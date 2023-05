Quelles sont les émissions de télévision canadiennes les plus meurtrières ?

Dans diverses séries télévisées, vous avez peut-être été témoin de la disparition de personnages bien-aimés, vous laissant bouche bée. Cependant, cette approche stratégique est utilisée par de nombreux spectacles pour captiver le public et maintenir son attention inébranlable.

« The Last of Us » a le pourcentage le plus élevé de décès de personnages à 56,52%, avec une moyenne d’environ 5,78 décès de personnages par épisode, selon une étude de BonusFinder Canada.

La recherche a également révélé que « Wynonna Earp » se démarque comme l’émission canadienne avec le pourcentage le plus élevé de personnages morts (31,16%) en tuant 91 personnages sur quatre saisons.

Après « Wynonna Earp », « Vikings » est la deuxième émission canadienne la plus meurtrière, avec 28,37 % de ses personnages tués. L’émission télévisée a un record de 141 décès (37 personnages féminins et 104 personnages masculins) sur six saisons.

L’étude a obtenu les données en calculant le pourcentage de personnages éliminés dans chaque épisode. Par exemple, dans « Wynonna Earp », 1,86 personnages ont été tués par épisode, tandis que « Vikings » avait un taux de destruction de 1,58.

« Nikita » a le troisième pourcentage le plus élevé de personnages morts (26,32%). Au total, 159 personnages ont été éliminés de l’émission télévisée, dont 31 femmes et 128 hommes. La série a tué un record de 2,18 personnages par épisode et 39,75 victimes par saison.

Voici les 10 émissions canadiennes les plus meurtrières ainsi que le taux de mortalité par épisode et le pourcentage de personnages tués, selon BonusFinder Canada :

1- Wynonna Earp – 1,86 – 31,16 %

2- Vikings – 1,58 – 28,37 %

3- Nikita – 2,18 – 26,32 %

4- Continuum – 2 – 24,71 %

5- Voyageurs – 1,74 – 19,03 %

6- Mystères de Murdoch – 0,84 à 10,67 %

7- Les Tudors – 0,97 – 9,34 %

8- Noir orphelin – 0,46 à 7,21 %

9- Alias ​​Grace – 0,33 – 2,35 %

10- Heartland – 0,02 à 1,19 %

Y compris les séries télévisées populaires non produites au Canada, «The Last of Us» de HBO s’est classée comme l’émission avec le pourcentage le plus élevé de décès de personnages à un énorme 56,52%. Les données révèlent que cette émission a également le taux de mortalité par épisode le plus élevé, avec une moyenne d’environ 5,78 décès de personnages par épisode.

« Spartacus » et « The Walking Dead » ont été classés deuxième et troisième émissions de télévision les plus meurtrières avec respectivement 46,73 et 39,65 % de leurs personnages tués.



Méthodologie



1- Bonus.ca a créé une liste d’émissions de télévision à analyser en fonction de la pertinence, de la popularité au Canada et de la disponibilité des données, en se concentrant sur les émissions de longue durée, les émissions spécifiques à un genre (par exemple, crime, fantastique, science-fiction), ou des émissions connues pour leurs taux de mortalité élevés pour révéler les émissions qui tuent les personnages les plus nommés.



2- Les experts ont rassemblé le nombre de personnages d’IMDb et le nombre d’épisodes et de saisons provenaient de Wikipedia.



3- Les chiffres représentant les personnages décédés ont été trouvés sur Cinemorgue Fandom, ces chiffres incluent le nombre total de décès ainsi que le nombre de décès féminins et masculins.



4- À partir des données recueillies, le pourcentage de personnages tués a été calculé en divisant le nombre de morts de personnages par le nombre de personnages dans chaque émission.



5- Des taux de kill par épisode et par saison ont été établis, en divisant le nombre de morts de personnages par le nombre d’épisodes et de saisons.



6- Sur la base des données collectées, les émissions de télévision ont été classées du plus haut au plus bas pourcentage de personnages tués.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.