La génophobie est la peur des rapports sexuels. Les raisons de craindre le sexe peuvent être psychologiques et physiques, ce qui empêche les gens de profiter de l’intimité. Il y a aussi la peur d’attraper des maladies. Les raisons courantes de la peur du sexe sont discutées ci-dessous.

Anxiété de performance

Beaucoup décident d’attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Cela pourrait être une conséquence de leur éducation socioculturelle et religieuse. Les personnes inexpérimentées en matière de sexe peuvent s’inquiéter des méthodes d’intimité. Ces personnes peuvent craindre de ne pas plaire à leur partenaire par l’orgasme et s’embarrasser. Une faible estime de soi peut également provoquer des appréhensions à propos du sexe.

Peurs concernant les préservatifs et la grossesse

Les couples dans de nouvelles relations, en particulier le mariage, peuvent vouloir retarder la grossesse. En tant que tel, l’utilisation de préservatifs devient une nécessité. Cependant, on sait que les préservatifs se cassent et entraînent des grossesses accidentelles. Naturellement, les craintes concernant la longévité du caoutchouc peuvent empêcher les gens de profiter du sexe.

Les femmes craignent également que leurs partenaires masculins ne veuillent pas du tout porter de préservatifs. Les préservatifs ne sont pas nouveaux. Les gaines de protection ont été portées par les anciens Égyptiens, les Chinois et les Japonais, il y a des siècles. Cependant, le désir de se déshabiller est plus naturel en raison de la volonté génétique subconsciente de procréer. Le consentement, cependant, est de la plus haute importance. Si une femme demande à un homme d’utiliser un préservatif, il doit l’obliger.

Maladies sexuellement transmissibles (IST)

Être nu peut se sentir bien pour les hommes, mais c’est extrêmement risqué. Maladies graves comme la gonorrhée, la chlamydia, la syphilis, l’herpès, l’hépatite A et B, et le sida, plus mortel. Il existe également la possibilité de développer une maladie inflammatoire pelvienne (MIP) si la gonorrhée et la chlamydia ne sont pas traitées. Cela peut conduire à l’infertilité.

Alors que la plupart de ces maladies peuvent être résolues avec un traitement, la peur de telles affections peut atténuer l’esprit des couples au lit. Les préservatifs sont donc un must. Les partenaires devraient également se faire tester avant d’avoir des relations sexuelles.

Traumatisme passé

D’innombrables enfants sont abusés sexuellement par des adultes et grandissent dans la peur ou la haine du sexe. Ceux qui ont eu des expériences sexuelles désagréables au cours de leur dernière relation veulent éviter la répétition de tels scénarios. Les traumatismes psychologiques et physiques résultant de relations sexuelles peuvent être traités.