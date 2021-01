Les vaccins sont-ils administrés au Pays de Galles?

Le vaccin Oxford / AstraZeneca a commencé à être administré à travers le Royaume-Uni, le Pays de Galles ayant vacciné environ 50000 personnes avec leur première dose du vaccin le 8 janvier.

M. Drakeford a déclaré lors d’une conférence de presse que le déploiement des vaccins Pfizer et Oxford / AstraZeneca « nous offre une chance d’un avenir différent et meilleur », confirmant que tout le personnel ambulancier de première ligne aura reçu sa première dose du vaccin d’ici semaine et que le vaccin sera étendu au personnel travaillant dans les écoles spéciales et au personnel des écoles et des collèges qui sont à risque.

Le Premier ministre a également déclaré lors de la conférence qu’à partir du 11 janvier, le gouvernement gallois publiera des chiffres quotidiens sur les vaccinations administrées dans le pays,

Cependant, il a déclaré qu’ils ne sont pas en mesure de fournir des objectifs pour l’administration des vaccins au Pays de Galles, affirmant que «je ne pense pas qu’il soit judicieux d’avoir un objectif si vous ne savez pas combien de vaccins vous allez recevoir. «

Le 8 janvier, le Premier ministre a déclaré à BBC Radio Wales que « nous ne sommes pas encore en mesure au-delà des deux prochaines semaines après cette semaine de connaître l’offre de vaccins que nous recevrons ici au Pays de Galles.

« Lorsque nous saurons combien de vaccins nous avons, alors nos objectifs seront de maximiser l’utilisation de cet approvisionnement dans toutes les régions du Pays de Galles. »

Les écoles sont-elles fermées?

Les écoles et collèges du Pays de Galles sont fermés et pourraient le rester jusqu’à la mi-février.

Les enfants du Pays de Galles « resteront en apprentissage à distance jusqu’au 29 janvier au plus tôt », a déclaré Mark Drakeford à BBC Breakfast, dans le but de contrôler le virus et d’appliquer le message « Restez à la maison ».

Le gouvernement avait auparavant fait en sorte que les écoles aient une certaine flexibilité pendant les deux premières semaines du semestre de printemps, leur permettant de choisir quand les élèves reprendraient l’apprentissage en personne.

Cependant, en raison du nombre élevé de personnes gravement malades dans les hôpitaux du Pays de Galles, le gouvernement a fermé toutes les écoles avant le retour des élèves début janvier.

Les écoles ne seront ouvertes que pour les élèves vulnérables et les enfants de travailleurs critiques.

Les universités continueront d’offrir des cours en personne et en ligne, mais les étudiants doivent rester chez eux dans leur logement universitaire selon les nouvelles règles – sauf à des fins limitées telles que l’exercice, et doivent travailler à domicile dans la mesure du possible.

Et les examens?

Les examens GCSE, AS et A-level du Pays de Galles qui doivent avoir lieu à l’été 2021 ont été annulés, a annoncé la ministre de l’Éducation Kirsty Williams le 10 novembre.

Mme Williams a déclaré qu’il était impossible de garantir des règles du jeu équitables en raison de l’impact du coronavirus, de sorte que les notes seront basées sur des évaluations de classe établies en externe sous la supervision des enseignants.

Puis-je voyager au Pays de Galles après le verrouillage?

L’Angleterre est rentrée dans un verrouillage national, ce qui signifie que les voyages entrants et sortants vers d’autres pays sont interdits jusqu’à la mi-février.

Vous ne pouvez quitter votre région que pour une raison légalement autorisée, par exemple pour le travail.

L’Écosse a également instauré un ordre de «rester à la maison» et fermé ses frontières, ce qui signifie que les voyages sont interdits entre toutes les nations décentralisées.

M. Drakeford a déclaré: «Le coronavirus ne respecte pas les frontières – nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité du Pays de Galles et du Royaume-Uni. Veuillez bien réfléchir à votre destination et à ce que vous faites. Ce virus se développe partout où nous nous réunissons avec d’autres. «

Les entreprises recevront-elles un soutien?

Un « Restrictions Business Fund » d’une valeur de 160 millions de livres sterling sera proposé et permettra à environ 60 000 entreprises d’hôtellerie, de tourisme et de loisirs qui paient des tarifs non nationaux (NDR) d’accéder à des subventions allant jusqu’à 5 000 £.

Un total de 180 millions de livres sterling sera également disponible auprès du Fonds pour la résilience économique. Les petites et moyennes entreprises pourraient recevoir jusqu’à 100 000 £ de subventions et les grandes entreprises pourraient recevoir jusqu’à 150 000 £.