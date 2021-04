Le lundi 12 avril marque le début de l’étape 2 de la feuille de route en quatre étapes de verrouillage de Boris Johnson, qui a été dévoilée à la Chambre des communes en février.

Dès lors, les pubs et les restaurants peuvent rouvrir pour servir les clients à l’extérieur tant que les groupes respectent la règle de six et ne sont pas composés de plus de deux ménages.

Les commerces non essentiels, y compris les coiffeurs, les salons de beauté et les salons de tatouage, ainsi que les installations telles que les bibliothèques, les zoos, les musées et les hébergements autonomes seront également autorisés à rouvrir.

Jusqu’à 30 personnes seront autorisées à assister aux funérailles, mais les mariages seront limités à 15 personnes.

Nous pouvons nous attendre à ce que des masques, une distance de deux mètres et un désinfectant pour les mains soient avec nous pendant un certain temps, alors que le déploiement du vaccin se poursuit au cours des prochains mois pour accueillir les groupes les moins «à risque».

Nous sommes encore loin de la perspective de grandes foules d’assister à des événements en direct, avec des festivals de musique comme Glastonbury et des événements sportifs majeurs comme les Championnats d’Europe ou les Jeux Olympiques de Tokyo apparemment pas viables tant que la majorité des spectateurs n’auront pas été vaccinés, bien que des tests ou des vaccins. les certificats aux tourniquets pourraient fournir une voie à suivre.

Étape 3 – au plus tôt le 17 mai

On espère que la règle de six avec deux ménages pourra être supprimée à l’extérieur à partir du 17 mai, mais sera appliquée à l’intérieur, y compris à l’intérieur des pubs et des restaurants. Des rassemblements jusqu’à 30 personnes seront autorisés, y compris lors des mariages à partir de cette date.

Les hôtels et chambres d’hôtes pourront à nouveau accueillir des invités, et certains sites sportifs pourront accueillir des spectateurs, les plus grands sites pouvant accueillir jusqu’à 10 000 personnes.

Étape 4 – au plus tôt le 21 juin

La dernière étape du plan du Premier ministre espère lever les limites légales des contacts sociaux au plus tôt le 21 juin. Si tout se passe comme prévu, les boîtes de nuit pourraient rouvrir et le gouvernement pourrait lever les restrictions sur les événements et les spectacles après cette date.

La feuille de route est soumise à quatre tests afin de faire avancer les plans, dont le succès du déploiement de la vaccination, l’efficacité des vaccins, la baisse continue des taux d’infection et l’émergence de nouvelles variantes.

Le gouvernement procédera à quatre examens pendant la période de levée des restrictions, y compris sur la certification du statut Covid, les pilotes de grands événements, les voyages internationaux – qui seront toujours interdits jusqu’au 17 mai au moins – et le retrait des règles antivirales telles que la distanciation sociale et le port de masques.

M. Johnson a passé les premières semaines de février à exhorter à une extrême prudence concernant la levée des restrictions de verrouillage, et a déclaré aujourd’hui qu’il était «inéluctable» que la levée des règles entraînerait davantage d’infections et de décès.

M. Johnson a été soumis à une pression considérable au sein de son propre parti après que le Covid Recovery Group dirigé par les députés Steve Baker et Mark Harper a publié une lettre signée par 63 députés d’arrière-ban saluant le «rythme effréné» du déploiement des vaccins au Royaume-Uni – avec 15 millions de doses déjà administrées – et appelant à un assouplissement rapide des restrictions.

Alors que le cabinet de M. Johnson a ignoré les exigences de prendre des «engagements arbitraires» et se réserve le droit de réviser sa feuille de route en fonction des dernières données jusqu’à la dernière minute, voici un aperçu de la façon dont la vie en Grande-Bretagne pourrait se comporter après la levée du verrouillage. .