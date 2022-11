Quelles sont les origines du terme « anxiété climatique » ?

Avec des étés anormalement chauds, des incendies de forêt qui font rage et des températures automnales encore plus douces, le terme « anxiété climatique », « détresse climatique » ou « éco-anxiété » définit un nombre toujours croissant de personnes, préoccupées par l’avenir de la planète. Alors que ces termes n’est peut-être entré dans notre vocabulaire quotidien que depuis quelques années, le concept, en revanche, n’est pas tout à fait nouveau. En pleine COP27, qui se déroule en Égypte à Charm el-Cheikh jusqu’au 18 novembre, nous vous en dire plus sur les origines du terme et du concept.

Les médias, les militants et les ONG parlent de plus en plus d’éco-anxiété, faisant référence à nos inquiétudes et nos préoccupations concernant l’impact des activités humaines sur la planète Terre. Le terme lui-même est assez récent, ayant émergé au cours des dernières décennies. Mais sommes-nous vraiment les premières générations à se préoccuper de l’avenir de la planète ? “Par rapport aux décennies précédentes, ce qui est nouveau, c’est qu’on met un mot sur les maux”, a expliqué Alice Desbiolles, médecin dans le domaine de la santé publique, à ETX Studio.

Déjà en 1872, dans son livre “Impressions et souvenirs”, l’auteure française George Sand avertissait les lecteurs des effets néfastes de l’activité humaine sur l’environnement. “Si nous n’en prenons pas soin, l’arbre disparaîtra et la fin de la planète sera vienne en se desséchant, pas de cataclysme nécessaire, par la faute de l’homme. N’en riez pas, ceux qui ont étudié la question n’y pensent pas sans horreur. A l’époque, l’auteur se donne beaucoup de mal pour protéger la forêt de Fontainebleau, menacée par un projet forestier.

Un concept développé au 20ème siècle

Au fil des ans, le lien entre la santé mentale et la nature est devenu une partie de la recherche psychologique. Avant de tirer la sonnette d’alarme sur la menace qui pèse sur la planète, le chercheur américain Robert Greenway s’est intéressé aux vertus thérapeutiques de la nature. Fasciné par la nature dans son enfance, Greenway a développé le concept d’« écopsychologie » au cours de ses études à l’Université de Washington. Au cours de ses recherches, il a observé les bienfaits thérapeutiques que la nature accordait aux participants à l’étude.

Utilisant le travail de Greenway comme tremplin, l’historien américain Theodore Roszak a poussé le concept plus loin, en le traitant d’anxiété climatique. Il décrit cela comme une peur anticipée d’un événement environnemental catastrophique. Introduite pour la première fois dans les années 1970, cette notion est développée dans son livre “Ecopsychology: Restoring the Earth, Healing the Mind” publié en 1995. Mais le terme est resté “de niche” pendant plusieurs décennies, devenant plus couramment utilisé à mesure que les catastrophes climatiques s’accéléraient.

Véronique Lapaige, chercheuse en santé publique belgo-canadienne, est une autre professionnelle à avoir davantage utilisé le terme. En 1996, le professionnel a combiné ses rôles en santé mentale, en santé publique et en santé environnementale. Elle a expliqué au National Geographic avoir remarqué plusieurs exemples de mal-être chez un panel de patients concernant le réchauffement climatique. Les effets personnels de l’éco-anxiété sont multiples. Cette peur du dérèglement climatique peut se traduire par des émotions négatives, des réveils nocturnes et des atteintes à la personne. En 2007, des psychologues américains notaient un nombre élevé de consultations de patients effrayés par la crise climatique.

2019 : une année charnière

L’année 2019 a marqué un moment clé pour l’utilisation du terme « éco-anxiété ». Les records de température se sont enchaînés et les effets du dérèglement climatique sont devenus de plus en plus visibles dans de nombreuses régions du monde. avec Grist l’appelant la «plus grande tendance de la culture pop de l’année».

Alors « l’anxiété climatique » est-elle nécessairement bonne ou mauvaise ? Pour certains, l’éco-anxiété est synonyme d’anxiété, de nuits blanches et a un effet paralysant, interférant avec l’action pour le climat. Pourtant, pour Alice Desbiolles, interviewée par ETX Studio, elle peut être “un sentiment qui est en quelque sorte salvateur, car ce dont je parle, c’est de l’éco-anxiété adaptative”.

