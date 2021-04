GOD Save the Queen est peut-être l’hymne national le plus célèbre au monde – et peut en fait être lié à 1619, et peut-être plus loin.

Mais quelles sont les paroles, combien y a-t-il de vers et qui les a écrits? Voici tout ce que vous devez savoir …

🔵 Lisez notre blog en direct sur les funérailles du prince Philip pour les dernières mises à jour

La reine photographiée avec le regretté prince Philip Crédit: AFP

Quelles sont les paroles de God Save the Queen?

God Save the Queen, ou God Save the King selon le sexe du monarque assis, est l’hymne national du Royaume-Uni.

Depuis sa création, différents versets ont été ajoutés et supprimés, mais, dans la plupart des cas, un seul couplet est chanté mais à certains moments, deux ou très rarement trois sont chantés.

Il n’y a pas de paroles définitives mais les versets ci-dessous sont largement acceptés comme la version « standard » de l’hymne national.

Dieu sauve notre gracieuse reine!

Vive notre noble reine!

Dieu sauve la reine!

Envoyez-la victorieuse,

Heureux et glorieux,

Longue à régner sur nous:

Dieu sauve la reine!

Ô Seigneur notre Dieu, lève-toi,

Disperse ses ennemis,

Et faites-les tomber:

Confondre leur politique,

Frustrer leur fourbe des trucs,

Sur toi, nous fixons nos espoirs:

Dieu nous sauve tous.

Vos plus beaux cadeaux en magasin,

Sur elle, soyez heureux de verser;

Puisse-t-elle régner longtemps:

Puisse-t-elle défendre nos lois,

Et donnez-nous toujours la cause,

Pour chanter avec cœur et voix,

Dieu sauve la reine!

L’équipe d’Angleterre de football féminin pour chanter God Save The Queen Crédit: REX FEATURES

Qui a écrit God Save the Queen?

Il n’y a pas d’auteur confirmé de l’air et il est possible que l’hymne ait été adapté à partir de chants utilisés dans les églises catholiques.

L’auteur le plus souvent lié à God Save the Queen est John Bull – un compositeur, musicien et facteur d’orgue anglais qui a vécu aux XVIe et XVIIe siècles.

Bull a composé de nombreux morceaux de musique dans sa vie et il a été largement diffusé que, s’il écrivait God Save the Queen, il l’a fait vers 1619.

Il a été joué pour la première fois en public à Londres en 1745 et l’air a été utilisé dans de nombreuses compositions au fil des ans – y compris par des musiciens célèbres tels que Beethoven, Haydn et Brahms.

Quels autres pays chantent God Save the Queen?

En raison de la large portée de l’Empire britannique et dans certains cas, il est encore utilisé comme hymne national par les membres du Commonwealth.

C’est l’un des deux hymnes nationaux officiels en Nouvelle-Zélande et il est toujours utilisé comme hymne royal en Australie, au Canada, en Jamaïque et à Tuvalu – bien qu’il soit rarement joué.

God Save the Queen a cessé d’être l’hymne national officiel de l’Australie en 1974 et a été remplacé par Advance Australia Fair.

Les Sex Pistols ont-ils enregistré leur propre version de God Save The Queen?

En 1977, l’année du groupe punk Silver Jubilee de la reine Elizabeth II, The Sex Pistols, a enregistré et publié une chanson intitulée God Save the Queen, considérée comme une insulte à la monarchie.

De nombreuses salles ont interdit au groupe de se produire et certains médias ont refusé de jouer la chanson ou de faire un reportage sur les Sex Pistols.

Malgré les tentatives de censurer la chanson, elle a atteint la deuxième place du classement des singles britanniques.