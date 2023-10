La blessure du quart-arrière des Raiders de Las Vegas, Jimmy Garoppolo, pose une question délicate à l’entraîneur-chef des Raiders, Josh McDaniels.

Selon plusieurs rapports, Garoppolo ne jouera pas cette semaine en raison d’une blessure au dos qu’il a subie lors de la victoire des Raiders la semaine dernière contre les New England Patriots. Après le match, McDaniels a confirmé les informations selon lesquelles Garoppolo avait quitté le stade en ambulance et s’était rendu à l’hôpital pour une évaluation.

Garoppolo ne s’est pas entraîné mercredi ni jeudi, selon le rapport officiel des blessures de l’équipe.

L’absence de leur premier quart-arrière laisse à McDaniels le choix entre l’expérience et la jeunesse pour le match de dimanche contre les Bears de Chicago.

Jimmy Garoppolo, n°10 des Raiders de Las Vegas, quitte dimanche le terrain en première mi-temps contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au stade Allegiant de Las Vegas, Nevada. Garoppolo ne devrait pas jouer cette semaine en raison d’une blessure au dos.

Sam Morris/Getty Images



Les Raiders se sont appuyés sur les deux jusqu’à présent cette saison. Brian Hoyer a remplacé Garoppolo contre les Patriots, complétant 6 des 10 passes pour 102 verges en relève.

Hoyer est un professionnel stable qui connaît bien la ligue, ayant joué avec huit équipes différentes. Mais à sa 15e saison, le joueur de 38 ans n’a débuté que trois matchs au cours des six dernières saisons, sans aucune victoire à son actif.

Hoyer a débuté la saison 2017 en tant que titulaire des 49ers de San Francisco, mais a été remplacé au cours de la semaine 6 par la recrue CJ Beathard. Fin octobre de la même année, les 49ers ont libéré Hoyer après avoir échangé contre le joueur qu’il avait remplacé dimanche dernier : Garoppolo.

Pour l’option jeunesse, les Raiders pourraient opter pour la recrue Aiden O’Connell. Le produit Purdue a débuté pour Garoppolo blessé contre les Chargers de Los Angeles au cours de la semaine 4. Comme prévu pour une recrue, il y a eu un mélange de bon et de mauvais. Il a complété 24 des 39 passes pour 238 verges et un touché au sol. O’Connell a également lancé une interception et perdu un échappé.

O’Connell était inactif dans tous les matchs autres que son départ. Cependant, le signaleur recrue a vu beaucoup d’action pendant la pré-saison. Garoppolo est entré au camp d’entraînement avec une blessure au pied qui a nécessité une intervention chirurgicale plus tôt dans l’année.

Le point sur les blessures de Garoppolo

McDaniels a déclaré aux journalistes lundi que Garoppolo avait eu de la chance qu’il n’y ait eu aucun dommage interne après la blessure.

« Hier, on craignait qu’il s’agisse d’un problème interne. Nous avons donc effectué plusieurs analyses hier soir », a déclaré McDaniels lors de la conférence de presse de lundi. « On dirait que nous avons évité une grosse balle à cet égard. C’est une bonne nouvelle. Nous faisons encore quelques choses ce matin, et nous veillerons à faire toutes les bonnes choses ici à mesure que nous avançons. Le pronostic est un bien mieux qu’il n’aurait pu l’être autrement. »

Blessure du quart-arrière des Bears

Les Raiders sont également susceptibles d’affronter un quart-arrière suppléant contre les Bears. Justin Fields n’a pas encore été exclu car il souffre d’une blessure au pouce, mais l’entraîneur-chef Matt Eberfus a déclaré que l’équipe « doutait » que le quart-arrière joue.

« Cela dépend toujours de la force de préhension, où il en sera plus tard dans la semaine », a déclaré Eberflus mercredi via le site Internet de l’équipe. « Nous verrons. En ce moment, il travaille avec les entraîneurs et ça avance bien. Nous verrons où en sont les choses. »

Si Fields ne peut pas y aller, la recrue non repêchée Tyson Bagent prendra le départ.