Quelles sont les émissions de télévision les plus regardées au Canada ?

Un sondage récemment publié sur les habitudes de diffusion en continu des Canadiens révèle que les résidents de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard font le plus de binge-watching au Canada.

Selon un sondage auprès de 1 000 résidents canadiens mené par Time2Play, un site Web d’examen des jeux de hasard en ligne et un blog de divertissement, trois sur quatre ont admis avoir regardé des émissions de télévision de façon excessive.

Le but de l’enquête était de découvrir quelles provinces diffusent les émissions les plus rapides, ce que les Canadiens regardent de façon excessive et quelles émissions de Netflix ils ont vues le plus rapidement en 2022.

La toute première question posée était: “Combien de jours vous faut-il pour regarder en rafale une saison typique de 45 minutes et 10 épisodes sur Netflix?”

Selon le sondage, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard sont les deux provinces où les résidents ont terminé la saison le plus rapidement. Les répondants ont déclaré qu’il leur fallait en moyenne 4,3 jours pour démarrer et terminer une saison Netflix standard.

Les Britanno-Colombiens étaient les prochains binge-watchers les plus rapides au pays, avec une moyenne de 5 jours.

Selon les données recueillies par Time2play, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador étaient à égalité au troisième rang avec une moyenne de 6 jours.

Les résidents du Québec, avec une moyenne de 6,2 jours pour terminer une saison Netflix, sont arrivés au 4e rang. Après le Québec, l’Ontario occupait la cinquième place lorsqu’il s’agissait de diffuser Netflix à la vapeur le plus rapidement. Il a fallu 6,3 jours aux Ontariens pour commencer et terminer une saison Netflix.

Les résidents de l’Alberta, avec une moyenne de 6,4 jours, sont arrivés au numéro 6.

Les Saskatchewanais étaient les streamers Netflix les plus lents à travers le pays. Il leur a fallu plus d’une semaine (7,7 jours) pour terminer une saison, ont déclaré les répondants.

En raison d’une quantité insuffisante de données, le Nunavut, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont été exclus de l’enquête, a déclaré Time2Play dans un communiqué de presse.

En ce qui concerne l’émission Netflix la plus regardée en rafale en 2022, les données montrent que la saison 4 de “Stranger Things” a obtenu la première place, suivie de la saison 2 de “The Witcher”. La saison 2 de “Bridgerton” était la troisième émission la plus diffusée sur Netflix au Canada, la saison 1 de “Dahmer” était la quatrième et la saison 2 de “Ozark” était la cinquième, selon l’enquête.

La saison 3 de “Love is Blind” s’est classée sixième, la saison 3 de “Umbrella Academy” est arrivée septième et la troisième saison de “Selling Sunset” a été la huitième émission la plus diffusée en 2022.

Compléter le top 10 le plus rapide était “Never Have I Ever (Saison 3)” et “Inventing Anna (Saison 1)”.

Selon le sondage, la majorité des Canadiens font généralement du binge-watching entre 20 h et minuit et regardent deux épisodes avant d’aller se coucher.

Une moyenne de 2,8 épisodes a été la réponse à la question de l’enquête sur le nombre d’épisodes que les gens peuvent regarder d’affilée sans faire de pause.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.