Quelles sont les paroles de Jérusalem, qui l’a écrit, est-ce l’hymne national de l’Angleterre et que signifie l’hymne ?

SOUVENT considéré comme l’hymne préféré de la nation, l’hymne anglais des Jeux du Commonwealth est Jérusalem.

Mais est-ce l’hymne national anglais et connaissez-vous les paroles ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’hymne que les athlètes entendront lors de la collecte de l’or, aux Jeux du Commonwealth.

Est-ce l’hymne national de l’Angleterre ?

L’Angleterre n’a pas du tout d’hymne national – bien que le débat ait fait rage au Parlement sur ce qu’une telle chanson devrait être chantée avant les grands événements sportifs internationaux.

Il n’y avait pas de réponse définitive aux questions au Parlement, donc, pour l’instant, les jeux sont libres de choisir de mettre l’ambiance à Jérusalem, God Save the Queen ou Land of Hope and Glory.

God Save the Queen est souvent utilisé pour les victoires de l’équipe GB lors d’événements sportifs tels que les Jeux olympiques – mais les athlètes anglais n’entendront pas God Save the Queen lors de la collecte de l’or aux Jeux du Commonwealth.

Cependant, la Jérusalem stridente et vivante semble avoir conquis le cœur des Anglais, émergeant constamment comme la favorite de la nation.

Jérusalem était considérée comme un numéro patriotique pour rallier le patriotisme pendant la Première Guerre mondiale lorsqu’il a été adapté pour la première fois en musique en 1916. Crédit : Getty – Contributeur

En savoir plus sur les Jeux du Commonwealth

En 2010, le Conseil des Jeux du Commonwealth pour l’Angleterre a mené un sondage auprès des membres du public pour décider de l’hymne – les trois options étaient God Save the Queen, Jérusalem et Land of Hope and Glory.

Et il n’est pas surprenant qu’avec 52% – Jérusalem ait été élue comme l’hymne choisi.

D’autres sports privilégient également cet hymne patriotique avant les matchs – dont le cricket et le rugby.

Heureusement, les athlètes semblent être plus familiers avec les mots que God Save The Queen.

Quelles sont les paroles de Jérusalem ?

Et est-ce que ces pieds dans les temps anciens

Marcher sur les vertes montagnes anglaises ?

Et était le saint agneau de Dieu

Sur les agréables pâturages d’Angleterre vu?

Et le visage est-il divin

Briller sur nos collines assombries ?

Et Jérusalem a-t-elle été construite ici

Parmi ces sombres moulins sataniques ?

Apportez-moi mon arc d’or brûlant !

Apportez-moi mes flèches du désir !

Apportez-moi ma lance : ô nuages ​​se déploient !

Apportez-moi mes chars de feu !

Je ne cesserai pas le combat mental;

Mon épée ne dormira pas non plus dans ma main

Jusqu’à ce que nous ayons construit Jérusalem

Dans le pays verdoyant et agréable d’Angleterre.