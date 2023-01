Quelles sont les nouvelles règles sur l’identification des électeurs dans les bureaux de vote ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les électeurs au Royaume-Uni devront présenter une pièce d’identité avec photo pour prouver qu’ils sont bien qui ils prétendent être lorsqu’ils arriveront dans les bureaux de vote à partir de mai 2023, après une modification de la loi initiée par le gouvernement britannique.

La nouvelle restriction est entrée dans le cadre de la loi électorale de 2022, suivie pour la première fois dans le discours de la reine de mai 2021 et adoptée par le Parlement en avril dernier dans le but d’améliorer la sécurité des élections, et ne s’appliquera pas à ceux qui votent par correspondance.

Les membres du public votant en personne pourront présenter 21 pièces d’identité différentes jugées valables, mais des craintes ont néanmoins été exprimées que le changement puisse dissuader certaines personnes de voter et conduire à une plus grande privation de leurs droits.

Des recherches menées par le Cabinet Office en 2021 ont révélé que 9% du public britannique ne détient actuellement aucune forme de pièce d’identité avec photo à la fois à jour et clairement reconnaissable.

Ces préoccupations ont incité la Commission électorale à créer un certificat d’autorité électorale comme alternative, un document que les individus peuvent demander en ligne et qui est gratuit mais nécessite que vous soyez déjà inscrit pour voter et fournissez une photo numérique récente, votre date de naissance et votre numéro d’assurance nationale pour réclamer.

Les électeurs peuvent demander le certificat en ligne icile site du gouvernement fournissant également des informations sur la manière de s’y inscrire par courrier.

Le 21 formes alternatives d’identification que vous pourrez présenter dans les bureaux de vote à partir du mois de mai, que les bénévoles seront invités à vérifier, sont les suivantes :

Un permis de conduire (complet ou provisoire) délivré par le Royaume-Uni, les îles anglo-normandes, l’île de Man ou l’État de l’EEE.

Un badge de stationnement bleu.

Le laissez-passer d’autobus d’une personne âgée.

Un laissez-passer de bus pour personne handicapée.

Une carte Oyster 60+.

Un laissez-passer Liberté.

Une carte nationale écossaise.

A 60 and Over Welsh Concessionary Travel Card.

Carte de voyage galloise pour personne handicapée.

Un Senior SmartPass émis en Irlande du Nord.

Un SmartPass enregistré pour aveugle ou SmartPass pour personne aveugle émis en Irlande du Nord.

Un War Disablement SmartPass délivré en Irlande du Nord.

Un SmartPass 60+ émis en Irlande du Nord.

Un SmartPass demi-tarif délivré en Irlande du Nord.

Une carte d’identité portant l’hologramme Proof of Age Standards Scheme (PASS).

Un document d’immigration biométrique.

Un formulaire 90 du ministère de la Défense (carte d’identité de la défense).

Une carte d’identité nationale délivrée par un État de l’EEE.

Une carte d’identité électorale délivrée en Irlande du Nord.

Un document d’électeur anonyme.

Les prochaines élections locales auront lieu en Angleterre le jeudi 4 mai 2023, auxquelles vous ne pourrez participer que si vous disposez de l’un des documents ci-dessus.

La loi sur la photo d’identité s’appliquera ensuite à toutes les élections générales britanniques à partir d’octobre 2023, la prochaine série devant se tenir au plus tard le 25 janvier 2025.

Selon le Dr Ben Stanfordprofesseur de droit à l’Université John Moores de Liverpool, l’introduction de cette exigence est « extrêmement controversée, les arguments en faveur de l’identification des électeurs soulignant généralement l’amélioration de la sécurité et de l’intégrité apportées par l’élimination de la fraude électorale.

“Ceux qui sont contre critiquent les véritables motivations des changements au milieu des préoccupations selon lesquelles les groupes démographiques les moins susceptibles de posséder une pièce d’identité ne sont généralement pas les électeurs du Parti conservateur.”

Le Dr Stanford note que l’exclusion des cartes d’identité universitaires de la liste des pièces d’identité approuvées “ne fait qu’ajouter du poids aux critiques selon lesquelles la nouvelle exigence d’identification des électeurs est politiquement motivée et que la liste des pièces d’identité acceptables a été délibérément limitée, au détriment des jeunes et des minorités. ”.

Il a également averti que le certificat d’autorité électorale pourrait s’avérer vulnérable aux retards de traitement, citant le récent arriéré constaté dans les approbations de demandes de passeport depuis la pandémie et les budgets serrés des ministères en réponse à la crise actuelle du coût de la vie, qui “ne fera que exercer une pression supplémentaire sur les fonctions administratives des prestataires de services publics cruciaux ».

Parler à L’indépendantle Dr Stanford a déclaré que les programmes pilotes d’identification des électeurs en 2018 et 2019 avaient fourni une “image mitigée” de leur impact probable sur la participation électorale, mais a ajouté qu'”un nombre important de personnes ont été refoulées parce qu’elles n’avaient pas la pièce d’identité requise” dans les deux tests.

“Les exigences d’identification des électeurs mises en œuvre au Royaume-Uni sont certainement plus strictes qu’elles ne pourraient et ne devraient l’être pour atteindre les objectifs politiques”, a-t-il déclaré.

«Ils ressemblent aux lois les plus strictes observées dans certains États américains. Les préparatifs pour introduire l’identification des électeurs ont sans aucun doute été précipités, de nombreuses parties prenantes exprimant leur inquiétude quant à la rapidité de la mise en œuvre.

“D’autres choses qui pourraient être mises en place pour atténuer ces risques, comme le vote provisoire où les personnes sans pièce d’identité peuvent voter sous réserve d’une vérification ultérieure, ou” se porter garant “d’une autre personne, ne sont pas mises en œuvre.”

Le Dr Stanford a poursuivi: «Je crains que la participation ne diminue considérablement dans les zones les plus défavorisées socialement et en particulier celles où l’engagement politique peut être le plus faible.

«Le changement est sans précédent à l’échelle nationale, ce qui signifie qu’une quantité sans précédent de publicité et de sensibilisation est nécessaire mais fait actuellement défaut.

“À mon avis, même en mettant de côté les arguments politiques, les preuves négligeables d’usurpation d’identité dans les bureaux de vote ne peuvent justifier le coût démocratique de la privation du droit de vote des électeurs et le coût financier de la mise en œuvre de l’identification des électeurs.”

Passeports et permis de conduire parmi les documents considérés comme valables pour voter à partir de mai (Getty)

Bob Watt, un universitaire à la retraite concerné par le droit public, anciennement des universités d’Essex et de Buckingham et chercheur invité du Bonavero Center of Human Rights à Oxford, a déclaré L’indépendant que l’amélioration de la sécurité électorale était un objectif qui valait la peine d’être poursuivi : « Mon opinion est que même la plus petite quantité de personnification est une affaire très sérieuse. Même si cela n’affecte pas le résultat.

« L’intérêt d’une élection est qu’elle doit être libre, juste et secrète. Avoir un moyen relativement simple de renverser ce principe – se présenter dans un bureau de vote maintenant composé de personnes relativement subalternes et prétendre être quelqu’un d’autre – est destructeur de la démocratie car cela diminue la confiance des gens dans le fait que leur vote doit être compté.

« Mon point de vue est que nous devrions avoir un enregistrement électoral automatique – dès que vous atteignez l’âge auquel vous pouvez voter – vous devriez automatiquement être inscrit sur le registre.

«Le système introduit ici se fait sans publicité appropriée et sans financement approprié. Tous les ménages – et toutes les mesures doivent être prises pour s’assurer que les personnes sans logement sont incluses – doivent être contactés et informés individuellement qu’ils doivent avoir une carte d’identité électorale.

« Les autorités électorales devraient être correctement financées pour délivrer des cartes d’identité électorales. Cela nécessite un délai d’un an. C’est trop précipité.”

OpenDemocracy a rapporté en décembre 2022 que la Commission électorale avait écrit aux ministres les avertissant qu’elle estimait que leurs projets d’identification des électeurs n’étaient pas “entièrement sécurisé, accessible ou exploitable”citant des lettres obtenues par des demandes d’accès à l’information, uniquement pour que ces préoccupations soient rejetées en réponse.

Le gardien signalé par la suite que le développement du site Web du gouvernement central via lequel les gens sont invités à demander le certificat d’autorité électorale a été peu de chances d’être prêt à temps pour le déploiement d’une campagne publicitaire nationale en janvier, qui a déjà provoqué la colère de son coût de 5,6 millions de livres sterling, suggérant que les inquiétudes concernant le processus ne sont pas sans fondement.

“La précipitation du gouvernement à mettre en œuvre les exigences d’identification des électeurs contre l’avis de tous ceux qui doivent gérer le système et la Commission électorale elle-même est dangereuse et fermera notre démocratie à beaucoup”, a averti le ministre parallèle du Labour, Alex Norris.

Son homologue libérale démocrate, Helen Morgan, a ajouté : « Chaque seconde où le gouvernement retarde ces candidatures, une autre personne perdra sa chance de voter en mai.

«Chaque conseil aura des milliers de ces demandes à traiter avant mai, sans aucune garantie de pouvoir les traiter à temps – en prenant des ressources critiques du conseil pendant une crise du coût de la vie.

« Le gouvernement conservateur a retiré aux gens le droit de vote sans entrave. Ces retards ne sont rien de moins que la suppression d’électeurs.

Répondant à leurs critiques, un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous ne pouvons pas être complaisants lorsqu’il s’agit de garantir la sécurité de notre démocratie. Toute personne habilitée à voter aura la possibilité de le faire et 98 % des électeurs ont déjà une pièce d’identité acceptée. »

S’adressant à BBC Radio Norfolk le 12 janvier, le député conservateur et ancien membre du Cabinet Brandon Lewis a déclaré qu’il n’était «pas déraisonnable» pour le gouvernement de demander aux gens de présenter une pièce d’identité pour voter, comme ils le feraient s’ils allaient à «un bureau de poste». [to] récupérer un colis ou sortir un livre de la bibliothèque », afin de « simplement donner ce petit plus de protection à notre processus démocratique ».

Son analogie était critiqué comme malhonnête compte tenu des obstacles supplémentaires créés par la demande de cartes d’identité d’électeur.