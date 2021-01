Un wag Twitter a plaisanté sur les lumières clignotantes à la Maison Blanche, Donald Trump signalant à ses partisans en code Morse après que Twitter et Facebook aient étouffé le président pour incitation à la rébellion.

Bien que privé de ses grands mégaphones en ligne, Trump dispose d’options alternatives de portée beaucoup plus réduite. Parler, très sympathique à droite, est peut-être le principal candidat, bien que Google et Apple l’aient tous deux supprimés de leurs magasins d’applications et qu’Amazon ait décidé de le démarrer hors de son service d’hébergement Web. Cela pourrait le mettre hors ligne pendant une semaine, a déclaré le PDG de Parler.

Trump peut lancer sa propre plateforme. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain, et les experts de la liberté d’expression prévoient une pression croissante sur toutes les plateformes de médias sociaux pour freiner les discours incendiaires alors que les Américains font le bilan de la violente prise de contrôle du Capitole américain mercredi par une foule incitée par Trump.

Twitter a mis fin à la course de près de 12 ans de Trump vendredi. En fermant son compte, il a cité un tweet à ses 89 millions d’abonnés selon lequel il prévoyait de sauter l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier qui, selon lui, donnait aux émeutiers l’autorisation de converger à nouveau vers Washington.

Facebook et Instagram ont suspendu Trump au moins jusqu’au jour de l’inauguration. Twitch et Snapchat ont également désactivé les comptes de Trump, tandis que Shopify a supprimé les magasins en ligne affiliés au président et Reddit a supprimé un sous-groupe Trump. Twitter a également interdit les fidèles de Trump, y compris l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, dans une purge radicale des comptes faisant la promotion de la théorie du complot de QAnon et de l’insurrection du Capitole. Certains avaient des centaines de milliers d’adeptes.

Dans une déclaration vendredi, Trump a déclaré: «Nous avons négocié avec divers autres sites et aurons bientôt une grande annonce, tandis que nous examinons également les possibilités de créer notre propre plate-forme dans un proche avenir.»

Les experts avaient prédit que Trump pourrait apparaître sur Parler, un aimant de l’extrême droite âgé de 2 ans qui revendique plus de 12 millions d’utilisateurs et où ses fils Eric et Don Jr. sont déjà actifs. Parler a toutefois été confronté à des vents contraires vendredi alors que Google a retiré son application pour smartphone de son App Store pour autoriser les publications visant à «inciter à la violence continue aux États-Unis». Apple a emboîté le pas samedi soir après avoir donné à Parler 24 heures pour traiter les plaintes concernant son utilisation. «planifier et faciliter encore de nouvelles activités illégales et dangereuses». Les problèmes de sécurité publique devront être résolus avant d’être restaurés, a déclaré Apple.

Amazon a frappé un autre coup samedi, informant Parler qu’il devrait rechercher un nouveau service d’hébergement Web à compter de minuit dimanche. Il a rappelé à Parler dans une lettre, rapportée pour la première fois par Buzzfeed, qu’il l’avait informé au cours des dernières semaines de 98 exemples de publications «qui encouragent et incitent clairement à la violence» et a déclaré que la plateforme «pose un risque très réel pour la sécurité publique».

Le PDG de Parler, John Matze, a dénoncé les sanctions comme «une attaque coordonnée des géants de la technologie pour tuer la concurrence sur le marché. Nous avons trop réussi trop vite », a-t-il déclaré dans un article de samedi soir, affirmant qu’il était possible que Parler ne soit pas disponible pendant une semaine,« car nous reconstruisons à partir de zéro ».

Auparavant, Matze s’était plaint d’être un bouc émissaire. «Les normes qui ne sont pas appliquées à Twitter, Facebook ou même Apple eux-mêmes, s’appliquent à Parler.» Il a déclaré qu’il «ne cédera pas aux entreprises à motivation politique et aux autoritaires qui détestent la liberté d’expression».

La perte d’accès aux magasins d’applications de Google et d’Apple – dont les systèmes d’exploitation alimentent des centaines de millions de smartphones – limite considérablement la portée de Parler, même si elle continuera d’être accessible via un navigateur Web. La perte d’Amazon Web Services signifiera que Parler devra se démener pour trouver un autre hébergeur Web – en plus de la réingénierie.

Gab est un autre point d’atterrissage potentiel pour Trump. Mais lui aussi a eu des problèmes avec l’hébergement Internet. Google et Apple l’ont tous deux démarré à partir de leurs magasins d’applications en 2017 et il est resté sans abri sur Internet pendant un certain temps l’année suivante en raison de messages antisémites attribués à l’homme accusé d’avoir tué 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh. Microsoft a également mis fin à un contrat d’hébergement Web.

Les experts en discours en ligne s’attendent à ce que les entreprises de médias sociaux dirigées par Facebook, Twitter et YouTube de Google contrôlent plus vigoureusement les discours de haine et l’incitation à la haine à la suite de la rébellion du Capitole, comme le font déjà les démocraties occidentales dirigées par l’Allemagne hantée par le nazisme.

David Kaye, professeur de droit à l’Université de Californie-Irvine et ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression, estime que les Parlers du monde seront également confrontés à la pression du public et des forces de l’ordre, tout comme des sites peu connus où de nouvelles perturbations avant l’inauguration se produisent actuellement. apparemment organisé. Ils incluent MeWe, Wimkin, TheDonald.win et Stormfront, selon un rapport publié samedi par The Alethea Group, qui suit la désinformation.

Kaye rejette les arguments des conservateurs américains, y compris l’ancien ambassadeur du président à l’ONU, Nikki Haley, selon lesquels l’interdiction de Trump a sauvé le premier amendement, qui interdit au gouvernement de restreindre la liberté d’expression. «Faire taire les gens, sans parler du président des États-Unis, c’est ce qui se passe en Chine et non dans notre pays», a tweeté Haley.

«Ce n’est pas comme si les règles des plates-formes étaient draconiennes. Les gens ne sont pas pris dans des violations à moins qu’ils ne fassent clairement quelque chose contre les règles », a déclaré Kaye. Et pas seulement les citoyens individuels ont le droit à la liberté d’expression. «Les entreprises ont également leur liberté d’expression.»

Tout en arguant au départ de leur besoin d’être neutres sur la parole, Twitter et Facebook ont ​​progressivement cédé à la pression du public qui a tracé la ligne, en particulier lorsque la vidéo dite plandémique est apparue au début de la COVID-19[feminine pandémie exhortant les gens à ne pas porter de masque, a noté le professeur des médias civiques Ethan Zuckerman de l’Université du Massachusetts-Amherst.

Zuckerman s’attend à ce que le démantèlement de Trump puisse provoquer d’importants changements en ligne. Premièrement, il peut y avoir un éclatement accéléré du monde des médias sociaux selon des lignes idéologiques.

«Trump attirera beaucoup d’audience partout où il ira», a-t-il déclaré. Cela pourrait signifier plus de plates-formes avec des publics plus petits et plus isolés idéologiquement.

Un éclatement pourrait pousser les gens vers des extrêmes – ou rendre l’extrémisme moins contagieux, a-t-il déclaré: Peut-être que les personnes à la recherche d’une vidéo sur le soudage sur YouTube ne se verront plus proposer une vidéo QAnon sans rapport. Des systèmes de médias alternatifs moins gérés par le haut et plus autonomes pourraient également émerger.

Zuckerman s’attend également à un débat majeur sur la régulation de la parole en ligne, y compris au Congrès.

«Je soupçonne que vous verrez des efforts de la droite faisant valoir qu’il ne devrait pas y avoir de réglementation sur un discours acceptable», a-t-il déclaré. «Je pense que vous verrez des arguments du côté démocratique selon lesquels le discours est un problème de santé publique.»