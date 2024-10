Quelles sont les professions les plus demandées et les mieux rémunérées au Kansas ? Voici les 15 meilleurs emplois.

Si vous recherchez une carrière offrant une sécurité d’emploi et un bon salaire, l’État a une liste pour vous.

Le ministère du Travail du Kansas a publié son rapport économique annuel, qui comprend des données sur les professions qui devraient connaître la plus forte croissance ainsi que des salaires supérieurs à la moyenne.

L’État a mesuré les professions à forte demande sur la base des offres d’emploi actuelles et des projections d’offres d’emploi au cours des deux prochaines années et dans 10 ans. Bien que certaines professions très demandées paient en dessous du salaire médian de 45 250 $ à l’échelle de l’État, cette liste n’inclut que les domaines qui paient au-dessus de ce montant.

« Les métiers à forte demande sont les emplois qui devraient être les plus demandés par les employeurs du Kansas », indique le rapport du KDOL. « Les listes de professions très demandées visent à aider les étudiants, les éducateurs, les administrateurs et autres personnes à prendre des décisions éclairées concernant les cheminements de carrière. »

La liste indique également les exigences en matière de formation, par exemple si un diplôme universitaire est nécessaire.

Les chauffeurs de camion comme ceux qui traversent l’I-70 à Topeka ont parmi les meilleures perspectives d’emplois à forte demande et bien rémunérés.

Voici les 15 professions les plus demandées et les mieux rémunérées au Kansas. Ils sont classés principalement en fonction de la demande la plus forte.

Directeurs généraux et opérationnels: Baccalauréat, salaire médian annuel de 85 690$. Infirmières autorisées: Baccalauréat, salaire médian annuel de 75 780$. Conducteurs de camions lourds et de semi-remorques: Bourse d’études postsecondaires sans diplôme, salaire médian annuel de 53 250 $. Comptables et auditeurs: Baccalauréat, salaire médian annuel de 75 870$. Superviseurs de première ligne des vendeurs au détail: Diplôme d’études secondaires ou équivalent, salaire médian annuel de 46 310 $. Superviseurs de première ligne des ouvriers de production et d’exploitation: Diplôme d’études secondaires ou équivalent, salaire médian annuel de 68 810 $. Enseignants du primaire, sauf en éducation spécialisée: Baccalauréat, salaire médian annuel de 50 910$. Secrétaires exécutifs et adjoints administratifs exécutifs: Diplôme d’études secondaires ou équivalent, salaire médian annuel de 61 140 $. Inspecteurs, testeurs, trieurs, échantillonneurs et peseurs: Diplôme d’études secondaires ou équivalent, salaire médian annuel de 50 200 $. Représentants commerciaux de services, à l’exception de la publicité, des assurances, des services financiers et des voyages: Diplôme d’études secondaires ou équivalent, salaire médian annuel de 63 420 $. Superviseurs de première ligne des employés de bureau et de soutien administratif: Diplôme d’études secondaires ou équivalent, salaire médian annuel de 58 910 $. Infirmières auxiliaires et professionnelles autorisées: Bourse d’études postsecondaires sans diplôme, salaire médian annuel de 55 540 $. Entraîneurs et scouts: Baccalauréat, salaire médian annuel de 47 070$. Opérateurs de camions et de tracteurs industriels: Aucun diplôme d’études formel, salaire médian annuel de 46 140 $. Gestionnaires des services médicaux et de santé: Baccalauréat, salaire médian annuel de 101 450$.