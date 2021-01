Joe Biden a nommé l’un des cabinets les plus diversifiés de l’histoire des États-Unis avec des visages familiers de la précédente administration Obama.

Bon nombre des candidats au nouveau gouvernement du président élu devront être confirmés par un vote majoritaire au Sénat américain, ce qui peut être plus facile pour les démocrates après deux victoires spectaculaires en Géorgie.

Plusieurs auditions sont déjà prévues la semaine prochaine lorsque Biden devrait devenir le 46e président des États-Unis.

Voici un aperçu de quelques-unes des personnalités nommées pour travailler aux côtés du nouveau président américain et vice-président élu Kamala Harris.

Secrétaire d’État: Antony Blinken

Antony Blinken sera le principal diplomate américain de l’administration Biden et dirigera les relations extérieures du pays. Cela signifie qu’il sera une figure cruciale de l’administration et qu’il aura probablement des contacts avec les dirigeants européens.

Blinken est l’ancien secrétaire d’État adjoint de l’administration Obama et conseille Biden depuis 2002 sur la politique étrangère.

Secrétaire à la défense: Lloyd Austin

Lloyd Austin sera le premier Afro-américain à occuper le poste de secrétaire américain à la Défense, le mettant à la tête du département le plus grand et le plus cher du gouvernement américain.

Austin est un général quatre étoiles à la retraite avec plus de 40 ans de service militaire et a été l’architecte en chef de la campagne militaire visant à vaincre l’État islamique en Irak et en Syrie.

Secrétaire au Trésor: Janet Yellen

Yellen, si elle est confirmée, sera la première femme à diriger le Trésor américain, dirigeant la politique économique américaine et influençant ainsi l’économie mondiale.

Elle est l’ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine et a été la première femme à diriger le système bancaire central américain. Elle a également occupé le poste de présidente du Conseil des conseillers économiques sous l’ancien président Bill Clinton.

Procureur général: le juge Merrick Garland

Merrick Garland est bien connu des Américains après sa nomination par le président Barack Obama à la Cour suprême des États-Unis en 2016.

Les républicains du Sénat ont refusé de tenir des audiences pour Garland pendant une année électorale, ce qui a provoqué la colère de nombreux démocrates. Garland est cependant considéré comme un modéré et est juge en chef de la DC Circuit Court of Appeals, la deuxième plus haute juridiction du pays.

Il deviendra l’avocat en chef du gouvernement fédéral et chef du ministère de la Justice sous Biden.

Centres de contrôle et de prévention des maladies: Dr Rochelle Walensky

La principale agence américaine pour le contrôle et la prévention des maladies restera probablement sous les projecteurs alors que l’administration Biden continue de faire face à la pandémie de COVID-19.

Le Dr Rochelle Walenksy, responsable des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital et professeur de médecine à la Harvard Medical School, dirigera l’agence.

Le Dr Walensky est connue pour son travail sur le VIH / SIDA et est une experte en prévention des virus.

Département de la santé et des services sociaux: Xavier Becerra

Le procureur général de la Californie, Xavier Becerra, qui sera le premier Latino à diriger le département de la santé et des services sociaux.

Lorsqu’il était membre du Congrès, Becerra a travaillé pour faire adopter la loi sur les soins abordables, la législation historique de l’administration Obama sur les soins de santé. En tant que procureur général en Californie, il a travaillé pour défendre l’acte dans le système judiciaire américain.

Pendant ce temps, le chirurgien général américain, qui supervise la santé publique, sera le Dr Vivek Murthy, qui occupait auparavant le poste dans l’administration Obama.

Le Dr Anthony Fauci, qui a été l’un des principaux visages de la réponse américaine au COVID-19, sera le conseiller médical en chef de Biden sur le virus.

Envoyé présidentiel spécial pour le climat: John Kerry

L’ancien secrétaire d’État américain John Kerry servira d’envoyé présidentiel spécial de Biden pour le climat. Kerry était le diplomate américain chargé de négocier et de signer l’Accord de Paris sur le climat en 2015. Il est bien connu des dirigeants européens.

Pendant ce temps, Jennifer Granholm, ancienne gouverneure du Michigan, qui a travaillé sur les politiques d’énergie propre dans l’État, prendra la direction du département de l’énergie.

L’Agence de protection de l’environnement sera dirigée par Michael Regan, qui est actuellement secrétaire du Département de la qualité de l’environnement de Caroline du Nord.

Ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies: Linda Thomas-Greenfield

Thomas-Greenfield a été diplomate pendant 35 ans avant de prendre sa retraite en 2017. Elle a travaillé sur quatre continents différents, servant au Libéria, en Suisse, au Pakistan, au Kenya, en Gambie, au Nigeria et en Jamaïque.

Elle a auparavant occupé le poste de secrétaire adjointe du Bureau des affaires africaines de l’administration Obama.

Secrétaire de l’intérieur: Deb Haaland

Deb Haaland deviendra le premier Amérindien à diriger un département gouvernemental américain s’il est confirmé comme secrétaire de l’Intérieur.

La députée du Nouveau-Mexique âgée de 60 ans est membre du Pueblo de Laguna. En tant que secrétaire de l’intérieur, elle jouerait un rôle qui a influencé les quelque 600 tribus reconnues au niveau fédéral ainsi que les terres publiques, les voies navigables, la faune, les parcs nationaux et les richesses minérales du pays.

Directeur de la Central Intelligence Agency: Ambassadeur William J. Burns

Burns a travaillé dans le service extérieur des États-Unis pendant 33 ans et était plus récemment directeur du Carnegie Endowment for International Peace.

Il a auparavant été sous-secrétaire d’État aux affaires politiques et ambassadeur des États-Unis en Russie sous l’administration Bush.

Directeur du renseignement national: Avril Haines

Haines sera la première femme à occuper le poste de directrice du renseignement national. Elle était auparavant la première femme à occuper le poste de directrice adjointe de la Central Intelligence Agency.

Auparavant, elle était conseillère en sécurité nationale auprès du président Obama.

Secrétaire de la sécurité intérieure: Alejandro Mayorkas

S’il était confirmé, Mayorkas serait le premier Latino à diriger le Department of Homeland Security (DHS). Il a été secrétaire adjoint du département de 2013 à 2016 et a travaillé dans les forces de l’ordre pendant 30 ans.

Les services de citoyenneté et d’immigration américains, ainsi que l’application des douanes, sont gérés par le DHS.