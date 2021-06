Quelles sont les quatre étapes de l’assouplissement du verrouillage ?

La quatrième et dernière partie de la feuille de route de Boris Johnson sur le verrouillage hivernal prévoyait la levée de toutes les limites des contacts sociaux à partir du 21 juin, ouvrant la voie à la réouverture des discothèques et à un public complet lors d’événements et de spectacles.

Cependant, le Premier ministre a annoncé lundi que les quatre tests – succès du déploiement de la vaccination, efficacité du vaccin, baisse continue des taux d’infection et émergence de nouvelles variantes – n’avaient pas été satisfaits et que la quatrième étape devait être reportée, jusqu’au 19 juillet. .

Il a également déclaré que les gens pourraient souhaiter poursuivre la distanciation sociale après cette date.

« C’est un virus qui va être avec nous pour toujours », a déclaré Sir Patrick Vallance lors de la même conférence de presse.

Les limites du nombre d’événements sportifs, de pubs et de cinémas resteront donc en place, les boîtes de nuit resteront fermées et les gens seront invités à continuer à travailler à domicile dans la mesure du possible.

Downing Street a laissé ouverte la possibilité de mettre fin aux restrictions le 5 juillet si les données s’avèrent considérablement meilleures que prévu, mais a admis que cela était « peu probable ».

M. Johnson a cependant annoncé un assouplissement limité des restrictions à partir du 21 juin alors qu’il fait face à la perspective d’une rébellion des députés conservateurs furieux du retard.

Le plafond de 30 personnes pour les cérémonies de mariage et les réceptions, ainsi que les veillées, sera levé, avec des limites à fixer par les lieux en fonction des exigences de distanciation sociale.

Nous pouvons nous attendre à ce que des masques, une distance de deux mètres et un désinfectant pour les mains soient avec nous pendant un certain temps, alors que le déploiement du vaccin se poursuit au cours des prochains mois pour inclure les groupes les moins «à risque».

M. Johnson a passé les premières semaines de février à exhorter à une extrême prudence concernant la levée des restrictions de verrouillage.

Il a été soumis à une pression considérable de la part de son propre parti après que le Covid Recovery Group dirigé par les députés Steve Baker et Mark Harper a publié une lettre signée par 63 députés d’arrière-ban saluant le « rythme effréné » du déploiement du vaccin au Royaume-Uni – avec 15 millions de coups déjà administrés – et appelant à un assouplissement rapide des restrictions.