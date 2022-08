LE jour férié d’août approche à grands pas – et le Royaume-Uni pourrait être prêt pour une canicule de jour férié.

Le dernier week-end du mois pourrait atteindre des températures torrides alors que l’été britannique tire à sa fin.

Quelles sont les prévisions météo au Royaume-Uni pour le jour férié d’août ?

Les températures devraient encore grimper au cours des prochains jours – avec des maximums allant jusqu’à 30 degrés Celsius.

Selon le météorologue principal des services météorologiques britanniques, Jim Dale, le Royaume-Uni pourrait s’attendre à un jour férié plein de soleil.

Il a déclaré: ” D’après les modèles actuels, autour des jours fériés, les températures pourraient être dans les 20 degrés et l’extrême serait de 30 degrés Celsius.

“Les régions du sud pourraient voir 25C, 26C, 27C degrés et les impairs 28C 29C, avec l’extrême atteignant 30C degrés.”

Les températures devraient encore grimper pendant le jour férié d’août

Les prévisions météorologiques à long terme du Met Office à l’approche du jour férié se lisent comme suit : “Des conditions belles et sèches prévalent dans de nombreuses régions.

“Avec des vents légers et beaucoup de soleil, on peut s’attendre à des températures chaudes pour cette période, généralement en hausse, se sentant parfois humides.”

Selon le météorologue, les températures pourraient encore augmenter au cours des premières semaines de septembre, après le jour férié d’août, atteignant potentiellement 35 degrés Celsius.

Cependant, M. Dale a souligné que les modèles de prédiction ne peuvent pas encore fournir une image précise – car il est trop tôt pour une prévision aussi éloignée.

La canicule prometteuse surviendra après un temps plus frais prévu à partir du mardi 23 août 2002.

Selon le Met Office, la semaine précédant le week-end férié ” verra la plupart des régions connaître des conditions plutôt nuageuses et peut-être de la pluie ou de la bruine se propager du sud-ouest.

” L’est et le sud-ouest sont plus susceptibles d’être plus secs mardi, avec des vents plus forts et des averses dans le nord et le nord-ouest. ”

Quand est le jour férié en août ?

Le jour férié d’août a lieu le lundi 29 août 2022.

La date signifie un jour de congé pour ceux d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord.

Bien que tous les employés ne bénéficient pas d’un jour de congé, cela dépend de leur employeur et de leur emploi.

L’Écosse n’a pas ce jour férié car elle prend congé le premier lundi d’août.