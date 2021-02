Quelles sont les dernières restrictions de niveau 4?

Comment se déroule le déploiement du vaccin au Pays de Galles?

Le Pays de Galles est devenu le premier pays du Royaume-Uni à atteindre son objectif d’offrir des vaccins contre le coronavirus à tous dans ses quatre premiers groupes prioritaires.

M. Drakeford a déclaré que cette étape était un « effort vraiment phénoménal » pour le déploiement des vaccins dans le pays, qui a jusqu’à présent vu plus de 780 000 premières doses délivrées.

Le gouvernement gallois avait précédemment déclaré qu’il offrirait des vaccins à ceux des quatre premiers groupes prioritaires – résidents et personnel des maisons de soins pour personnes âgées, travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne, toutes les personnes âgées de 70 ans et plus et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables – par mi-février.

Le gouvernement gallois a annoncé le 12 février que cet objectif avait été atteint. L’Angleterre a atteint cet objectif le 14 février.

Au 15 février, Public Health Wales a déclaré qu’un total de 784 809 premières doses du vaccin Covid-19 avait été administré, soit une augmentation de 13 158 par rapport à la veille.

L’agence a déclaré que 5 402 secondes doses avaient également été administrées, soit une augmentation de 829.

Au total, 89,4% des plus de 80 ans au Pays de Galles ont reçu leur première dose, ainsi que 90,6% de ceux âgés de 75 à 79 ans et 89,5% de ceux âgés de 70 à 74 ans.

Pour les maisons de soins, 81,6% des résidents et 84,5% du personnel ont reçu leur première dose du vaccin Covid-19.

Quand les écoles rouvriront-elles?

Les écoles ont été fermées avant Noël, mais certains élèves reprendront l’apprentissage en face à face à plein temps à partir du 22 février.

C’est une quinzaine de jours avant la date provisoire du 8 mars que les élèves anglais commenceront à affluer vers la salle de classe.

Mais une nouvelle variante de Covid-19 suffirait à fermer des écoles au Pays de Galles, a déclaré le Premier ministre.

Les écoliers de la phase de fondation âgés de trois à sept ans retourneront dans les salles de classe au Pays de Galles à partir du 22 février, avec certains apprenants plus âgés suivant des cours professionnels.

Mais M. Drakeford a déclaré à l’émission Sophy Ridge On Sunday de Sky News que la décision pourrait être annulée si « les choses devaient aller contre nous ».

Il a ajouté: «Le conseil que nous a donné notre médecin-chef et nos scientifiques est que vous devriez, à ces premières étapes, toujours prendre des mesures qui pourraient être annulées rapidement si vous en aviez besoin.

«S’il devait y avoir des conséquences inattendues de la réintégration des enfants de trois à sept ans à l’école, alors, bien sûr, nous pourrions faire marche arrière».

Et les examens?

Les examens GCSE, AS et A-level du Pays de Galles qui doivent avoir lieu à l’été 2021 ont été annulés, a annoncé la ministre de l’Éducation Kirsty Williams le 10 novembre.

Mme Williams a déclaré qu’il était impossible de garantir des conditions de concurrence équitables en raison de l’impact du coronavirus, de sorte que les notes seront basées sur des évaluations de classe établies en externe sous la supervision des enseignants.

Puis-je réserver des vacances d’été au Pays de Galles?

Le Premier ministre Mark Drakeford a déclaré que les personnes susceptibles de réserver des vacances au Pays de Galles devraient le faire « en sachant le monde incertain dans lequel nous vivons ».

Il a laissé entendre que l’industrie du tourisme du Pays de Galles pourrait être ouverte aux affaires d’ici Pâques.

« Il n’y a aucune garantie à cela, personne ne peut leur offrir de garantie », a déclaré M. Drakeford lors d’une conférence de presse à Cardiff le 12 février.

«Lorsque nous avons rouvert le tourisme l’année dernière, nous ne sommes pas passés de rien à tout en une seule fois. Nos premiers pas ont été de rouvrir des logements autonomes, où les gens avaient toutes leurs propres installations et où les logements autonomes étaient occupés par des personnes votre propre groupe familial.

«J’entends tout ce que nous dit l’industrie du tourisme au Pays de Galles et je veux reconnaître l’importance de la période de Pâques pour eux.

«J’essaie de donner une indication aujourd’hui que si tout continue de s’améliorer, nous ferons ce que nous pouvons pour répondre à leur souhait de pouvoir reprendre le trading pendant la période de Pâques.

« Personne ne devrait penser un instant que cela signifiera une réouverture en bloc de cette industrie, et quiconque réserve à l’avance doit le faire en sachant parfaitement que les améliorations que nous constatons actuellement, personne ne peut garantir que les choses continueront. de cette façon. »