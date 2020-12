Et Noël?

Suite à l’annonce récente d’une «augmentation soutenue des cas de coronavirus» au Pays de Galles, le gouvernement a annoncé que le mélange serait plafonné à deux ménages.Tous les établissements d’accueil fermeront également à partir de 18 heures le jour de Noël au Pays de Galles.

Cela vient après que deux revues médicales britanniques ont exhorté le gouvernement à inverser les vacances de Noël «téméraires» de cinq jours, ou à faire face à une augmentation des admissions à l’hôpital, les dirigeants des quatre nations se sont réunis le 15 décembre pour discuter du plan de la «bulle» de Noël.

Avant la réunion, Mark Drakeford a déclaré que les plans actuels étaient un « accord durement gagné » et qu’il « ne le mettra pas à la légère de côté ».

Cette restriction sévère sera transposée dans la loi, a confirmé le gouvernement gallois.

Cette nouvelle survient quelques heures seulement après que le premier ministre a déclaré que réduire le nombre de maisons pouvant former une bulle de Noël de trois à deux était une orientation plutôt qu’une exigence.

Avant la flambée des cas de Covid, les dirigeants des quatre pays d’origine ont convenu que trois ménages pourraient « bouillonner » et se mélanger du 23 au 27 décembre.

Dans un communiqué, le Cabinet Office «a souligné qu’il sera conseillé au public de rester prudent et que, dans la mesure du possible, les gens devraient éviter de voyager et minimiser les contacts sociaux».

Les écoles fermeront-elles?

Toutes les écoles secondaires et les établissements d’enseignement supérieur du Pays de Galles passeront aux cours en ligne à partir du lundi 14 décembre, a annoncé le ministre de l’Éducation le 10 décembre.

Un certain nombre de comtés ont également indiqué que les écoles primaires fermeraient plus tôt, notamment Cardiff et Swansea.

Mark Drakeford s’était initialement engagé à garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible, exhortant les parents à continuer d’envoyer leurs enfants jusqu’à la fin du trimestre. Le 27 novembre, M. Drakeford a déclaré: « Il est important pour nos enfants de ne pas rater davantage ».

« Les parents sauront à quel point cette période est importante, la fin du trimestre, en particulier dans les écoles primaires. Les enfants ont intérêt à être avec leurs pairs », a-t-il ajouté.

Malgré cela, une école de Caerphilly, la St Martin’s School, avait déjà décidé de mettre fin à leur trimestre le 10 décembre, après que 68% des parents aient déclaré avoir l’intention de garder leurs enfants à la maison pendant la dernière semaine du trimestre.

Plusieurs autres écoles ont pris la décision de fermer leurs propres mains, et le gouvernement gallois a ressenti une pression considérable, le taux d’infection augmentant avant l’assouplissement du verrouillage à Noël.

La décision a été critiquée par le Commissaire aux enfants du Pays de Galles comme perturbant l’éducation.

Les universités continueront d’offrir des cours en personne et en ligne, mais les étudiants doivent rester chez eux dans leur logement universitaire selon les nouvelles règles.

Ils doivent rester à la maison, sauf à des fins limitées comme l’exercice, et doivent travailler à domicile dans la mesure du possible.

Et les examens?

Les examens GCSE, AS et A-level du Pays de Galles qui doivent avoir lieu à l’été 2021 ont été annulés, a annoncé le 10 novembre la ministre de l’Éducation, Kirsty Williams.

Mme Williams a déclaré qu’il était impossible de garantir des conditions de concurrence équitables en raison de l’impact du coronavirus, de sorte que les notes seront basées sur des évaluations de classe établies en externe sous la supervision des enseignants.

Les élèves pourront passer des examens, mais d’autres apprendront de chez eux pendant une semaine supplémentaire, a déclaré M. Drakeford.

«D’autres enfants qui passent des examens pourront y assister, mais tous les autres étudiants continueront à apprendre à la maison», a-t-il déclaré.