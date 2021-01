Les vaccins sont-ils administrés au Pays de Galles?

Les premières doses ont été administrées à 270 833 personnes au Pays de Galles, au 24 janvier, selon le gouvernement.

Au 16 janvier, 3 215 pour 100 000 personnes avaient été vaccinées au Pays de Galles, contre 3 514 en Écosse, 4 005 en Angleterre et 4 828 en Irlande du Nord. D’autres centres d’administration de vaccins ouvriront dans les semaines à venir, ce qui montre que des progrès sont réalisés dans le contrôle du virus.

Bien que, bien qu’il soit statistiquement en retard par rapport aux autres pays d’origine dans la livraison du vaccin, M. Drakeford a annoncé: « nous sommes sur la bonne voie pour vacciner les quatre principaux groupes prioritaires d’ici la mi-février, aux côtés des autres nations britanniques. »

M. Drakeford a déclaré lors d’une conférence de presse que le déploiement des vaccins Pfizer et Oxford / AstraZeneca « nous offre une chance d’un avenir différent et meilleur », confirmant que tout le personnel ambulancier de première ligne aura reçu sa première dose du vaccin d’ici la semaine prochaine et que le vaccin sera étendu au personnel travaillant dans les écoles spéciales et au personnel des écoles et des collèges qui sont à risque.

Puis, le 18 janvier, le gouvernement gallois a été en outre critiqué pour sa politique « vraiment déconcertante » consistant à retarder le déploiement du vaccin contre le coronavirus, après que M. Drakeford ait affirmé qu’il y avait des approvisionnements limités de Pfizer.

Cependant, le premier ministre a déclaré à Sky News le 18 janvier que le Pays de Galles « s’approvisionnerait en vaccins cette semaine, en particulier le vaccin d’Oxford ».

Suite à ces critiques, le ministre de la Santé, Vaughan Gething, a déclaré le 20 janvier que plus de 10 000 personnes reçoivent leur première dose chaque jour au Pays de Galles. C’est la même chose que sept personnes se font vacciner chaque minute. M. Gething a également déclaré que plus de 5% du pays de Galles avait maintenant été vacciné.

Le premier ministre a confirmé que le gouvernement gallois avait manqué son objectif de vacciner 70% des plus de 80 ans d’ici le 25 janvier.

M. Drakeford a déclaré au Parlement gallois le 26 janvier que l’objectif était affecté par des conditions météorologiques défavorables, un « grand nombre » de plus de 80 ans ne se sentant pas en sécurité pour eux de quitter leurs maisons dans la neige et la glace.

Il a ajouté: « Toutes ces personnes se seront vu offrir une autre opportunité de vaccination d’ici la fin de mercredi de cette semaine. [Jan 27], donc nous compenserons très rapidement ce nombre. «

Les écoles sont-elles fermées?

Les écoles et collèges du Pays de Galles sont fermés et pourraient le rester jusqu’à la mi-février.

Les enfants au Pays de Galles « resteront en apprentissage à distance jusqu’au 29 janvier au plus tôt », a déclaré Mark Drakeford à BBC Breakfast, dans le but de contrôler le virus et d’appliquer le message « Restez à la maison ».

Le gouvernement avait précédemment fait en sorte que les écoles aient une certaine flexibilité pendant les deux premières semaines du semestre de printemps, leur permettant de choisir quand les élèves reprendraient l’apprentissage en personne.

Cependant, en raison du nombre élevé de personnes gravement malades dans les hôpitaux du Pays de Galles, le gouvernement a fermé toutes les écoles avant le retour des élèves début janvier.

Les écoles ne sont ouvertes qu’aux élèves vulnérables et aux enfants de travailleurs critiques.

Les universités continueront d’offrir des cours en personne et en ligne, mais les étudiants doivent rester chez eux dans leur logement universitaire en vertu des nouvelles règles – sauf à des fins limitées telles que l’exercice, et doivent travailler à domicile dans la mesure du possible.

Et les examens?

Les examens GCSE, AS et A-level du Pays de Galles qui doivent avoir lieu à l’été 2021 ont été annulés, a annoncé la ministre de l’Éducation Kirsty Williams le 10 novembre.

Mme Williams a déclaré qu’il était impossible de garantir des règles du jeu équitables en raison de l’impact du coronavirus, de sorte que les notes seront basées sur des évaluations de classe établies en externe sous la supervision des enseignants.

Puis-je voyager au Pays de Galles après le verrouillage?

L’Angleterre est actuellement en lock-out national, ce qui signifie que les voyages entrants et sortants vers d’autres pays sont interdits jusqu’à la mi-février.

Vous ne pouvez quitter votre région que pour une raison légalement autorisée, par exemple pour le travail.

L’Écosse a également instauré un ordre de «rester à la maison» et fermé ses frontières, ce qui signifie que les voyages sont interdits entre toutes les nations décentralisées.

M. Drakeford a déclaré: «Le coronavirus ne respecte pas les frontières – nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité du Pays de Galles et du Royaume-Uni. Veuillez bien réfléchir à votre destination et à ce que vous faites. Ce virus se développe partout où nous nous réunissons avec d’autres. «