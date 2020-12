Et Noël?

L’assouplissement de cinq jours du verrouillage à Noël a été abandonné en raison des préoccupations concernant une augmentation des cas. Le premier ministre a annoncé le 19 décembre qu’un maximum de huit personnes de trois ménages peuvent se mélanger le jour de Noël seulement. L’interdiction de voyager sera également temporairement levée le 25 décembre.

Le discours d’urgence fait suite à des entretiens avec les premiers ministres du Pays de Galles, d’Irlande du Nord et de Micheal Gove, et l’Angleterre et le Pays de Galles font face à des restrictions similaires à Noël.

La réunion intervient après que des scientifiques ont appelé le gouvernement à revoir les plans visant à permettre aux ménages de se mélanger à Noël, après une augmentation des cas de coronavirus.

Avant la réunion, elle a déclaré: « Je pense qu’il y a lieu pour nous d’examiner si nous resserrons les flexibilités qui ont été accordées davantage en termes de durée et de nombre de personnes réunies.

«Et je considérerai les points de vue des autres nations – si nous pouvons parvenir à un accord à quatre nations, je pense que ce serait préférable.

« Si cela n’est pas possible, nous examinerons bien sûr au sein du gouvernement écossais ce que nous pensons être approprié. »

Mme Sturgeon a ajouté: « Si vous pouvez éviter de vous mélanger avec d’autres ménages à Noël, en particulier à l’intérieur, faites-le.

« Mais si vous pensez qu’il est essentiel de le faire – et nous avons essayé d’être pragmatiques en reconnaissant que certaines personnes le feront – alors réduisez autant que possible vos contacts inutiles d’ici là.

L’Écosse a divergé du plan de Noël du coronavirus à l’échelle du Royaume-Uni dans les 24 heures suivant son annonce.

Si les gens estiment qu’il est «essentiel» de rencontrer d’autres personnes à l’intérieur, elle a dit que cela devrait être pour un jour seulement et non pendant la nuit.

Le 26 novembre, le gouvernement écossais a fixé un plafond de huit personnes de plus de 12 ans pour les rassemblements de Noël. Ils ont également souligné que les ménages devraient rester à deux mètres l’un de l’autre lorsqu’ils sont à l’intérieur.

La Première ministre Nicola Sturgeon a également suggéré que les familles se donnent des bons pour Noël, pour des raisons de santé et économiques, et a averti que jeudi, elle resserrerait les restrictions de Noël sur les bords.

Dans l’état actuel des choses, trois ménages peuvent se réunir à l’intérieur, à l’extérieur ou dans un lieu de culte à Noël, à condition qu’ils ne se rencontrent pas et ne se réunissent pas dans des pubs, des restaurants et des lieux de divertissement.

Les étreintes seront autorisées, les résidents des foyers de soins de moins de 65 ans pourront rendre visite à leurs proches et des services religieux de Noël pourront avoir lieu.

Puis-je voyager en Écosse après le verrouillage?

En vertu de la réglementation écossaise, vous ne devez pas voyager entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni à moins d’avoir une excuse raisonnable, comme le travail, les études ou les achats essentiels.

Ces règles, qui seront régulièrement révisées, signifient que vous ne pouvez toujours pas vous rendre en Écosse pour des raisons non essentielles maintenant que le verrouillage est terminé en Angleterre.

Les autres exceptions incluent les voyages pour les soins de santé, la garde d’enfants ou le partage des responsabilités parentales, et une liste complète peut être trouvée sur le site Web du gouvernement écossais.

Quels sont les nouveaux niveaux?

Le système à cinq niveaux voit les zones du conseil écossais soumises à des limitations différentes en fonction du taux d’infection.

L’Écosse dans son ensemble est soumise à des règles générales, telles que le travail à distance lorsque cela est possible, des masques obligatoires dans les transports en commun et une interdiction des déplacements non essentiels à destination ou en provenance des zones de niveau 3+.

Niveau 0 (faible)

Le niveau 0 verra les restrictions les plus clémentes appliquées aux zones à faible risque en Écosse.

Le mélange domestique à l’intérieur sera autorisé dans les maisons et les lieux publics jusqu’à un maximum de huit personnes de trois ménages. La socialisation sera autorisée à l’extérieur jusqu’à un maximum de 15 personnes de cinq ménages.

Les lieux d’accueil seront autorisés à ouvrir aux heures de licence normales, bien que les règles de distanciation sociale continueront de s’appliquer.

Les séjours à l’hôtel seront autorisés. Cependant, les voyages non essentiels vers / depuis les zones de niveau 3+ au Royaume-Uni seront interdits.

Les magasins non essentiels, les coiffeurs, les cinémas et les bibliothèques resteront ouverts.

Les gymnases resteront ouverts et tous les sports seront autorisés.

Les mariages, funérailles et lieux de culte seront limités à un maximum de 50 personnes.

Les événements extérieurs et intérieurs seront autorisés avec un nombre restreint, à l’exception des événements debout groupés en salle.

Niveau 1

Le mélange domestique à l’intérieur sera interdit, sauf exceptions telles que les tâches de soins. La socialisation sera autorisée à l’extérieur et dans les lieux publics jusqu’à une limite de six personnes de deux ménages.

Les établissements d’accueil intérieurs et extérieurs resteront ouverts jusqu’à 22h30 (21h30 dernière entrée).

Les séjours à l’hôtel seront autorisés. Cependant, les voyages non essentiels vers / depuis les zones de niveau 3+ au Royaume-Uni seront interdits.

Les magasins non essentiels, les coiffeurs, les cinémas et les bibliothèques resteront ouverts.

Les gymnases resteront ouverts et tous les sports seront autorisés, à l’exception des sports de contact en salle pratiqués par les plus de 18 ans.

Les mariages et les funérailles seront limités à un maximum de 20 personnes et les lieux de culte seront limités à un maximum de 50 personnes.

Les événements assis à l’intérieur / à l’extérieur seront autorisés avec un nombre restreint, mais les événements debout groupés ne seront pas autorisés.

Niveau 2

Les restrictions sur la socialisation resteront inchangées par rapport au niveau 1.

Les établissements d’accueil en salle fermeront à 20h (dernière entrée à 19h) et l’alcool ne pourra être servi qu’avec un repas principal. Les lieux d’accueil extérieurs peuvent rester ouverts jusqu’à 22h30 (21h30 dernière entrée).

Les séjours à l’hôtel seront autorisés, mais les voyages non essentiels vers / depuis les zones de niveau 3+ au Royaume-Uni seront interdits.

Les magasins non essentiels, les coiffeurs, les cinémas et les bibliothèques resteront ouverts.

Les gymnases resteront ouverts et tous les sports seront autorisés, à l’exception des sports de contact en salle pratiqués par les plus de 18 ans.

Les mariages et les funérailles seront limités à un maximum de 20 personnes et les lieux de culte seront limités à un maximum de 50 personnes.

Niveau 3

Les restrictions à la socialisation resteront inchangées par rapport au niveau 2, mais le nombre maximum de personnes lors de mariages, funérailles et cérémonies religieuses sera plafonné à 20.

Il y aura d’autres limites sur les lieux publics avec des fermetures de cinémas, d’arcades et de salles de bingo. Les événements drive-in seront également interdits.

Il sera interdit aux établissements hôteliers de vendre de l’alcool et fermeront à 18h (dernière entrée à 17h). Les magasins non essentiels et les coiffeurs resteront ouverts.

Les gymnases resteront ouverts mais les exercices en salle seront limités aux entraînements individuels. L’exercice en plein air sera limité aux sports sans contact à l’exception des moins de 18 ans. Le sport professionnel continuera.

Les séjours à l’hôtel seront autorisés si nécessaire. Les séjours à l’hôtel non essentiels ne seront autorisés que pour les habitants.

Niveau 4 (très élevé)

Les Écossais dans les zones où sévissent les épidémies de Covid-19 seront placés dans des verrouillages presque complets, avec des restrictions de voyage et des instructions pour rester chez eux.

Les restrictions à la socialisation restent les mêmes que dans les zones de niveau 3, mais Mme Sturgeon a conseillé aux gens de rester à la maison autant que possible.

Les magasins non essentiels et les établissements d’accueil seront fermés sans exception.

Les coiffeurs et autres services de contact rapproché (par exemple, esthéticiennes) fermeront leurs portes.

Le travail à domicile est conseillé pour tous les secteurs à l’exception des travaux essentiels, des travaux extérieurs, de la construction et de la fabrication.

Les déplacements non essentiels dans ou hors des zones de niveau 4 seront interdits et les transports publics ne devraient être utilisés que lorsqu’ils sont essentiels.

Les gymnases fermeront et les sports de plein air seront limités aux jeux sans contact. Cependant, les sports professionnels sont autorisés à continuer.

La garde informelle des enfants est autorisée pour les enfants des principaux travailleurs et la garde d’enfants formelle sera soumise à une «intervention ciblée».

Depuis le vendredi 11 décembre, aucune collectivité locale n’est soumise à des restrictions de niveau 4.

Quels domaines sont dans quel niveau?

Le système à cinq niveaux attribue un niveau de restrictions dans chacune des 32 collectivités territoriales d’Écosse allant de zéro à quatre.

Niveau 0

Aucune autorité locale ne sera au niveau 0 (le niveau le plus indulgent) à partir du 2 novembre.

Niveau 1

Sept autorités locales sont soumises à des restrictions de niveau 1:

Montagnes

Moray

Orkney

Shetland

Îles occidentales

Bordures écossaises

Dumfries et Galloway

Niveau 2

Sept autorités locales ont été affectées au niveau 2:

Aberdeen

Aberdeenshire

Argyll & Bute

East Lothian

Midlothian

Niveau 3

20 collectivités locales sont classées au niveau 3:

Fifre

Angus

Perth et Kinross

North Ayrshire

Inverclyde

Ville d’Édimbourg

Clackmannanshire

Falkirk

Dundee

Ville de Glasgow

Renfrewshire

East Renfrewshire

East Dunbartonshire

West Dunbartonshire

North Lanarkshire

South Lanarkshire

East Ayrshire

South Ayrshire

Stirling

West Lothian

Niveau 4

Le 11 décembre à 18h, il n’y a pas d’autorités locales au niveau 4.