Quelles sont les meilleures villes au Canada pour élever des enfants?

Quitter son pays d’origine et s’installer dans un nouveau est un défi pour tout le monde, en particulier lorsque l’on voyage en famille.

Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte avant de déménager, dont l’un est à quel point votre prochaine destination sera adaptée aux enfants.

Si vous souhaitez déménager au Canada, un récent classement non officiel des 51 villes les plus adaptées aux enfants pourrait vous aider à déterminer quel endroit possède les facteurs dont vous avez besoin pour choisir un endroit où vivre.

Selon le site d’examen Clever Canadian, la ville de Québec est arrivée au numéro 1 en tant que ville la plus familiale au Canada.

C’est grâce à ses soins de santé « exceptionnels », son logement abordable et son système médical. Le faible taux de criminalité et les garderies subventionnées sont deux autres facteurs qui ont propulsé la ville en tête de liste.

Ceux qui sont à l’origine du ratissage ont déterminé l’ordre en fonction de 10 facteurs, notamment la population, le nombre de familles avec enfants, le taux de chômage, l’indice de sécurité, le revenu moyen des ménages, les coûts mensuels moyens des ménages, le coût mensuel médian des garderies, le nombre de garderies et le nombre de parcs.

Après Québec, Ottawa est arrivé deuxième, avec de nombreux quartiers adaptés aux enfants, des écoles élémentaires et secondaires «incroyables» et des transports en commun sûrs et pratiques.

Arriver au numéro 3 est Calgary. La sécurité, l’abordabilité et de nombreux parcs et garderies sont les raisons qui font de la ville l’une des plus familiales du pays.

Le numéro 4 sur la liste des meilleurs endroits pour élever des enfants est Vancouver, avec ses musées interactifs, ses parcs, sa sécurité et ses nombreuses activités extérieures et intérieures.

Edmonton s’est classée au cinquième rang des villes les plus accueillantes pour les familles au Canada. Le fait qu’Edmonton soit riche en histoire et qu’elle regorge de musées, de « beaux » parcs et d’attractions « passionnantes » explique pourquoi Edmonton a été incluse dans le top cinq.

La sixième ville la plus accueillante pour les familles est Richmond, en Colombie-Britannique, avec sa communauté accueillante et ses attractions adaptées aux enfants. La ville possède également des pistes de bowling, des parcs aquatiques et des cinémas IMAX, ont déclaré les auteurs de la liste.

Selon les critères, Toronto a obtenu la septième place sur la liste, grâce à sa diversité. En tant que plus grande ville du Canada, elle offre des transports en commun pratiques et abordables et de bonnes destinations de voyage, a écrit Clever Canadian.

Montréal est arrivée au huitième rang en raison de ses logements abordables, de ses manteaux de garderie et de ses transports en commun pratiques, et Saskatoon s’est classée au neuvième rang des villes idéales pour élever une famille. La diversité, l’abordabilité et une « excellente » scène gastronomique en sont les raisons.

Complétant le top 10, Sherbrooke, au Québec, est la 10e ville la plus familiale au Canada. La ville est un bon équilibre entre la vie urbaine et la nature et dispose de services de grande qualité, selon le site d’avis.

Voici les villes les plus favorables aux familles au Canada, selon le classement :

Longueuil, Qué.

Régina

Halifax

Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué.

Winnipeg

St. John’s

Windsor, Ont.

Sydney, N.-É.

Port Coquitlam, C.-B.

Trois-Rivières, Qué.

Brandon, homme.

Sudbury, Ont.

Kelowna, C.-B.

Abbotsford, C.-B.

Kitchener, Ont.

Cheval Blanc

Fredericton

Moncton, N.-B.

Charlottetown

Guelph, Ont.

Brantford, Ont.

Saint-Bruno-de-Montarville, Qué.

St. Catharines, Ont.

Barrie, Ont.

Peterborough, Ont.

Red Deer, Alb.

Yellowknife

Victoria

Bathurst, N.-É.

Thunder Bay, Ont.

Lethbridge, Alb.

Prince-Albert, Sask.

Moose Jaw, Sask.

Langley, C.-B.

White Rock, C.-B.

Gibsons, C.-B.

Owen Sound, Ont.

Oshawa, Ont.

Kingston, Ont.

Corner Brook, T.-N.-L.

Nanaïmo, C.-B.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.