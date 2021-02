Les vaccins sont-ils administrés au Pays de Galles?

Le Pays de Galles a atteint son objectif d’offrir des vaccins contre le coronavirus à tout le monde dans ses quatre premiers groupes prioritaires le 12 février.

M. Drakeford a déclaré que cette étape était un « effort vraiment phénoménal » pour le déploiement du vaccin dans le pays, qui a jusqu’à présent vu 715 944 personnes recevoir leur première dose.

Par mi-février.

Le ministre de la Santé, Vaughan Gething, a déclaré: « Chaque vaccin administré à quelqu’un au Pays de Galles est une petite victoire contre le virus, et nous nous réjouissons déjà de franchir notre prochaine étape ».

M. Gething a ajouté que « tout le monde dans ces groupes n’aura pas encore assisté à leur rendez-vous », et que « certains n’auront pas répondu et certains auront choisi de ne pas se faire vacciner ».

Les écoles sont-elles fermées?

Les écoles et collèges du Pays de Galles sont fermés et le resteront au moins jusqu’au semestre de février.

Mais la ministre de l’Éducation, Kirsty Williams, a déclaré lors du briefing du gouvernement gallois que les enfants âgés de trois à sept ans retourneront à l’école à partir du 22 février.

«Nous avons clairement indiqué que l’éducation de nos enfants était une priorité tout au long de cette pandémie», a-t-elle déclaré.

«Malheureusement, nous ne sommes pas encore en mesure de voir un retour complet à l’école pour chaque apprenant.

« Cependant, grâce aux personnes qui suivent nos directives nationales, il y a suffisamment de marge pour que nous puissions ramener certains de nos apprenants d’une manière progressive, flexible et progressive. »

Mark Drakeford a déclaré lors d’une conférence de presse à Cardiff le 29 janvier qu’il était «très désireux de donner un préavis de deux semaines» au sujet des projets de retour à l’école des enfants.

Le premier ministre a déclaré qu’il comprenait les «inquiétudes» que le personnel de l’école avait à propos des élèves qui retournent à l’enseignement en face à face au Pays de Galles.

«Nous ferons tout ce que nous pouvons dans la semaine à venir pour travailler avec les syndicats d’enseignants et les autres membres du personnel qui travaillent dans les écoles afin de mettre tout en œuvre pour garantir que ce lieu de travail est aussi sûr que possible.

«C’est en partie pourquoi nous avons parlé aujourd’hui de commencer par les très jeunes enfants – les enfants qui sont les moins susceptibles de souffrir du coronavirus ou de le transmettre à d’autres personnes.

« Nous devons travailler ensemble sur ce programme car nous avons un objectif commun: essayer de réparer les dommages causés à l’éducation de nos jeunes au cours des 12 mois qui viennent de s’écouler ».

Le gouvernement avait précédemment fait en sorte que les écoles aient une certaine flexibilité pendant les deux premières semaines du semestre de printemps, leur permettant de choisir quand les élèves reprendraient l’apprentissage en personne.

Cependant, en raison du nombre élevé de personnes gravement malades dans les hôpitaux du Pays de Galles, le gouvernement a fermé toutes les écoles avant le retour des élèves début janvier.

Les écoles ne sont ouvertes qu’aux élèves vulnérables et aux enfants de travailleurs critiques.

Les universités continueront d’offrir des cours en personne et en ligne, mais les étudiants doivent rester chez eux dans leur logement universitaire selon les nouvelles règles – sauf à des fins limitées telles que l’exercice, et doivent travailler à domicile dans la mesure du possible.

Et les examens?

Les examens GCSE, AS et A-level du Pays de Galles qui doivent avoir lieu à l’été 2021 ont été annulés, a annoncé la ministre de l’Éducation Kirsty Williams le 10 novembre.

Mme Williams a déclaré qu’il était impossible de garantir des conditions de concurrence équitables en raison de l’impact du coronavirus, de sorte que les notes seront basées sur des évaluations de classe établies en externe sous la supervision des enseignants.

Puis-je voyager au Pays de Galles après le verrouillage?

L’Angleterre fait actuellement l’objet d’un verrouillage national, ce qui signifie que les voyages entrants et sortants vers d’autres pays sont interdits jusqu’à la mi-février pour éviter que de nouveaux cas de variantes entrent dans le pays.

Le ministre gallois de la Santé, Vaughan Gething, a déclaré le 3 février que 13 cas de la variante sud-africaine avaient été identifiés au Pays de Galles, soit une augmentation de 3 par rapport à la semaine précédente.

En vertu des restrictions de verrouillage actuelles, vous ne pouvez quitter votre zone locale que pour une raison légalement autorisée, comme le travail.

L’Écosse a également instauré un ordre de «rester à la maison» et fermé ses frontières, ce qui signifie que les voyages sont interdits entre toutes les nations décentralisées.

M. Drakeford a déclaré: «Le coronavirus ne respecte pas les frontières – nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité du Pays de Galles et du Royaume-Uni. Veuillez bien réfléchir à votre destination et à ce que vous faites. Ce virus se développe partout où nous nous réunissons avec d’autres. «