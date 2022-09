Quelles sont les politiques de Liz Truss ?

Liz Truss a été confirmée comme prochaine Premier ministre britannique.

Le ministre des Affaires étrangères a relevé un défi à la direction des conservateurs de l’ancien chancelier Rishi Sunak pour remporter la course pour remplacer Boris Johnson à la tête du Parti conservateur et prochain Premier ministre du Royaume-Uni.

La route de Downing Street a également vu Mme Truss repousser des rivaux tels que Penny Mordaunt, Kemi Badenoch, Tom Tugendhat, Suella Braverman, Nadhim Zahawi et Jeremy Hunt au cours d’un concours exténuant et souvent amer de huit semaines qui a été autorisé à gronder pendant que les nombreux problèmes du pays ne sont pas résolus par M. Johnson, toujours en vacances.

Elle devra désormais unir le parti et se mettre au travail si elle veut maîtriser la crise du coût de la vie et réussir son mandat.

Mme Truss a fait l’objet de nombreuses critiques pour son refus de donner des détails sur la manière exacte dont elle envisage d’aborder la reprise économique – et pour avoir esquivé tout examen en évitant les entretiens – mais c’est ce qu’elle a dit sur les domaines clés de la politique publique. .

Impôts, dépenses et coût de la vie

S’exprimant lors de son lancement à la direction, pour lequel elle est arrivée en retard puis repartie par la mauvaise porte, Mme Truss s’est engagée à annuler la hausse de l’assurance nationale annoncée par M. Sunak et entrée en vigueur en avril, afin de mettre plus d’argent dans poches des citoyens.

Bien qu’elle ait depuis été hésitante à s’attaquer à la crise du coût de la vie, Mme Truss a promis de l’aide pour les factures d’énergie dans la semaine suivant son entrée en fonction (signalant apparemment un revirement sur son opposition déclarée antérieure aux «distributions») et de tenir un budget d’urgence dès que possible, le pays étant confronté à une inflation galopante à deux chiffres et à une flambée des coûts alors que les salaires stagnent.

Mme Truss s’est également engagée dès le départ à abandonner l’augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés par M. Sunak, qui devrait passer de 19% à 23% en 2023 et a promis 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts, ce qui, selon elle, était le seul moyen de relancer la maladie. L’économie britannique mais que l’ancien chancelier a qualifiée d’insouciante, une “ruée vers le sucre” à court terme payée “avec la carte de crédit du pays” qui n’était rien de plus qu’une politique “de conte de fées”, un message pragmatique que son parti n’était apparemment pas disposé à entendre.

Liz Truss lors d’une campagne électorale à l’hôtel Culloden à la périphérie de Belfast (fil de sonorisation)

Mme Truss a suggéré qu’elle paierait pour cela, en partie, en étalant le remboursement de la dette nationale accumulée au cours de la pandémie de Covid-19 sur une plus longue période.

Parmi les autres politiques économiques qu’elle a proposées, citons la suspension de la «prélèvement vert» sur les factures d’énergie (utilisée pour payer des projets d’énergie renouvelable), la modification des obligations fiscales pour permettre aux personnes de rester plus facilement à la maison en tant que soignants, l’introduction de «faibles impôts et zones de régulation » pour créer des pôles d’innovation et d’entreprise dans tout le pays et pour faire passer les dépenses de défense à 3 % du PIB d’ici 2030.

Soins de santé

Sur le NHS – une fois de plus à genoux avec l’approche de la saison de la grippe d’automne et une nouvelle vague de Covid loin d’être improbable – Mme Truss a soutenu le transfert d’une plus grande proportion des dépenses de santé vers les soins sociaux et la sortie de plus de médecins de leur retraite pour aider (sûrement un sparadrap s’il y en a un).

Elle a également déclaré que rendre les chirurgies des médecins généralistes plus accessibles est essentiel pour soulager une partie de la pression sur les hôpitaux britanniques, qui sont actuellement aux prises avec des temps d’attente dangereusement longs et des arriérés de traitement alors qu’ils manquent de ressources.

L’amélioration des installations de santé mentale dans les écoles est également une priorité, a déclaré l’ancien ministre de l’Éducation.

Brexit

Bien qu’elle ait soutenu Remain et parlé à l’époque de l’importance d’un accès facile à l’Europe, Mme Truss se présente désormais non seulement comme la réincarnation de Margaret Thatcher, mais aussi comme la Brexiteer du Brexiteer, encore plus que M. Sunak, qui a en fait voté pour quitter le bloc.

Comme M. Johnson, elle a menacé de risquer la paix fragile chez elle en altérant le protocole d’Irlande du Nord, insistant sur le fait que le commerce entre la Grande-Bretagne et la région doit être “fluide” et laissé aux tribunaux britanniques pour légiférer, tout en s’engageant également d’abandonner ou de remplacer toute réglementation européenne qu’elle considère comme freinant la reprise économique britannique.

Climat

Apparemment, ce n’est toujours pas un sujet de préoccupation pour de nombreux conservateurs malgré un été de températures record, de sécheresse et du chaos des transports associé, Mme Truss, également ancienne secrétaire à l’environnement, a au moins déclaré qu’elle avait l’intention d’honorer l’engagement du Royaume-Uni d’atteindre le zéro net d’ici 2050. et des protections promises pour la faune et la biodiversité.

Cela dit, elle a également appelé à un réexamen de l’interdiction de la fracturation nuisible à la poursuite du gaz de schiste, encouragé davantage de centrales nucléaires et qualifié les fermes solaires de “fléau pour le paysage”.

Logement

Placer potentiellement le nouveau Premier ministre dans un conflit supplémentaire avec l’environnement est sa promesse de voir 300 000 nouvelles maisons construites au Royaume-Uni chaque année.

Ailleurs, elle a également déclaré qu’elle espérait aider les premiers acheteurs en intégrant les paiements de location dans les évaluations hypothécaires.

Éducation

Dans un vague clin d’œil aux principes conservateurs de «nivellement vers le haut», autrefois évoqués avec force mais rarement mentionnés lors des événements d’août, Mme Truss a déclaré que chaque élève doit avoir droit à «la meilleure opportunité de réussir», quelle que soit son origine, une aspiration s’appuyant sur ses propres origines soi-disant granuleuses à un Leeds complet.

Mme Truss a par ailleurs déclaré qu’elle aimerait étendre les académies qui réussissent sur le plan académique, introduire davantage d’écoles gratuites et réformer les procédures d’admission à l’université afin que les places dans l’enseignement supérieur ne soient proposées qu’en fonction de notes réelles et non prévues, tout en rendant les places d’Oxbridge disponibles automatiquement pour toute personne ayant les bons résultats.

Dans un geste envers ceux qui sont à droite de la passion du parti pour la politique « anti-réveil », caractérisée par des rivaux à la direction déchus et d’éventuelles nominations au cabinet Truss, Mme Badenoch et Mme Braverman, elle dit qu’elle insistera sur des toilettes non mixtes dans les écoles.

Ukraine

Mme Truss a décidé de rassurer le président ukrainien Volodymyr Zelensky que le soutien de la Grande-Bretagne à son pays face à l’agression russe sera inébranlable, six mois après le début d’une guerre de plus en plus brutale et coûteuse dans laquelle M. Johnson a beaucoup fait pour s’impliquer, s’assurant l’admiration de M. Zelensky et son peuple dans le processus.