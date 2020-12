S’il voulait causer des problèmes au gouvernement et augmenter la pression sur Johnson d’une manière plutôt sanglante, il pourrait pousser les travaillistes à rejeter l’accord parce qu’il est imparfait et dire aux ministres de revenir en arrière et d’obtenir un meilleur accord et de prolonger la transition. période. C’est ce qui est parfois arrivé à Theresa May, lorsque ses rebelles se sont rangés du côté de l’opposition. Mais maintenant, il n’y a pas de temps et Johnson a purgé pratiquement tous les europhiles sur les bancs des conservateurs. Le résultat serait très probablement pas d’accord, avec le parti travailliste en partie responsable. Une telle perspective provoquerait une énorme rébellion et un chaos dans son propre parti. Cela n’a jamais été une possibilité.