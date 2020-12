Combien de temps Londres restera-t-il au niveau 4?

Londres devrait être au niveau 4 jusqu’à un examen le 30 décembre. Le Premier ministre a cependant insisté pour que le réveillon du Nouvel An ne soit pas exempt de restrictions sur la socialisation.

Les restrictions de niveau 4 pourraient être encore renforcées et rester en place jusqu’à près de Pâques, ont admis des sources gouvernementales.

Les ministres estiment qu’au moins 20 millions de personnes devront avoir été vaccinées contre le coronavirus avant qu’un assouplissement significatif des mesures puisse être envisagé, est-il entendu.

Matt Hancock a déclaré le 20 décembre que la Grande-Bretagne faisait face à quelques mois «très difficiles», avertissant que la propagation du virus à travers les pans de l’Angleterre était désormais «incontrôlable».

Est-ce que tout Londres est dans le même niveau?

Tout Londres a été placé dans le même niveau. Cela est largement dû aux vastes liaisons de voyage de la ville, en particulier le métro de Londres, qui rendent difficile le confinement de zones spécifiques.

M. Johnson avait précédemment déclaré que Londres était «maintenue par un système de transport en commun très dense», ce qui rendrait difficile la division de la ville en différents niveaux.

« Bien qu’il y ait moins de monde en ce moment, la transmission à Londres signifie qu’il est assez difficile de séparer un morceau de Londres d’un autre », a-t-il déclaré.

Comment les niveaux sont-ils déterminés?

Cinq catégories sont utilisées pour déterminer à quel niveau se situe une zone. Les ministres ont pris des décisions fondées sur des recommandations de santé publique éclairées par les facteurs suivants:

Le taux d’infection, en particulier chez les plus de 60 ans À quelle vitesse les taux de cas augmentent ou diminuent Positivité dans la population générale Pression sur le NHS – y compris la capacité actuelle et projetée du NHS Contexte local et circonstances exceptionnelles telles qu’une flambée locale mais contenue

Si l’un de ces cinq indicateurs ne s’améliore pas ou montre des signes de dégradation significative, une zone peut être déplacée vers un niveau supérieur. Cela s’est produit dans le cas du Grand Manchester avant le deuxième lock-out national.

Seules quelques zones, pour la plupart rurales, appartiennent au niveau 1, le seul niveau auquel la socialisation à l’intérieur avec d’autres ménages est autorisée.

Que signifie le niveau 4?

Le niveau 4 est l’ensemble le plus strict de restrictions locales en Angleterre, ce qui entraîne l’interdiction des personnes se réunissant à l’intérieur ou à l’extérieur, à moins qu’elles ne soient dans une bulle de soutien. En vertu des restrictions de niveau 4, les magasins non essentiels, les services de proximité tels que les coiffeurs et les gymnases doivent fermer.

Les pubs, bars et restaurants ne pourront servir que des services à emporter, et les hôtels devront fermer leurs portes jusqu’à ce que le niveau de la zone locale revienne au niveau 2.