Quelles sont les pires performances en Coupe du monde des grandes nations?

Alors que la phase de groupes touche à sa fin, la Coupe du monde 2022 a provoqué un autre choc important jeudi alors que l’Allemagne, quadruple championne, a été expulsée du tournoi après avoir échoué à se qualifier pour la phase à élimination directe.

Alors qu’ils étaient en fait sur le point de se qualifier pour les huitièmes de finale à un moment donné de la nuit, l’équipe de Hansi Flick a été effectivement éliminée par le but controversé du Japon contre l’Espagne, bien qu’elle soit revenue de l’arrière pour battre le Costa Rica 4-2 dans sa propre finale du Groupe E. .

Au coup de sifflet final, c’est le Japon qui est sorti vainqueur du groupe tandis que l’Espagne a devancé l’Allemagne à la deuxième place grâce à sa différence de buts supérieure. Die Mannschaft n’ont maintenant pas réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe lors de deux Coupes du monde consécutives après avoir subi le même sort en 2018.

Mais comment leur effort décevant en 2022 se classe-t-il parmi les pires performances endurées par les grandes nations sur la plus grande scène ? Nous examinons ici le nadir de la Coupe du monde masculine pour certaines des principales nations du monde du football – les huit pays qui ont remporté le tournoi masculin, ainsi que ceux qui ont dominé le classement mondial de la FIFA depuis sa création il y a 30 ans.

Quatre ans plus tôt, il avait été le méchant et le bouc émissaire 🟥 Mais quand 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@Angleterre s'est heurté à 🇦🇷@Argentine encore une fois en 2002, David Beckham a assuré qu'une histoire très différente se déroulait

L’Argentine a remporté deux Coupes du monde (1978 et 1986) et terminé troisième à trois reprises (1930, 1990 et 2014) tout en étant présente à toutes les finales sauf quatre depuis l’inauguration du tournoi en 1930. On peut dire que le AlbicelesteLa pire performance de Marcelo Bielsa en 2002. Au Japon et en Corée du Sud, ils sont sortis de la phase de groupes pour la première fois depuis 1962 après avoir terminé troisième derrière la Suède et l’Angleterre dans leur groupe, le penalty de David Beckham scellant une défaite à leurs grands rivaux. .

Cette Coupe du monde était la 14e à mettre en vedette la Belgique, qui a enregistré sa meilleure performance il y a quatre ans en Russie en terminant troisième. Les Red Devils ont été éliminés six fois en phase de groupes et – bien qu’ils n’aient pas réussi à gagner un match lors des premières sorties de 1930, 1934, 1954 et 1998 – le malaise de 2022 représente sans doute le pire de tous, compte tenu de la force supposée de leur équipe cette fois-ci.

Malgré la présence de stars chevronnées comme Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Romelu Lukaku, la Belgique a remporté une victoire 1-0 contre le Canada lors de son match d’ouverture avant de subir une défaite choc 2-0 contre les éventuels vainqueurs de groupe, le Maroc. La “Golden Generation” n’a une fois de plus pas été à la hauteur de sa facture avec un nul 0-0 contre la Croatie lors de son dernier match, assurant l’élimination au milieu des rapports de combats internes déclenchés par les commentaires de De Bruyne selon lesquels cet ensemble de joueurs était trop vieux pour gagner. un tournoi.

🔙 #OnThisDay en 1966 Albert, Bene & Farkas ébloui comme 🇭🇺 @MLSZhivatalos terminé 🇧🇷 @CBF_Futebolc'est #Coupe du monde record d'invincibilité en 13 matches 🔚 🤔 La dernière équipe à avoir battu le Brésil dans la compétition ? La Hongrie elle-même dans un quart de finale de 1954 connu sous le nom de "La bataille de Berne"

La nation la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde, ayant remporté le tournoi à cinq reprises entre 1958 et 2002. Le Séléçao n’ont jamais quitté la finale de la première phase de groupes que deux fois, le premier étant le tournoi inaugural en 1930 (où ils ont terminé deuxième d’un groupe de trois équipes derrière la Yougoslavie.)

Le Brésil était double champion en titre lorsque la Coupe du monde a eu lieu en Angleterre en 1966 et avec une équipe encore pleine de joueurs incroyablement doués – Pelé, Garrincha, Jairzinho, etc. – beaucoup ont prédit un tour du chapeau sans précédent. Cependant, une victoire d’ouverture 2-0 sur la Bulgarie a perdu l’éclat d’une blessure douloureuse subie par Pelé, qui a ensuite été contraint de s’absenter du tournoi alors que le Brésil s’effondrait sur des défaites successives 3-1 contre la Hongrie et la Pologne avant sortir tôt.

Angleterre

En attendant son opportunité de frapper ⌛️ 🇺🇾 Regarder @LuisSuarez9 quelques instants avant de marquer le vainqueur contre l'Angleterre au 2014 #Coupe du monde Fifa

L’Angleterre n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde à deux reprises dans les années 1970, tandis que son dernier échec à se qualifier remonte à 1994. Les Trois Lions ont également été éliminés en phase de groupes à trois reprises ; deux fois dans les années 1950 et une fois de plus sous Roy Hodgson en 2014, où ils se sont retrouvés face à l’Uruguay, l’Italie et le Costa Rica – la première fois que trois anciens champions se sont affrontés dans le même groupe de la Coupe du monde.

Cela ne s’est pas bien passé pour l’Angleterre, qui a perdu 2-1 contre l’Italie et l’Uruguay pour être éliminée après seulement deux matchs. Avec le moral au plus bas, l’équipe découragée de Hodgson n’a pu faire qu’un match nul 0-0 avec le Costa Rica lors de leur troisième match sans conséquence pour remporter le total de points le plus bas jamais enregistré par le pays en phase de groupes d’une Coupe du Monde de la FIFA.

Ils ont peut-être remporté la Coupe du monde à deux reprises, mais l’histoire du tournoi de la France est toujours une lecture à carreaux, n’ayant pas réussi à se qualifier en 1970, 1974, 1990 et 1994. Cependant, ne pas se qualifier aurait peut-être été préférable à Les Bleus’ capitulation auto-sabotage lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, qui a vu plusieurs joueurs mener une mutinerie contre l’entraîneur impopulaire Raymond Domenech, aboutissant à un tristement célèbre “sit-in” dans le bus de l’équipe, dirigé par l’attaquant maussade Nicolas Anelka.

Effectivement, avec l’équipe en pleine tourmente, la France est rentrée chez elle après avoir terminé dernière du groupe A sous les hôtes de l’Afrique du Sud, du Mexique et de l’Uruguay après s’être lavée avec un seul point en trois matches. Cette campagne lamentable a même éclipsé leur désastreuse performance de 2002, quand en tant que champions en titre, ils ont perdu le match d’ouverture contre le Sénégal et sont également rentrés chez eux avec juste un point à montrer pour leurs efforts.

Italie

3⃣6⃣ aujourd'hui ! 🎉🎂#HBD à Fabio Quagliarella, qui est sur FIRE en Italie en ce moment – il a marqué dans un record égalisant 11 consécutifs #Série A jeux 🔥🔥🔥#TBT vers 2010 #Coupe du mondelorsqu'il a marqué ce délicieux jeton contre la 🇸🇰Slovaquie

L’Italie a remporté son quatrième titre de Coupe du monde en 2006 et a été assez pauvre depuis, échouant à se qualifier en 2018 (Russie) et 2022 (Qatar) tout en se présentant à peine en 2010 (Afrique du Sud) et 2014 (Brésil).

La Azzuri étaient légèrement plus impressionnants en 2014, car ils ont réussi à battre une Angleterre encore plus désespérée pour s’assurer qu’ils terminaient deuxième du groupe, bien qu’en 2010, ils aient été expulsés après seulement trois matches – en tant que champions en titre, pourrions-nous ajouter – après ne pas gagner un match dans un groupe qui comprenait le Paraguay, la Slovaquie et la Nouvelle-Zélande. Le but marqué de Fabio Quaglierella lors de la défaite 3-2 contre la Slovaquie était si beau mais, finalement, si dénué de sens.

Allemagne

Bien que cette équipe allemande puisse difficilement garder la tête haute, elle a au moins mieux performé que la promotion de 2018 qui a terminé en bas de son groupe. Entrant dans le tournoi en tant que championne en titre, l’équipe de Joachim Low a immédiatement déraillé lorsqu’elle a subi une défaite choc 1-0 contre le Mexique lors de son match d’ouverture. Ils ont ensuite récupéré pour battre la Suède 2-1 avant qu’une défaite 2-0 contre la Corée du Sud, avec les deux buts marqués au-delà de la 90e minute, scelle leur sombre destin.

Il convient peut-être également de noter que l’Allemagne de l’Ouest a été éliminée au premier tour de la Coupe du monde de 1938, cependant, en raison du format de la compétition qui était techniquement un match en huitièmes de finale – avec un match nul 1-1 contre la Suisse au premier tour. égalité menant à une rediffusion, que les Allemands ont perdu 4-2.

Les joueurs allemands ont été abattus après avoir été éliminés d’une Coupe du monde en phase de groupes pour la deuxième fois en quatre ans. Shaun Botterill – FIFA/FIFA via Getty Images

Les Pays-Bas ont atteint trois finales de Coupe du monde mais n’ont jamais réussi à franchir la dernière étape et à remporter le tournoi. Bien qu’ils fassent partie de ces équipes dont l’absence se fait sentir dans un tournoi lorsqu’elles ne parviennent pas à se qualifier, le bilan global de la nation lors des finales est en fait assez médiocre.

Ils ont complètement raté la Coupe du monde en 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 2002 et 2018, mais les 11 fois où ils se sont qualifiés pour la Coupe du monde, le Oranje ont toujours réussi à sortir de la phase de groupes. En tant que tel, leur pire performance lors d’une Coupe du monde serait les huitièmes de finale qu’ils ont subis en 1990 (2-1 contre l’Allemagne) et 2006 (1-0 contre le Portugal). Le premier était peut-être le plus décevant, étant donné que ses voisins et ses grands rivaux, l’Allemagne, ont remporté le tournoi, bien que le second ait été la tristement célèbre “Bataille de Nuremberg” – 16 jaunes (égalant le record actuel de la Coupe du monde) et quatre rouges (un nouvel enregistrement).

Espagne

L’Espagne n’a pas réussi à atteindre la phase à élimination directe en 1978 et 1998, mais sa plus grande sous-performance est survenue en 2014 lorsque les champions en titre autrefois impérieux ont été éliminés sans ménagement en phase de groupes.

L’équipe de Vincente del Bosque – qui avait également remporté les deux précédents championnats d’Europe à son arrivée au Brésil – a été battue 5-1 par les Pays-Bas lors de leur match d’ouverture avant de perdre 2-0 contre le Chili dans un résultat qui a scellé leur sort avec un jeu reste à jouer. La Roja ont réussi à battre l’Australie lors de leur dernier match de groupe, mais à ce moment-là, ils étaient déjà éliminés.

Uruguay

Vainqueur de la première Coupe du Monde de la FIFA en 1930 en tant qu’hôte et de nouveau en 1950 au Brésil, l’Uruguay a eu du mal à se montrer à la hauteur de cette domination précoce. Cependant, les quatrièmes places en 1954, 1970 et 2010 s’ajoutent à un record impressionnant pour un pays qui compte aujourd’hui 3,5 millions d’habitants, soit un peu plus que le Pays de Galles.

La Céleste se sont qualifiés pour 13 Coupes du monde au total et ne sont sortis de la phase de groupes qu’à trois reprises (1962, 1974 et 2002), leur performance la plus décevante étant la finale de 1974 en Allemagne de l’Ouest où un match nul 1-1 contre la Bulgarie s’est avéré être le seul point qu’ils ont réussi à accumuler en finissant en bas de la pile.