonies de mariage peuvent se dérouler avec jusqu’à 15 invités et sous conditions de distanciation sociale. Cependant, les réceptions restent interdites au niveau 3.

Blindage

Les personnes à qui on a demandé de se «cocooner» à la maison pendant des semaines pourraient être invitées à le faire à nouveau, a indiqué le professeur Whitty.

Alors que le gouvernement a assoupli les règles en raison des préoccupations concernant l’impact sur la santé mentale des gens, le médecin-chef a révélé que les directives concernant le blindage étaient en cours de révision alors que le virus continuait de monter.

«Les modèles de protection sont en train d’être réexaminés», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street.

«Le point de vue sur le blindage est que, dans la première vague, le blindage a fait beaucoup de choses qui étaient utiles mais aussi beaucoup de choses qui étaient en fait activement nuisibles.

«Et nous avons donc changé le modèle de blindage depuis la première vague, et cela inclut la possibilité pour les personnes de sortir davantage dans de nombreuses situations, ainsi que dans les zones autour du travail.

« Mais c’est quelque chose que les gens continuent à regarder, pour essayer d’obtenir l’équilibre optimal entre trop isoler les gens et les isoler suffisamment du virus. »

Écoles

Les écoles secondaires et les collèges retarderont le retour de la plupart des élèves de deux semaines après la déclaration de Gavin Williamson au Parlement le 30 décembre.

Les élèves des années 11 et 13 reviendront désormais le 11 janvier, les autres années reviendront le 18 janvier.

La majorité des écoles primaires rouvriront toujours le 4 janvier, mais dans certaines zones de niveau 4, ce ne sera que pour les enfants les plus vulnérables et les enfants des travailleurs critiques.

Les écoles secondaires ouvriront également à la même date pour les élèves vulnérables et les enfants des principaux travailleurs.

M. Williamson a déclaré à la Chambre des communes que: « Nous devons toujours agir rapidement lorsque les circonstances changent. Les preuves concernant la nouvelle variante de Covid et l’augmentation des taux d’infection ont nécessité un ajustement immédiat de nos plans pour le nouveau terme. »

Le professeur Neil Ferguson, membre du groupe consultatif gouvernemental sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a déclaré le 29 décembre qu’il y avait eu un « équilibre » depuis que le verrouillage avait été initialement facilité entre le contrôle du virus et le maintien « d’un semblant de la société normale « . Mais il a déclaré que les réouvertures scolaires prévues à partir du 4 janvier pourraient devoir être reportées.

Il a déclaré à l’émission World At One de BBC Radio 4: « Il est clair que personne ne veut fermer les écoles. Mais si c’est la seule alternative au nombre exponentiellement croissant d’hospitalisations, cela peut être nécessaire au moins pendant une période.

« Il n’y a pas de solutions faciles ici. Ma vraie préoccupation est que même si les universités, les écoles, ont des retours échelonnés ou même restent fermés, à quel point il serait facile de garder le contrôle du virus n’est pas clair maintenant, étant donné à quel point cette variante est plus transmissible. est. »

Auparavant, les membres du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), le professeur Andrew Hayward et le Dr Mike Tildesley, avaient signalé la possibilité d’un « léger retard » du retour des élèves sur place, les derniers chiffres du NHS England le 29 décembre montrant que 365 autres personnes testé positif pour Covid-19 était décédé, portant le nombre total de décès confirmés signalés dans les hôpitaux en Angleterre à 49 225.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a déclaré que les étudiants en année d’examen en Angleterre retourneraient à l’école comme d’habitude après les vacances de Noël, à partir du 4 janvier, mais que la majorité des élèves du secondaire commenceraient le trimestre en ligne pour permettre aux chefs d’établissement de lancer des tests de masse sur les enfants et le personnel.

Les écoles du Pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord utiliseront également des rendements échelonnés pour les élèves en janvier, certains élèves participant à des cours en ligne avant la réintroduction progressive de l’enseignement en présentiel plus tard dans le mois ou en février pour certains groupes d’âge.

Le gouvernement a déclaré que des soldats seraient enrôlés pour aider les écoles à mettre en place des installations de test afin d’accueillir les élèves de nouveau sur place, mais cela a incité les syndicats à demander un meilleur soutien.

Vous avez des questions sur les restrictions de niveau 4 ou la nouvelle souche de coronavirus? Envoyez un courriel à yourstory@telegraph.co.uk et vos questions seront répondues par nos experts.