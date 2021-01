Quelles sont les nouvelles règles Covid et les restrictions de niveau 4?

Nicola Sturgeon a annoncé que le message «Stay At Home» est désormais applicable par la loi sur le continent écossais. Ceci est similaire au verrouillage observé en Écosse en mars de l’année dernière.

Dans une allocution au Parlement écossais, le Premier ministre écossais a déclaré que de nouvelles restrictions avaient été mises en place en réaction à la diffusion de la nouvelle variante, qui représente près de la moitié de tous les cas en Écosse.

Les restrictions resteront en vigueur jusqu’à fin janvier, bien que Mme Sturgeon n’ait pas exclu de prolonger ce verrouillage si nécessaire.

L’Écosse a enregistré 1900 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures le 4 janvier.

Le premier ministre a déclaré le même jour que le déploiement d’Oxford / AstraZeneca a commencé: « Pour garantir que le vaccin gagne la course, nous devons augmenter le plus possible la livraison. Mais pour lui donner le temps d’aller de l’avant, nous devons ralentir la propagation du virus.

« Nous avons une opportunité en Ecosse pour éviter que la situation ne se détériore dans cette mesure, mais nous devons agir rapidement. »

Toutes les zones sous les restrictions de niveau 4 seront placées sous les nouvelles règles, les îles restant sous les restrictions de niveau 3. On a également dit aux gens de ne pas entrer ou sortir d’Écosse, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Le 6 janvier, l’hôpital universitaire Queen Elizabeth a refusé dix patients qui seraient généralement traités à l’hôpital de soins intensifs de la région de Glaswegian de Govan, car il était « submergé de cas de covid ».

Auparavant, le chef de la police Iain Livingstone avait déclaré que le nombre de policiers patrouillant la frontière avec l’Angleterre serait doublé afin de dissuader les gens de traverser pendant la période des fêtes.

De nouvelles directives pour ces blindages seront également introduites. Si vous faites du blindage mais que vous ne pouvez pas travailler de chez vous, n’allez pas travailler – le médecin-chef écrira à tout ce qui s’applique à ce qui fera office de note du médecin.

Les écoles doivent fermer pendant quinze jours supplémentaires, jusqu’au 18 janvier, les cours en ligne étant censés commencer le 11 janvier.