Quelles sont les options de Cristiano Ronaldo ? L’attaquant de Man United a un grand appel à faire pour son avenir

Cristiano Ronaldo dit qu’il n’ira nulle part – pas encore en tout cas. L’attaquant de Manchester United, âgé de 37 ans, sera avec le Portugal au Qatar pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en novembre, mais au-delà de cela, il a également en vue le prochain Championnat d’Europe, qui se tiendra en Allemagne à l’été 2024. .

“La route a été longue, mais je voudrais dire que ma route n’est pas encore terminée”, a-t-il déclaré la semaine dernière. “Je me sens toujours motivé et mon ambition est grande. Je veux faire partie de cette Coupe du monde et de l’Europe [Championship] aussi. Je vais le supposer tout de suite.”

D’ici là, Ronaldo aura 39 ans et à la fin de sa 22e saison en tant que professionnel de haut vol. Sa capacité à rester en forme et à prendre soin de son corps n’est pas en cause – il a en moyenne environ 50 matchs par saison pour le club et le pays depuis qu’il est adolescent – ​​mais il reste un débat sur où sa carrière en club le mènera ensuite.

Il tenait à quitter Manchester United cet été en raison du désir de continuer au sommet le plus longtemps possible et de trouver ailleurs le football régulier de la Ligue des champions. Un déménagement ne s’est pas concrétisé et, pour l’instant, il reste à Old Trafford, mais il y a des points d’interrogation sur son prochain déménagement et à quoi ressemble son avenir dans le football.

Option 1 : Il quitte Man United en janvier

Le principal reproche de Ronaldo cet été était que Manchester United ne s’était pas qualifié pour la Ligue des champions et, alors qu’il approchait de la fin de sa carrière de joueur, il voulait continuer à jouer dans la compétition dans laquelle il est le meilleur buteur de tous les temps. Les flirts avec Chelsea, le Bayern Munich, Naples et l’Atletico Madrid – pour n’en nommer que quelques-uns – n’ont abouti à rien et il a été contraint de faire ses débuts en Ligue Europa contre la Real Sociedad au début du mois.

Mais le problème pour Ronaldo maintenant est que non seulement il ne joue pas en Ligue des champions, mais il ne joue pas du tout régulièrement. Il a commencé un match de Premier League toute la saison et si Marcus Rashford ou Anthony Martial sont en forme avant le match contre les champions de Premier League Manchester City après la pause internationale, il est peu probable qu’il commence le derby au stade Etihad le 2 octobre.

Un manque de football régulier soulève la possibilité que Ronaldo envisage de partir en janvier. Il pourrait, en théorie, retrouver un club qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et se donner une nouvelle chance d’ajouter à ses cinq titres. Cependant, un déménagement en janvier dépendrait du fait que United le laisse partir. Erik ten Hag n’a pas beaucoup d’options à l’avant-centre et le club s’est déjà éloigné de toute signature significative dans la prochaine fenêtre.

Option 2 : Il quitte Man United l’été prochain

C’est la pause la plus naturelle et donnerait à Ronaldo la chance de choisir un club le mieux placé pour lui donner la chance de marquer plus de buts, de gagner plus de trophées et de le préparer pleinement pour les 2024 Euros.

Il a signé un premier contrat de deux ans à son retour à Old Trafford de la Juventus en 2021, et à partir de janvier 2023, il peut commencer à négocier avec les clubs avant un éventuel transfert gratuit à la fin de la saison.

Il y avait très peu de marché pour ses services cet été – l’une des principales raisons pour lesquelles il est resté à United – mais cela pourrait facilement changer. De plus, si Ronaldo renonce à son espoir de jouer à nouveau en Ligue des champions, cela ouvre la possibilité d’un départ de l’Europe.

Il y avait un vif intérêt de la part de l’Arabie saoudite cet été, mais des sources ont déclaré à ESPN à l’époque qu’il n’était pas prêt à envisager un déménagement au Moyen-Orient, malgré une offre lucrative.

Après avoir échoué à trouver une issue cet été, Cristiano Ronaldo doit décider s’il veut toujours chercher une issue ou maintenir le cap à Manchester United. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Option 3 : Il prolonge son contrat à Old Trafford

Curieusement, cela n’a jamais été exclu par United et, s’exprimant cet été, Ten Hag a ouvertement admis que c’était une possibilité. Le contrat signé par Ronaldo en 2021 était de deux ans plus l’option d’un troisième, ce qui verrait son contrat durer jusqu’en 2024.

United inclut souvent des options dans les contrats des joueurs et avec Paul Pogba, par exemple, ils ont pu prolonger son séjour d’une année supplémentaire malgré l’arrêt des négociations sur un accord plus long. L’option dans l’accord de Ronaldo est légèrement différente en ce sens que, selon des sources, il faudrait que le joueur et ses représentants se mettent d’accord avant qu’il ne puisse être déclenché.

Rester au club pendant une autre année semblait loin cet été, mais des sources affirment que l’engagement et la motivation de Ronaldo ont été perceptibles, à l’entraînement et dans les matchs, depuis la fermeture de la fenêtre de transfert.

Si United devait faire une bonne saison et, surtout, revenir en Ligue des champions du premier coup, il pourrait penser qu’Old Trafford est l’endroit pour lui après tout.