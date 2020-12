Un tiers des Britanniques en Angleterre devraient faire face à un coronavirus plus dur restrictions provoquant le chaos dans les projets de Noël et les exhortant à rester à la maison à partir de 0,01 heures du matin dimanche.

Les nouvelles restrictions de niveau 4 toucheront celles de Londres et du sud-est quelques jours à peine avant que l’assouplissement de la « bulle de Noël » de cinq jours de Boris Johnson ne commence le 23 décembre.

Ceux de Buckinghamshire, Berkshire, Kent et Surrey – à l’exception de Waverley – seront placés dans les restrictions renforcées, aux côtés des Britanniques de Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings.

Les règles s’appliqueront également aux personnes vivant à Bedford, Central Bedfordshire, Milton Keynes, Luton, Peterborough, Hertfordshire et de grandes parties de l’Essex.

Les restrictions mises à jour sont similaires à celles mises en œuvre lors du verrouillage national de novembre, avec des magasins non essentiels fermés et les Britanniques sont invités à travailler à domicile s’ils le peuvent.

Cependant, les règles de niveau 4 ont semé le chaos dans les projets festifs de nombreuses personnes après que le Premier ministre a annoncé «nous ne pouvons pas continuer avec Noël comme prévu».

Dans le nouveau niveau, il a été conseillé aux Britanniques de ne pas se mélanger avec qui que ce soit en dehors de leur propre foyer pendant les vacances – avec la fenêtre de « bulle » de cinq jours réduite à un jour pour le reste de l’Angleterre.

Ici, MailOnline examine ce que les dernières règles signifieront pour toutes les régions sous verrouillage de niveau 4 à partir de dimanche:

Puis-je encore rendre visite à ma famille à Noël?

Non, les habitants des zones de niveau 4 ne peuvent pas rencontrer à Noël des personnes extérieures à leur foyer.

Cependant, des bulles de soutien resteront en place pour ceux qui sont particulièrement exposés à la solitude ou à l’isolement pendant la période des fêtes.

Pourrai-je voir mes amis le soir du Nouvel An?

Le Premier ministre a confirmé qu’il n’y aura pas d’assouplissement des règles le 31 décembre, «les gens ne doivent donc pas enfreindre les règles au Nouvel An».

Les Britanniques du niveau 4 ne doivent pas rencontrer une autre personne socialement ou entreprendre des activités avec quelqu’un en dehors de leur foyer.

Puis-je rencontrer mes amis et ma famille dans un parc?

Oui, les personnes de niveau 4 peuvent faire de l’exercice ou se rencontrer dans un lieu public extérieur avec des personnes avec lesquelles elles vivent, leur bulle de soutien ou avec une autre personne.

Les magasins resteront-ils ouverts pour les achats de Noël?

Les magasins non essentiels, y compris les magasins de vêtements, les magasins d’articles pour la maison, les salles d’exposition de véhicules, les magasins de paris, les tailleurs, les magasins de tabac et de vapotage, les magasins de produits électroniques et de téléphonie mobile doivent fermer à partir du dimanche.

Les supermarchés, pharmacies et jardineries resteront ouverts.

Puis-je aller à l’église à Noël?

Oui, ceux du niveau 4 peuvent se rendre dans les lieux de culte pour un service. Cependant, les Britanniques ne doivent pas se mêler à quiconque en dehors de leur foyer ou soutenir la bulle.

Puis-je voyager en dehors de ma région pour rendre visite à ma famille et mes amis?

Non, ceux qui vivent à Londres et dans le sud-est ont reçu un ordre de rester à la maison du Premier ministre. Les résidents ne doivent pas quitter leur domicile pour voyager, sauf pour le travail, les études ou d’autres «raisons légalement autorisées».

Les exceptions incluent les déplacements pour se rendre au travail ou pour l’éducation et les responsabilités familiales.

On a également dit au public de ne pas quitter ou entrer dans une région de niveau 4, et les résidents de ces régions ne doivent pas passer la nuit ailleurs que chez eux.

Puis-je quand même déménager ou regarder une maison au niveau 4?

Oui, vous pouvez toujours déménager. Les personnes extérieures à votre foyer ou à la bulle de soutien ne devraient pas aider à déménager à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

Les agents immobiliers et de location et les entreprises de déménagement peuvent continuer à travailler. Si vous souhaitez déménager, vous pouvez accéder aux visites de propriétés.

Est-il acceptable de voyager à l’étranger?

Les personnes de niveau 4 ne doivent pas voyager à l’étranger sauf si cela est spécifiquement autorisé. Les Britanniques sont également invités à prendre en compte les conseils de santé publique dans le pays qu’ils visitent.

Cependant, ceux qui vivent en dehors des zones de niveau 4 peuvent toujours voyager à travers ces zones afin de quitter le Royaume-Uni si nécessaire.

Les personnes de niveau 4 peuvent se rendre dans les lieux de culte pour un service. Cependant, les Britanniques ne doivent pas se mêler à quiconque en dehors de leur foyer ou soutenir la bulle. Sur la photo: Image de stock

Qu’en est-il des vacances dans d’autres régions du Royaume-Uni?

Les conseils indiquent que les résidents de niveau 4 ne peuvent pas quitter leur domicile pour des vacances ou passer la nuit loin de chez eux, sauf dans certaines circonstances.

Cela signifie que les vacances au Royaume-Uni ne sont pas non plus autorisées, ce qui comprend le fait de rester dans une résidence secondaire ou une caravane – ou de rester avec une personne avec qui vous ne vivez pas ou avec qui vous êtes dans une bulle de soutien.

Vous pouvez rester loin de chez vous dans les circonstances suivantes:

Vous ne pouvez pas rentrer chez vous

Vous avez besoin d’un logement lors d’un déménagement

Vous avez besoin d’un logement pour assister à des funérailles

À des fins professionnelles ou pour fournir des services volontaires

Pour les enfants scolarisés

Si vous êtes sans abri, demandeur d’asile ou personne vulnérable cherchant refuge

Les pubs et restaurants seront-ils ouverts?

Les lieux d’accueil tels que les cafés, les restaurants, les pubs, les bars et les clubs sociaux resteront fermés, à l’exception de la fourniture de nourriture et de boissons à emporter.

Que diriez-vous des gymnases et des piscines?

Ceux-ci resteront également fermés au niveau 4, à côté des courts de tennis et de basket-ball intérieurs, des studios de fitness et de danse et des murs d’escalade.

Puis-je me faire couper les cheveux?

Non, les salons de beauté capillaire, de bronzage et d’ongles resteront fermés. Les salons de tatouage, les spas, les salons de massage, les services de piercing corporel et cutané fermeront également à partir de dimanche.

Il est également interdit de fournir ces services au domicile d’autrui.

Les magasins non essentiels, y compris les magasins de vêtements, les magasins d'articles pour la maison, les salles d'exposition de véhicules, les magasins de paris, les tailleurs, les magasins de tabac et de vapotage, les magasins de produits électroniques et de téléphonie mobile doivent fermer à partir du dimanche.

Lucy et James Bone, nouvellement mariés, après leur mariage à l’église St Michael and all Angels à Ingram, dans le Northumberland, le 4 juillet

Est-ce que je pourrai acheter un sapin de Noël?

Oui, les détaillants d’arbres de Noël resteront ouverts.

Puis-je continuer à travailler au bureau?

Oui, dans certaines circonstances. Le premier ministre a demandé à tous ceux qui peuvent travailler efficacement à domicile de le faire.

Cependant, là où les gens ne peuvent pas le faire – y compris ceux du secteur de la construction – peuvent toujours se rendre sur leur lieu de travail.

Les employés du secteur public travaillant dans les services essentiels, y compris la garde d’enfants ou l’éducation, peuvent également continuer à travailler.

Un professionnel peut-il venir chez moi?

Oui. Les commerçants, les nounous et les femmes de ménage peuvent toujours entrer dans les maisons pour terminer les travaux.

Les services funéraires continueront-ils?

Les funérailles ne doivent avoir lieu que dans des lieux sécurisés Covid-19 ou dans des espaces publics extérieurs, sauf circonstances exceptionnelles.

Les services peuvent être suivis par jusqu’à 30 personnes. Les événements commémoratifs, tels que les décors de pierre et les dispersions de cendres, peuvent également se poursuivre avec jusqu’à six personnes présentes.

La distanciation sociale doit être maintenue entre les personnes qui ne vivent pas ensemble ou ne partagent pas une bulle de soutien.

Les élèves portent des masques protecteurs le premier jour de retour à l’école à l’Outwood Academy Adwick à Doncaster, le 2 septembre, alors que les écoles anglaises rouvraient aux élèves après le verrouillage.

Et les mariages?

Les mariages et les cérémonies de partenariat civil ne devraient avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque l’une des personnes qui se marient est gravement malade et ne devrait pas guérir.

Ces mariages sont limités à six personnes.

Les écoles rouvriront-elles en janvier?

Oui, les écoles et les collèges resteront ouverts pendant les trimestres dans les zones de niveau 4.

Le gouvernement «continuera à donner la priorité au bien-être et à l’avenir à long terme de nos jeunes», selon les conseils de Downing Street.

Toutes les écoles secondaires et collèges d’Angleterre se verront offrir une aide, un soutien et des installations pour mettre en œuvre une série supplémentaire de tests gratuits de coronavirus à partir de la première semaine de janvier.

Cela s’accompagnera d’un retour échelonné à l’enseignement en présentiel dans les écoles secondaires, à commencer par les années d’examens, les enfants vulnérables et les enfants de travailleurs critiques.

Puis-je retourner à l’université au nouvel an?

Il a été conseillé aux étudiants de limiter les déplacements entre leur domicile permanent et le domicile des étudiants pendant le trimestre.

Cependant, l’orientation indique que les personnes dans l’enseignement supérieur peuvent se réunir en groupes de plus que leur ménage dans le cadre de leur éducation ou formation formelle.

Les universités ont été invitées à suivre les conseils sur la réouverture des bâtiments pour s’assurer qu’elles ont mis en place des mesures de sécurité pour minimiser la propagation du virus.

Puis-je toujours accéder à la garde d’enfants?

Oui, il existe plusieurs façons dont les parents peuvent continuer à accéder aux services de garde d’enfants dans les zones de niveau 4 – y compris les crèches et les gardiennes d’enfants ouvertes.

Puis-je quand même consulter mon médecin ou mon dentiste?

Oui, les services médicaux tels que les médecins généralistes et les dentistes continueront normalement.

Quelles sont les exceptions concernant les personnes de différents ménages qui se rassemblent?

Pour le travail, ou pour fournir des services bénévoles ou caritatifs;

Dans une bulle à des fins de garde d’enfants;

Pour les services de garde enregistrés ou pour les activités supervisées pour les enfants lorsque cela permet à un parent de travailler, de chercher du travail, de suivre une éducation ou une formation, ou pour des soins de répit;

Éducation ou formation – c’est-à-dire l’éducation liée à un programme formel ou à une formation liée au travail ou à l’obtention d’un emploi;

Pour les arrangements où les enfants ne vivent pas dans le même ménage que leurs parents ou tuteurs;

Permettre le contact entre les parents biologiques et les enfants pris en charge, ainsi qu’entre les frères et sœurs pris en charge;

Pour que les futurs parents adoptifs rencontrent un ou des enfants qui pourraient être placés avec eux;

Pour fournir une aide d’urgence et pour éviter des blessures ou des maladies, ou pour échapper à un risque de préjudice;

Pour voir quelqu’un qui est en train de mourir;

Pour remplir une obligation légale, comme assister à un tribunal ou à un jury;

Pour les rassemblements dans des locaux de justice pénale ou des centres de détention pour migrants;

Pour fournir des soins ou une assistance à une personne vulnérable, ou pour offrir un répit à un soignant;

Pour un mariage ou une cérémonie équivalente dans des circonstances exceptionnelles;

Pour les funérailles – jusqu’à un maximum de 30 personnes. Les veillées et autres événements cérémoniels liés peuvent se poursuivre dans un groupe de six personnes maximum;

Rendre visite à une personne mourante à la maison ou rendre visite à une personne qui reçoit un traitement dans un hôpital, un centre de soins palliatifs ou une maison de soins, ou pour accompagner un membre de la famille ou un ami à un rendez-vous médical;

Pour les sportifs d’élite de compétitionner et de s’entraîner;

Pour faciliter un déménagement.

Combien de temps ces règles seront-elles en place?

Les règles seront ensuite révisées le 30 décembre.