La DÉMOCRATIE ne doit pas être annulée à cause du Covid-19, a déclaré le gouvernement.

Les élections locales se dérouleront le 6 mai 2021, après avoir été reportées l’année dernière. Voici tout ce que vous devez savoir sur les règles de Covid-19 dans les bureaux de vote.

Les élections locales auront lieu le 6 mai 2021 Crédit: Rex Features

Quelles sont les règles Covid pour les bureaux de vote?

Les électeurs et le personnel des bureaux de vote sont censés suivre les mêmes règles que le grand public a suivies lors de la visite des espaces intérieurs.

Ils comprennent le port d’un masque facial à moins d’être exempté et le maintien de la distanciation sociale.

S’il existe des barrières physiques entre les agents de vote et les électeurs, le personnel derrière l’écran ne sera pas obligé de porter un masque facial, selon les directives officielles du gouvernement.

Un désinfectant pour les mains sera disponible dans les bureaux de vote et des marques de distance et des barrières de protection seront utilisées si nécessaire.

Les personnes votant en personne devront suivre les règles du coronavirus Crédits: Getty Images – Getty

Le vote en personne est-il sécuritaire?

Le gouvernement a introduit des mesures pour rendre le vote en personne sécuritaire.

Les électeurs sont également encouragés à éviter les heures de pointe – entre 7h30 et 9h30 et entre 17h et 20h – où il peut y avoir des files d’attente, si possible.

Les gens vont être loin de chez eux ou incapables de se rendre à un bureau de vote en raison du travail peuvent demander un vote par procuration – la date limite pour postuler est le mardi 27 avril à 17 heures.

Le vote par correspondance est également une option, mais les gens doivent s’inscrire à l’avance pour obtenir leur carte de vote avant l’élection.

Dois-je apporter mon propre stylo ou crayon?

Les électeurs seront encouragés à apporter leurs propres stylos ou crayons pour marquer leurs bulletins de vote si possible.

Cependant, ceux qui ne peuvent pas le faire auront accès à des crayons régulièrement désinfectés ou à usage unique.