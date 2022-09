KATY Perry aux côtés d’autres artistes a été critiquée pour les paroles de chansons faisant référence au tueur en série américain Jeffrey Dahmer.

Le succès du chanteur en 2013, Darkhorse, a été critiqué après la sortie de l’émission Netflix Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Katy Perry a fait face à un contrecoup sur les paroles du Darkhorse Crédit : INSTAGRAM/KATY PERRY :

Quelles sont les paroles de Jeffrey Dahmer dans la chanson Darkhorse de Katy Perry ?

Le nom du cannibale notoire qui a tué et démembré au moins 17 hommes et garçons, apparaît dans le tube de Katy en 2013, Dark Horse.

La chanson comporte un couplet rap de Juicy J, pendant lequel il chante : « Uh, she’s a beast. Je l’appelle Karma.

“Elle te ronge le cœur comme Jeffrey Dahmer.”

Les paroles de la chanson ont suscité l’indignation sur Twitter avec un utilisateur disant : “Pourquoi personne n’appelle Katy Perry pour avoir permis à une parole aussi vile et terrible d’être incluse dans l’une de ses chansons à succès ?”.

Dahmer a avoué avoir mangé certaines de ses victimes, ce qui lui a valu le surnom de “The Milwaukee Cannibal”.

On pense que le tueur en série attirait ses victimes dans son appartement avant de les droguer, de les hacher et de les manger.

Des policiers qui ont fouillé son appartement de Milwaukee en 1991 ont découvert de la chair humaine en partie cuite ainsi qu’une tête humaine entreposée dans le réfrigérateur.

Quels autres artistes avaient des paroles de chansons sur Jeffrey Dahmer ?



Outre le juge d’American Idol, d’autres artistes ont subi des réactions négatives pour avoir fait référence à Dahmer dans leurs chansons.

La chanson Cannibal de Kesha en 2010 a également été critiquée après la sortie de la série policière.

Le chanteur de Tik Tok chante : “Ton petit cœur s’emballe, je veux ton foie sur un plateau.

“Soyez trop gentil et vous serez foutu, ouais, je vais tirer un Jeffrey Dahmer.

« Je mange des garçons, petit-déjeuner et déjeuner, puis quand j’ai soif, je bois leur sang.

« Carnivore, animal, je suis un cannibale. Je mange des garçons, tu ferais mieux de courir.

Eminem a également fait référence à Dahmer dans trois de ses chansons.

Dans Bagpipes from Bagdad en 2009, le rappeur chante : “I’ll cut ya like Dahmer, pull a butcher knife on ya” tandis que sur Must Be The Ganja, il chante “And be calm or bring drama, a step beyond of Jeffrey Dahmer “

Le tueur en série revient dans le morceau Brainless de 2013.

Qui est Jeffrey Dahmer ?

Dahmer était un tueur en série qui a drogué, violé, assassiné, démembré et mangé 17 hommes et garçons de 1978 à 1991.

Il a été arrêté le 22 juillet 1991, lorsque les flics ont trouvé des photographies Polaroid de ses victimes et de leurs corps démembrés dans son appartement de Milwaukee.

Il a été condamné à 16 peines à perpétuité consécutives et a été envoyé à l’établissement correctionnel de Columbia.

Le 28 novembre 1994, il a été matraqué à mort par le détenu Christopher Scarver.