Commerce de détail et hôtellerie non essentiels

Tous les magasins non essentiels des zones de niveau 4 seront contraints de fermer jusqu’à ce que les restrictions soient abaissées.

Dans un coup de marteau dans les grandes rues de Londres et dans les villes du sud-est, le retour aux fermetures de type lockdown affectera la mode et les grands magasins, les jouets, les gadgets et les magasins d’électricité.

Les supermarchés, les épiceries vertes, les kiosques à journaux et les dépanneurs resteront ouverts. Les magasins situés dans les zones de niveau inférieur ne seront pas affectés par les modifications.

M. Johnson n’a pas été en mesure de dire si un soutien financier supplémentaire serait fourni par le Trésor.

Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré: «Les conséquences de cette décision seront graves.

«Pour les entreprises, l’approche stop-start du gouvernement est profondément inutile – cette décision intervient seulement deux semaines après la fin du dernier lock-out national et en plein milieu du pic commercial dont beaucoup dépendent pour alimenter leur reprise.

« Face à cette nouvelle – et à la perspective de perdre 2 milliards de livres sterling de chiffre d’affaires par semaine pour la troisième fois cette année – de nombreuses entreprises seront en grande difficulté et des milliers d’emplois pourraient être menacés. »

Les pubs et les restaurants resteront fermés aux niveaux 3 et 4, sauf pour les plats à emporter. Au niveau 2, les dernières commandes ont lieu à 22 h 00 avec l’heure de fermeture à 23 h 00, et vous ne pouvez dîner qu’avec des personnes de votre foyer. Au niveau 1, la règle de six s’applique à l’intérieur.

Soins personnels et divertissement

Des coiffeurs, d’autres services de soins personnels proches ont également été fermés au niveau 4, notamment des esthéticiennes, des salons de manucure et des salons de tatouage.

Les restrictions s’appliqueront également aux lieux de divertissement tels que les cinémas, les pistes de bowling, les salles de bingo, les casinos, les patinoires intérieures et les salles de jeux.

Les changements reflètent les deux verrouillages précédents.

Les changements n’affecteront pas les niveaux inférieurs en Angleterre, bien que Mark Drakeford, le premier ministre gallois, ait confirmé qu’ils s’appliqueront également dans le cadre du verrouillage post-Noël du Pays de Galles qui doit entrer en vigueur le 20 décembre.

Gymnases et centres de loisirs

Quelques semaines à peine après la réouverture, les gymnases et les centres de loisirs ont de nouveau été fermés dans les zones placées au niveau 4.

Les terrains de sport en plein air, les gymnases extérieurs, les terrains de golf, les piscines extérieures, les champs de tir à l’arc / de conduite / de tir, les centres d’équitation et les terrains de jeux peuvent rester ouverts à l’exercice individuel et aux personnes à utiliser avec d’autres personnes au sein de votre foyer, une bulle de soutien ou une personne d’un autre ménage. Les sports de plein air organisés pour les moins de 18 ans et les personnes handicapées seront autorisés.

Les mesures annoncées ne semblent pas avoir d’impact sur le sport professionnel, car les spectateurs ne sont toujours pas autorisés à pénétrer dans les stades et autres sites sportifs de niveau 3.

Les changements n’affectent pas les niveaux inférieurs, ce qui signifie que les gens peuvent continuer à utiliser les gymnases et les centres de loisirs.

Le football professionnel, le rugby et d’autres matches auront toujours lieu avec des limites de taille de foule, qui sont au maximum de 4000 au niveau un, passant à 2000 au niveau deux.

Des églises

Les gens pourront toujours assister aux services dans toutes les régions du pays, bien que l’on pense que ceux du niveau 4 devront rester dans leur propre foyer.

Dans les niveaux inférieurs, les personnes qui fréquentent l’église seront tenues d’observer les restrictions sur le mélange des ménages à l’intérieur telles que définies pour leur niveau.

La décision de garder les lieux de culte ouverts pour le culte communautaire diffère des restrictions précédentes de verrouillage, des sources gouvernementales déclarant reconnaître l’importance de la religion pour de nombreuses personnes à Noël.

Mariages

Les couples de niveau 4 seront désormais obligés de reporter leurs projets à moins qu’ils ne satisfassent à une exemption pour circonstances exceptionnelles, qui ne s’applique normalement qu’à une personne qui n’a pas longtemps à vivre.

Cependant, dans les niveaux inférieurs, les gens pourront toujours se marier, mais avec des limites strictes de taille.

Dans le cadre du «plan d’hiver Covid» du gouvernement, les partenariats civils et les cérémonies de mariage peuvent se dérouler avec jusqu’à 15 invités et dans le cadre d’exigences de distanciation sociale. Cependant, les réceptions restent interdites au niveau 3.

Blindage

Les personnes à qui on a demandé de se «cocooner» à la maison pendant des semaines pourraient être invitées à le faire à nouveau, a indiqué le professeur Whitty.

Alors que le gouvernement a assoupli les règles en raison des préoccupations concernant l’impact sur la santé mentale des gens, le médecin-chef a révélé que les directives concernant le blindage étaient en cours de révision alors que le virus continuait de monter.

«Les modèles de blindage sont en train d’être réexaminés», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street.

«Le point de vue sur le blindage est que, dans la première vague, le blindage a fait beaucoup de choses qui étaient utiles, mais aussi beaucoup de choses qui étaient en fait activement nuisibles.

«Et nous avons donc changé le modèle de blindage depuis la première vague, et cela inclut la possibilité pour les personnes de sortir davantage dans de nombreuses situations, ainsi que dans les zones autour du travail.

« Mais c’est quelque chose que les gens continuent à regarder, pour essayer d’obtenir l’équilibre optimal entre trop isoler les gens et les isoler suffisamment du virus. »

Écoles

Les élèves seront invités à continuer à fréquenter l’école à tous les niveaux, malgré l’inquiétude croissante que les enfants et les adolescents contribuent à une flambée des cas dans le Sud-Est.

Downing Street a confirmé que les écoles des zones de niveau 4 devraient toujours rouvrir après les vacances de Noël.

Cependant, à l’instar des niveaux inférieurs, ils devront également échelonner le retour des élèves du secondaire et du collégial au cours de la première semaine de janvier pendant le déploiement des tests de masse.

Selon les plans, annoncés plus tôt cette semaine, seuls les élèves de 11e et 13e année qui se préparent aux GCSE et aux niveaux A seront autorisés à revenir comme d’habitude le 4 janvier.

Vous avez des questions sur les restrictions de niveau 4 ou la nouvelle souche de coronavirus? Envoyez un courriel à yourstory@telegraph.co.uk et vos questions seront répondues par nos experts.