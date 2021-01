Trois vaccins COVID-19 – de Pfizer / BioNtech, Moderna et Oxford / AstraZeneca – semblent être les plus courants pour les Européens.

Bien qu’ils aient tous le même objectif, il existe des différences substantielles entre les jabs, de leur composition et de leur efficacité déclarée, à leur prix et à leur facilité de conservation et de distribution.

Pfizer / BioNtech et Moderna

Le vaccin Pfizer, comme le vaccin Moderna, utilise une technologie innovante d’ARN messager. En bref, cette technologie enseigne à nos cellules comment produire une protéine, ce qui fait réagir le système immunitaire.

On prétend que leur efficacité dans la lutte contre le COVID-19, jusqu’à 95%, est supérieure à celle d’AstraZeneca.

Les deux, cependant, sont plus chers.

Le gros inconvénient du jab de Pfizer est qu’il doit être stocké dans le froid extrême, à des températures aussi basses que -70C à -80C. Les Moderna peuvent rester stables pendant 30 jours à une température comprise entre 2 ° C et 8 ° C, mais pendant des périodes plus longues, elles devront être congelées à -20 ° C.

Oxford / AstraZeneca

Par rapport à Pfizer et Moderna, le jab d’AstraZeneca utilise une technique de vaccination plus traditionnelle, utilisant une version atténuée du virus qui cause le rhume chez les chimpanzés.

Ce virus a été génétiquement modifié avec un gène pour une protéine de coronavirus pour provoquer la réaction immunitaire du corps.

Son taux d’efficacité est inférieur à environ 70%. Mais, dans certaines conditions, cela peut atteindre 90%.

Mais il est beaucoup moins cher et plus facile à stocker que le vaccin de Pfizer. Le vaccin AstraZeneca peut survivre dans un réfrigérateur standard jusqu’à six mois, tandis que celui de Pfizer a besoin de températures allant jusqu’à -80 ℃.

D’autres vaccins sont-ils en route?

L’Union européenne a déjà acheté des dizaines de millions de ces trois vaccins. Mais ils ne sont pas les seuls candidats – d’autres sont en cours de développement par Johnson & Johnson et Sanofi. Il existe également des jabs chinois et russes.

Regardez la comparaison complète dans le lecteur vidéo ci-dessus.