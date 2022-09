Quelles sont les publicités Camp Lejeune que je vois à la télévision ? – Section locale de Shaw

US Marine Corps Base Camp Lejeune, en Caroline du Nord, a découvert des composés organiques volatils (COV) spécifiques dans l’eau potable fournie par les usines de traitement de l’eau de la base au milieu des années 1980. Ces COV, produits chimiques synthétiques, comprennent les dégraissants, les solutions de nettoyage à sec et les additifs pour carburant. Ils ont été utilisés dans de nombreux produits et procédés au cours de la période en question.

Les opérations de nettoyage à sec, de dégraissage et de nettoyage des métaux utilisent des COV. L’exposition aux COV dans le système d’eau de 1953 à 1987 peut être associée à des résultats de grossesse malheureux, comme une fausse couche, un faible poids à la naissance et l’infertilité. Des études ont montré que les personnes qui ont bu de l’eau contaminée par ces COV au Camp Lejeune pendant 30 jours ou plus peuvent avoir un risque accru de certains types de cancer et d’autres maladies.

Le ministère des Anciens Combattants a reconnu huit conditions présumées associées à l’exposition à de l’eau potable contaminée à Camp Lejeune :

– Anémie aplasique et autres syndromes myélodysplasiques

-Cancer de la vessie

-Cancer du rein

-Leucémie

-Cancer du foie

-Myélome multiple

– Lymphome non hodgkinien

-La maladie de Parkinson

La loi de 2022 sur la justice de Camp Lejeune est une loi historique qui rend justice aux anciens combattants, à leurs familles et à toute personne exposée à de l’eau contaminée à la base marine. La loi permet aux victimes de demander des dommages-intérêts pour leur exposition à l’eau polluée et fournit des soins de santé et des prestations à ceux qui souffrent de conditions éligibles.

La loi de 2022 sur la justice de Camp Lejeune est une étape essentielle pour rendre justice aux personnes touchées par l’eau contaminée à la base marine, mais il y a une mise en garde. Les résidents ou les travailleurs de Camp Lejeune n’ont que deux ans pour déposer une réclamation à compter de la date de promulgation le 10 août 2022.

Si vous ou un proche avez été affecté par l’eau toxique au Camp Lejeune, vous pourriez avoir droit à une indemnisation. N’attendez pas, il est temps d’agir.

