Quelles sont les plus grosses chutes de neige enregistrées dans l’histoire de l’Illinois – Shaw Local

Presque tous ceux qui vivent dans des régions sujettes à la neige semblent avoir une histoire de tempête de neige légendaire : le blizzard de 1978, le Tempête du siècle, l’un des blizzards ou des cyclones à la bombe qui se sont produits depuis lors. Et selon les experts, les tempêtes de neige historiques – le genre auquel vous mesurez tous les autres jours de neige – sont devenir plus régulier.

Malgré des hivers plus courts et plus chauds, dus au changement climatique, dans de nombreuses régions, les blizzards devraient devenir plus fréquents et plus intenses. Étant donné que l’air plus chaud contient plus d’humidité, plus de neige est susceptible de tomber lorsque les températures sont juste en dessous de zéro par rapport à des températures nettement inférieures au point de congélation de 32 degrés Fahrenheit.

Selon une étude réalisée en 2022 par Climate Central, l’air hivernal plus chaud que la normale a un impact sur presque toutes les régions des États-Unis. Depuis 1981, les températures hivernales à travers le pays ont augmenté de plus de 1 degré Fahrenheit, créant les conditions idéales pour des chutes de neige intenses. En 2014, le nombre de blizzards que les États-Unis ont connus était déjà quatre fois plus grand qu’elle ne l’était au milieu du XXe siècle.

Empileur a compilé une liste des plus grosses chutes de neige d’un jour dans l’Illinois en utilisant les données du Centres nationaux d’information sur l’environnement mieux comprendre les chutes de neige historiques au niveau local.

#7. 2 février 2011 (égalité)

– Comté de Pike : 20 pouces

#7. 28 février 1900 (égalité)

– Comté de McLean : 20 pouces

#7. 2 février 2011 (égalité)

– Comté de LaSalle : 20 pouces

#7. 1er février 1982 (égalité)

– Comté de Clinton : 20 pouces

#6. 2 février 2011

– Comté de Kane : 20,6 pouces

#5. 2 février 2011

– Comté de McHenry : 21,1 pouces

#4. 13 janvier 1979

– Comté de Cook : 22,2 pouces

#3. 2 février 2011

– Comté du lac : 22,8 pouces

#2. 2 février 2011

– DuPage County : 23 pouces

#1. 28 février 1900

– Comté d’Adams : 24 pouces