Quelles sont les règles du temps additionnel cette saison ? La Premier League lance une nouvelle approche pour lutter contre la perte de temps

Avec la nouvelle saison de football en cours, les fans se sont interrogés sur les énormes périodes de temps supplémentaire à la fin des matchs.

Les joueurs et les supporters de l’EFL ont été témoins des nombreuses prolongations et il en sera de même en Premier League alors que l’élite débutera vendredi.

2 Il y a eu énormément de temps additionnels pendant la Coupe du monde Crédit : Getty

Cela se produit parce que les règles sur le temps supplémentaire ont changé, les ligues s’inspirant de la Coupe du monde 2022.

Les statistiques ont montré que le ballon n’était en jeu que pendant environ 55 minutes en moyenne lors des matchs de la saison dernière.

Ainsi, les nouvelles règles aideront à lutter contre la perte de temps avec plus de football à jouer et des joueurs à pénaliser plus durement.

Quelles sont les règles du temps additionnel cette saison ?

Les arbitres seront désormais obligés de chronométrer spécifiquement les interruptions avant les reprises après un but, un remplacement, une blessure ou un coup franc.

Plus de temps sera également ajouté pour les célébrations de buts qui, selon les officiels, sont devenues de plus en plus longues.

En conséquence, les joueurs et les fans peuvent s’attendre à des matchs aussi longs qu’ils étaient au Qatar lors de la Coupe du monde l’hiver dernier.

Les arbitres chercheront également à réprimer la pénalisation des « actions claires et percutantes » de la perte de temps qui ne consiste pas seulement à renvoyer le ballon.

L’EFL a publié une déclaration sur son site Web sur comment ils prévoient d’améliorer le temps de balle en jeu.

2 Les joueurs recevront un traitement plus sévère pour leur perte de temps cette saison Crédit : Getty

La déclaration se lit comme suit : « Alors que le jeu cherche collectivement à améliorer le temps pendant lequel le ballon est en jeu dans la prochaine campagne, le temps exact perdu lorsque certains événements de jeu se produisent sera désormais ajouté.

« Au cours des saisons précédentes, la politique consistait à ajouter une période de temps nominale pour certains événements de jeu. Les événements incluent :

Objectifs et célébrations ultérieures

Remplacements

Blessures et temps de traitement (si nécessaire)

Sanctions (du moment de l’infraction au coup de sifflet du penalty)

Cartons rouges (du moment de l’infraction au moment où le joueur quitte le terrain)

« Parallèlement à une allocation plus précise du temps perdu pendant le jeu, l’EFL adoptera également le système multi-balles, qui a fait ses preuves pour augmenter le temps de jeu de la balle.

« Les officiels du match adopteront également une approche plus robuste pour traiter les actions claires/délibérées qui ont un impact sur le retardement de la reprise du jeu, les joueurs étant avertis s’ils sont coupables de :

Retarder la reprise du jeu

Ne pas respecter la distance requise lors des coups francs. »