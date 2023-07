Une croissance régulière et soutenue était autrefois le nom du jeu dans la NFL, mais les choses ont changé au fil des ans.

Aujourd’hui, ajoutez quelques éléments clés pendant l’intersaison et cela seul peut changer la trajectoire de n’importe quelle franchise.

Depuis la fin de la saison 2022-23, de nombreuses équipes ont fait exactement cela, utilisant cette intersaison pour renforcer leurs listes dans le but de les propulser de l’une des pires équipes de la ligue en termes de records à potentiellement l’une des meilleures.

Greg Jennings, analyste de la NFL et co-animateur de « First Things First », a récemment révélé quelles sont les quatre équipes qui, selon lui, sont les mieux placées pour passer de la dernière place de leur division respective à la première place cette saison sur sa liste « Pire à première ».

Allons-y !

1. Broncos de Denver

Bilan 2022-23 : 5-12, dernier de l’AFC Ouest

Statistiques clés : 4 007 verges par la passe au total (21e dans la NFL), 1 935 verges au sol au total (21e), 320 verges autorisées par match (7e)

Les pensées de Jennings : « Les Broncos étaient la pire équipe de la division. Le plan de la saison dernière n’a pas fonctionné, alors effacez cela et faites venir Sean Payton. Vous devez également comprendre que Russell Wilson ne va pas empirer. Vous devez crois qu’il va s’améliorer. De plus, cette équipe vers la fin de la saison a commencé à se rassembler. »

2. Jets de New York

Bilan 2022-23 : 7-10, dernier de l’AFC Est

Statistiques clés : 3 723 verges par la passe au total (15e), 219 verges au sol au total (26e), 311,1 verges allouées par match (4e)

Les pensées de Jennings : « Vous savez ce que je ressens pour cette division. Les Buffalo Bills et les [Miami] Les dauphins sont toujours les meilleures équipes, mais s’il y avait une équipe qui pouvait passer du pire au premier, c’est bien New York. Si je veux sauter par-dessus ces deux équipes, que dois-je faire ? Je sors et j’obtiens l’un des meilleurs quarts-arrières à avoir jamais joué à ce jeu (Aaron Rodgers). »

Russell Wilson, Broncos en tête d’affiche de la liste des « pires premiers » de Greg Jennings

3. Falcons d’Atlanta

Bilan 2022-23 : 7-10, dernier dans la NFC Nord

Statistiques clés : 158,8 verges par la passe au total (29e), 99,2 verges au sol au total (24e), 311,1 verges allouées par match (27e)

Les pensées de Jennings : « Ils étaient 7-10 et l’équipe qui a remporté la division a joué avec un quart-arrière de 45 ans nommé Tom Brady – et ils est allé 8-9. Cette division est à gagner. Il y a beaucoup de jeunes joueurs passionnants dans cette équipe, dont Desmond Ridder. »

4. Browns de Cleveland

Bilan 2022-23 : 7-10, dernier de l’AFC Nord

Statistiques clés : 202,6 verges par la passe au total (20e), 146,5 verges par la passe au total (sixième), 331,2 verges accordées par match (17e)

Les pensées de Jennings : « J’aime les Browns de Cleveland. J’aime la situation dans laquelle ils se trouvent parce que [of] la division dans laquelle ils se trouvent. En décomposant la saison en six matchs auxquels Deshaun Watson a joué, si vous regardez ces chiffres, les quatre premiers matchs qu’il a joués avec les Browns – nous devons lui donner une passe. Il était clairement rouillé. … N’a pas pu lancer un touché pour lui sauver la vie. Cependant, lors de ses deux derniers matchs, nous avons vraiment eu un aperçu de qui il pourrait être. »

