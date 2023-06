Quelles sont les nouvelles règles de Bali pour les touristes ?

Points clés Bali a introduit de nouvelles directives sur la « comment se comporter », qui seront fournies aux touristes à leur arrivée.

Les visiteurs sont priés de s’habiller convenablement, de se comporter sur les sites religieux et de respecter les coutumes et la culture locales.

Les nouvelles mesures font suite à une série d’incidents parmi les voyageurs visitant l’île indonésienne.

Le grand prêtre de Bali, Ida Nabe, décrit Bali comme un « paradis sur terre », mais depuis de nombreuses années, l’île est aux prises avec des touristes mal élevés.

Alors que le tourisme commence à se développer après la pandémie de COVID-19, les habitants disent que leur culture est de plus en plus méprisée et les autorités introduisent de nouvelles directives pour les visiteurs.

M. Nabe espère que les nouvelles mesures aideront à protéger l’île qu’il aime.

« La plupart des touristes qui viennent ne connaissent pas exactement les traditions et les coutumes de Bali », a-t-il déclaré.

« Bali est unique, une île spéciale. Nous devons adhérer à la culture dont nous avons hérité.

Quelles sont les nouvelles règles pour les touristes à Bali ?

Afin d’améliorer le comportement des touristes sur l’île indonésienne, le gouvernement local prend des mesures préventives et a publié une nouvelle carte répertoriant les choses à faire et à ne pas faire, qui sera délivrée aux visiteurs à leur arrivée.

Les directives exhortent les touristes à s’habiller de manière appropriée, à se comporter sur les sites religieux et à respecter les coutumes et la culture du peuple balinais.

Les touristes sont également avertis de ne pas grimper aux arbres sacrés, jeter des ordures, se comporter de manière agressive ou prendre des photos indécentes.

Le gouverneur Wayan Koster a déclaré que les nouvelles mesures faisaient suite à une série d’incidents parmi les voyageurs.

« Il y a eu une augmentation du nombre de touristes étrangers à Bali qui se comportent de manière inappropriée ou qui prennent des mesures qui ne respectent pas leur visa », a-t-il déclaré.

“Par exemple, certains visiteurs ne portent pas de vêtements modestes, raisonnables et appropriés lorsqu’ils visitent des lieux saints et des attractions touristiques à Bali.”

Les autorités de Bali ont introduit de nouvelles directives pour les touristes. Source: PAA / Fait Nagi / Epa Fait L’opérateur touristique Adam Schwaab estime que les règles sont largement basées sur le respect de la culture locale.

« Si vous regardez les recommandations et les règles elles-mêmes – dont beaucoup feraient pratiquement tous les Australiens – il s’agit de sensibilité culturelle (et) de faire ce qu’il faut », a-t-il déclaré à SBS News.

«Je pense que de nombreux Australiens adopteront les règles… dans l’ensemble, les règles sont une bonne chose; ils ne sont pas trop onéreux.

Qu’est-ce que les visiteurs de Bali font de mal ?

En mai, une vidéo d’un touriste allemand se déshabillant lors d’un spectacle culturel est devenue virale, tandis qu’une Australienne aurait été expulsée après avoir crié après la police alors qu’elle conduisait un scooter.

Adrian Vickers, responsable des études asiatiques à l’Université de Sydney, a déclaré qu’une petite minorité de touristes ne respectait pas les règles et les protocoles.

« C’est une très petite minorité, mais vous voyez des exemples de très mauvais comportement ; manque de respect pour les règles… des gens qui se battent, des exemples de touristes qui essaient de gérer leur propre entreprise », a-t-il déclaré.

« Dans les cérémonies du temple, quelqu’un essaiera de grimper sur un sanctuaire pour prendre une photo ou d’enjamber des offrandes ou quelque chose qui est important pour ce qui se passe, et ce sont des choses vraiment offensantes à faire. »

Cette année seulement, les responsables de Bali ont traité plus de 130 expulsions, dont au moins six australiens.

Le professeur Vickers a déclaré que le trope des touristes mal élevés à Bali était venu au premier plan à la suite de la pandémie de coronavirus et des restrictions de voyage.

« C’est la continuation d’une tendance qui se produit depuis longtemps, les gens parlent de touristes qui ruinent Bali depuis les années 1930 », a-t-il déclaré.

« Mais ce que nous voyons maintenant est en partie le résultat de COVID, de la pandémie qui change le comportement des gens et change les attentes, donc c’est un peu une réinitialisation. »

Pour M. Nabe, les nouvelles mesures représentent l’opportunité d’aider à protéger l’île qu’il chérit.

« Bali est un paradis sur terre, la plupart des gens viennent voir non seulement les plages et la belle île, mais aussi les valeurs et la culture qui s’étendent sur des milliers d’années », a-t-il déclaré.

« J’aimerais garder Bali comme ça. »