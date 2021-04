PLUS d’invités pourront enfin assister à des mariages au Royaume-Uni alors que le verrouillage s’est encore allégé aujourd’hui.

Des milliers de couples contraints de reporter leurs grands jours en raison de Covid en 2020 – et avec des cérémonies organisées cette année – ont été sur des charbons ardents pour découvrir comment leurs projets seront affectés.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Les couples espèrent un retour à la normalité du mariage cette année Crédit: Alamy

Quelles sont les règles du mariage Covid?

Dans le cadre de la feuille de route du Premier ministre, jusqu’à 15 personnes peuvent assister aux mariages et aux cérémonies de partenariat civil à partir du 12 avril.

Ensuite, jusqu’à 30 personnes seront autorisées à y assister au plus tôt le 17 mai.

Cela vient après que les restrictions sur les mariages ont été assouplies le 29 mars, les couples se précipitant dans leurs bureaux d’enregistrement locaux pour tirer le meilleur parti des nouvelles règles.

Ben et Gabriela Lloyd ont été les premiers à se marier au bureau d’enregistrement de St Alban après l’assouplissement des restrictions le mois dernier.

On espère qu’un nombre illimité d’invités sera autorisé à partir du 21 juin, toutes les restrictions étant supprimées, mais le Premier ministre a souligné que cela serait revu plus tôt.

Ben et Gabriela Lloyd ont été le premier couple à se marier au bureau d’enregistrement de St Albans le 29 mars Crédit: © Karwai Tang

Puis-je organiser une réception de mariage?

Les réceptions peuvent avoir lieu à partir du 12 avril avec jusqu’à 15 personnes.

Cela peut prendre la forme d’un repas assis et dans tout lieu extérieur sécurisé Covid autorisé à ouvrir, mais les réceptions ne seront pas autorisées dans les jardins privés ou les espaces publics extérieurs.

Le nombre d’invités autorisés passera à 30 au plus tôt le 17 mai, et on espère que toutes les limites sur les mariages, les cérémonies de partenariat civil et les réceptions seront supprimées à partir du 21 juin.

Le Premier ministre a fait face à la pression croissante de ses propres députés conservateurs pour soutenir l’industrie du mariage en faisant du retour des cérémonies et des réceptions une priorité.

Un groupe de 13 hauts députés conservateurs, dirigé par Esther McVey et Philip Davies, a appelé au retour des événements sécurisés par Covid à partir du mois prochain et des mariages sans restriction à partir du 1er mai.

Les patrons de l’hôtellerie ont également averti le Premier ministre que l’industrie du mariage, qui soutient 400 000 emplois dans l’économie britannique, pourrait faire face à un effondrement si les réceptions ne reprennent pas cet été.

Tamryn Settle, responsable de campagne de #WhatAboutWeddings, un groupe qui défend les couples et l’industrie du mariage, a déclaré à The Independent: « Pour que les mariages se déroulent sous quelque forme que ce soit cet été, nous avons besoin d’une feuille de route pour une réouverture en toute sécurité et nous devons savoir quelles restrictions seront en place et quelles seront les conditions pour les assouplir davantage. »

Puis-je me marier à l’étranger?

En raison du verrouillage national, les voyages à l’étranger sont illégaux, sauf pour des raisons très spécifiques.

En vertu des restrictions actuelles de Covid-19, vous ne pouvez pas voyager à l’étranger sauf si vous avez une raison légalement autorisée de le faire et devrez probablement être mis en quarantaine à votre retour.

Les Britanniques s’exposent à des amendes allant jusqu’à 5000 £ pour partir en vacances à l’étranger en vertu de nouvelles lois de verrouillage s’ils retournent en Angleterre ou au Pays de Galles.

Cependant, se marier à l’étranger est sur la liste des raisons valables de voyager à l’étranger, mais la même limite de six personnes s’applique – quelles que soient les règles du pays que vous visitez.

Les règles pourraient changer après l’assouplissement des restrictions le 17 mai.

Les mariages ont été autorisés à reprendre l’année dernière, mais avec un nombre limité d’invités, de masques et de distanciation sociale Crédits: Getty Images – Getty

Quels sont mes droits si mon mariage ne peut avoir lieu?

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a publié des lignes directrices sur les droits de mariage des consommateurs.

Cela dit:

Si votre mariage ne peut avoir lieu sans enfreindre les règles de verrouillage locales ou nationales, le contrat est susceptible d’être « frustré », ce qui signifie que vous avez droit à un remboursement et ne serez pas responsable des paiements futurs.

Cela inclut des règles limitant le nombre d’invités, disant aux gens de rester à la maison ou exigeant la fermeture des lieux

L’exigence de remboursement couvre les dépôts « non remboursables », bien qu’un lieu ou un fournisseur puisse soustraire des coûts « limités » pour les services déjà fournis

Un lieu peut également retenir de l’argent qu’il a dépensé le jour même qu’il ne peut pas récupérer, par exemple pour le personnel qui planifie le mariage, mais pas pour des choses comme les frais généraux de personnel ou l’entretien du bâtiment.

Les fournisseurs et les sites doivent vous fournir une ventilation des coûts s’ils souhaitent retenir une partie de votre caution

Les députés conservateurs ont appelé à la fin des restrictions sur les mariages d’ici l’été Crédits: Getty – Contributeur

Puis-je réclamer une assurance mariage?

Les lignes directrices de l’AMC indiquent: «Dans de nombreux cas, lorsque les consommateurs ont payé des sommes substantielles avant leur mariage, l’AMC s’attend généralement à ce qu’on leur offre la plus grande partie de leur argent.

« Ce serait à l’entreprise de justifier la déduction de tout montant. »

La plupart des assurances ne couvrent pas un «acte gouvernemental», il est donc peu probable de payer si les verrouillages ont affecté votre mariage, tandis que les nouvelles polices d’assurance mariage sont peu susceptibles de couvrir le coronavirus.

Les fournisseurs et les sites peuvent-ils me facturer plus si je reporte?

Les entreprises ne sont pas autorisées à simplement augmenter les prix.

Henrietta Dunkley d’Ellis Jones Solicitors dit que certains couples ont trouvé que les lieux les facturaient beaucoup plus pour un mariage reporté que s’ils étaient un nouveau client.

Il est peu probable que cela soit jugé raisonnable.