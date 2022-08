VANESSA Bryant, l’épouse de feu Kobe Bryant et maman de Gianna, a porté plainte contre la police qui aurait divulgué des photos à la suite de l’horrible accident d’avion qui a tué son mari et sa fille.

Kobe et Gianna Bryant sont morts en janvier 2020 lorsque leur avion s’est écrasé dans les collines surplombant Calabasas en Californie.

La fille de Bryant, Gianna “Gigi”, a également été surnommée Mambacita sur le terrain après l’alter-ego de son père, Black Mamba.

Quelles sont les photos divulguées de Kobe Bryant sur le site de l’accident d’hélicoptère ?

Vanessa Bryant a témoigné contre le comté de Los Angeles le 23 octobre 2021, lors d’une audience de déposition à la suite d’un procès qu’elle a intenté.

Selon son témoignage, elle a gardé les vêtements que Kobe et sa fille portaient au moment de l’accident.

Elle aurait également été interrogée sur les photos divulguées de son mari qui ont été publiées sur les réseaux sociaux.

La légende de la NBA, âgée de 41 ans, et sa fille se rendaient à la Mamba Academy pour s’entraîner au basket lorsque leur hélicoptère privé s’est écrasé à 13 h HE.

L’hélicoptère Sikorsky-76 de Kobe est tombé dans le brouillard dans les montagnes Calabasas au nord-ouest de Los Angeles.

Vanessa Bryant, sa femme depuis 20 ans, aurait été horrifiée lorsque des flics californiens ont été accusés d’avoir prétendument montré d’horribles photos de la tragédie, qui a tué neuf personnes.

L’avocat de Vanessa, Craig Lavoie, a décrit les allégations selon lesquelles la police aurait partagé les photos des restes des victimes comme “une violation indescriptible de la décence humaine, du respect et du droit à la vie privée des victimes et de leurs familles”.

Lavoie a appelé ceux qui ont partagé les photos à «faire face à la discipline la plus sévère possible et à ce que leur identité soit révélée, afin de s’assurer que les photos ne soient pas diffusées davantage».

Qui a publié les photos ?

Un jeune policier californien aurait divulgué des photos du corps de Kobe Bryant à une femme dans un bar local, et le procès de Vanessa a affirmé que dans les 48 heures suivant l’accident, les photos s’étaient propagées à au moins 10 membres du département.

Un député aurait pris entre 25 et 100 photos de la scène de l’accident sur son téléphone portable, selon le procès.

Le procès comprenait également des allégations selon lesquelles le policier Joey Cruz aurait montré des photographies d’accident à un barman du Baja California Bar and Grill à Norwalk, en Californie.

L’un des clients a décrit ses actions présumées comme “très, très dérangeantes” et aurait fait “une remarque grossière sur l’état des restes des victimes”.

Le procès prétend que le jour de l’accident, l’adjoint Rafael Mejia, qui a été affecté au site de l’accident, a reçu 15 à 20 photos d’un autre adjoint.

Il se serait ensuite approché pour discuter avec une adjointe qui n’était pas impliquée dans l’enquête – et sans autre raison que des “commérages morbides”, les a envoyés sur son téléphone portable.

Mejia a témoigné avoir envoyé une dizaine de photos à Cruz et a exprimé ses regrets lorsqu’il a dit : “La curiosité a eu raison de nous.”

Un autre officier, l’adjoint Michael Russell, aurait envoyé des photos à un ami avec qui il “joue à des jeux vidéo tous les soirs”.

Cruz a témoigné devant le tribunal, affirmant qu’il avait fait une “erreur de jugement” lorsqu’il avait décidé de partager les photos.

Les photos ont été supprimées ?

Le shérif Alex Villanueva a admis avoir ordonné aux agents de supprimer les images pour les empêcher de se propager davantage.

Il a été accusé d’avoir dissimulé l’erreur lorsque le Los Angeles Times a rapporté que le département du shérif de Los Angeles avait tenté de contenir le scandale pendant cinq semaines.

Il a déclaré à NBC4 qu’il avait demandé aux agents de les supprimer pour les empêcher d’atteindre le domaine public.

Villanueva a déclaré: «Nous avons identifié les députés impliqués, ils sont venus seuls au poste et ont admis les avoir emmenés et les ont supprimés.

“Et, nous sommes contents que les personnes impliquées aient fait cela.”

Il a ajouté: « Si nous avions fait la routine originale et habituelle, qui consistait à soulager tout le monde du devoir et tout le monde des avocats et tout ça, cela multiplierait par dix les chances que ces photos soient en quelque sorte entrées dans le domaine public.

“Et c’est certainement ce que nous ne voulons pas.”

Patti Giggans, présidente de la Sheriff Civilian Oversight Commission, a déclaré que la destruction de photos “ressemble à une dissimulation d’inconduite”.

Kobe était le père de quatre jeunes filles

Quelles poursuites Vanessa Bryant a-t-elle déposées pour l’accident?

L’épouse de la défunte star de la NBA a poursuivi Island Express en février 2020, accusant l’entreprise de l’accident d’hélicoptère qui a tué son mari et sa fille un mois plus tôt.

La combinaison alléguait que les conditions météorologiques et le brouillard dans la région le jour de l’accident n’étaient pas sûrs pour voler et que le pilote, Ara George Zobayan, n’avait pas correctement évalué les conditions avant le décollage.

Bryant a également une autre poursuite en cours contre le département du shérif du comté de LA pour des photos prises et partagées par des députés du site de l’horrible accident.

La veuve de la star du basket, 39 ans, a allégué que des membres du LASD avaient partagé plusieurs images horribles et non autorisées de la scène de l’accident.

Elle a publié des photos de documents judiciaires qui comprenaient les noms des députés inculpés.

Le 16 octobre, TMZ a rapporté que Vanessa Bryant pourrait être invitée par le comté de Los Angeles à subir un examen psychiatrique pour prouver sa détresse face aux photos divulguées.

TMZ a rapporté que les procureurs du comté pourraient vouloir qu’elle subisse une évaluation psychiatrique pour prouver que l’angoisse et la détresse émotionnelles qu’elle revendique dans son procès sont liées aux photos divulguées et non à la mort de ses proches.

Selon des documents judiciaires obtenus par USA TODAY, les documents déposés par le comté diraient : “Malgré le fait de mettre leur état mental au premier plan dans cette affaire, les plaignants refusent de se soumettre à des examens médicaux indépendants (EMI).”

“Le comté présente cette requête pour contraindre les EMI des plaignants, qui sont nécessaires pour évaluer l’existence, l’étendue et la nature des blessures émotionnelles alléguées des plaignants. Les plaignants ne peuvent pas prétendre qu’ils souffrent de dépression, d’anxiété et de détresse émotionnelle grave, puis rechignent. d’avoir à étayer leurs revendications.”

Selon TMZ, l’équipe juridique de Vannesa Bryant a répondu au dossier en déclarant qu’il ne s’agissait que d’une approche de “terre brûlée”.

Quel a été le verdict ?

Le jury a rendu sa décision le 24 août 2022, après un peu plus de trois heures de délibération.

Ils ont jugé que les services du shérif et des pompiers du comté de Los Angeles étaient responsables de la violation des droits constitutionnels de Vanessa Bryant et du co-demandeur, Christopher Chester, qui a également perdu sa femme et sa fille dans l’accident d’avion.

Dans ses remarques de clôture, Lavoie a montré au jury un organigramme de l’endroit où les photos ont été envoyées et des points d’interrogation sur ceux dont les téléphones n’avaient pas été recherchés pour les photos.

“Si je vous demandais à tous les neuf de donner un pourcentage de chance que ces photos se retrouvent en ligne, j’obtiendrais neuf réponses différentes”, a déclaré Lavoie. “Mais aucun d’entre eux ne serait nul. Et quand c’est votre mari, votre enfant, vous n’avez pas le luxe de pourcentages froids.

L’avocat de Chester, Jerry Jackson, a conclu : “Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas trop récompenser pour ce qu’ils ont traversé.”

Le jury fédéral a finalement accordé aux deux plaignants un total de 31 millions de dollars de dommages-intérêts à payer par les shérifs et les pompiers.

Vanessa recevra 16 millions de dollars et Chester recevra les 15 millions de dollars restants attribués.