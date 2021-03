Quelles sont les dernières restrictions de niveau 4?

Le message de maintien au pays du Pays de Galles a été prolongé de trois semaines supplémentaires, jusqu’au 12 mars au moins, mais le premier ministre Mark Drakeford a commencé à assouplir certaines mesures de verrouillage.

Le Pays de Galles peut s’attendre à « des jours et des semaines plus positifs à venir » suite aux signes indiquant que la pire de la deuxième vague de coronavirus est passée, a déclaré M. Drakeford.

M. Drakeford a confirmé que l’amélioration de la situation de la santé publique ouvrait la possibilité de restaurer «d’autres libertés» lors de la révision des restrictions le 12 mars, pour accompagner le retour à l’école pour tous les élèves du primaire.

Il a également suggéré que le secteur de l’hôtellerie gallois, y compris les pubs et les restaurants, pourrait rouvrir à un moment similaire à d’autres pays du Royaume-Uni plus tard au printemps.

M. Drakeford a déclaré qu’il fournirait une date de retour pour les lieux d’accueil « dès que le poste de santé publique sera suffisamment sûr pour que nous le fassions », et que lorsque l’on en donnera une, « ce sera une date fiable, et une date à laquelle les gens seront capable d’agir sur « .

Mais il a déclaré que le calendrier pour le faire ne serait « pas très différent » de celui ailleurs au Royaume-Uni, Boris Johnson ayant annoncé que les entreprises en Angleterre pourraient offrir un service extérieur à partir du 12 avril au plus tôt et un service intérieur à partir du 17 mai.

Les enfants âgés de trois à sept ans sont retournés à l’école au Pays de Galles le 22 février, tous les enfants du primaire au Pays de Galles devant reprendre l’enseignement en face à face à partir de la mi-mars, à condition que la situation des coronavirus dans le pays « continue de s’améliorer ».

M. Drakeford a également confirmé qu’à partir du 20 février, jusqu’à quatre personnes de deux maisons différentes pourront se rencontrer pour un exercice local à distance sociale – à l’exclusion des jardins privés.

En outre, à partir du 1er mars, la loi sera modifiée pour permettre la réouverture des lieux de mariage autorisés, tels que les attractions touristiques et les hôtels, mais uniquement pour les cérémonies de mariage et de partenariat civil.

Le 19 février, le premier ministre a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que les logements de vacances «autonomes» au Pays de Galles pourraient également rouvrir à temps pour la période de Pâques. M. Drakeford a déclaré que Pâques était un « moment important » pour l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie au Pays de Galles et que le gouvernement « discutait avec eux de ce qui pourrait être possible ».

Les gens ont également été autorisés à réformer leur bulle de soutien, dans le cadre du dernier examen des restrictions de niveau quatre qui sont en place depuis le 20 décembre.

Cependant, il a été conseillé aux personnes vulnérables au Pays de Galles de continuer à se protéger chez elles jusqu’au 31 mars.

Tous les magasins, lieux d’accueil et gymnases non essentiels sont actuellement fermés sous ces restrictions, mais certains aspects du commerce de détail non essentiel, ainsi que des services personnels tels que la coiffure, pourraient commencer à rouvrir au Pays de Galles à partir du 15 mars, a déclaré M. Drakeford.

Le gouvernement gallois examine officiellement les règlements Covid-19 – y compris les fermetures d’écoles – toutes les trois semaines, le prochain examen étant attendu le 12 mars.

Le Pays de Galles a actuellement le taux le plus bas parmi les quatre pays, avec 65,7 cas pour 100 000 habitants au cours des sept jours précédant le 24 février.

Il s’agit du taux le plus bas pour le Pays de Galles depuis les sept jours précédant le 22 septembre 2020.