L’Écosse a également enregistré son chiffre le plus élevé de décès par coronavirus depuis mai dans la semaine se terminant le 10 janvier.

Le 16 janvier, l’Écosse a lancé un programme de vaccination de masse, qui vaccinerait 5000 travailleurs de la santé et des services sociaux au NHS Louisa Jordan Hospital de Glasgow. Le déploiement verra jusqu’à 500 doses du vaccin Pfizer administrées toutes les heures, de 8 h 45 à 19 h 30.

Au 22 janvier, les premières doses ont été administrées à 358 000 personnes en Écosse, les plus de 80 ans et les travailleurs de première ligne devant recevoir la première dose d’ici la mi-février.

Quatre-vingt pour cent des résidents des maisons de soins en Écosse ont reçu leur première dose du vaccin contre le coronavirus, a déclaré Nicola Sturgeon le 19 janvier.

Trois millions de personnes en Écosse, la majorité de la population adulte, auront reçu leur première dose de vaccin au début du mois de mai, a déclaré le Premier ministre aux MSP.

« Cela signifie que dans environ trois mois, environ trois millions de personnes au total auront reçu au moins la première dose du vaccin – il s’agit bien sûr de la majorité de la population adulte et comprend toutes les personnes de plus de 50 ans, et de nombreux jeunes avec un problème de santé sous-jacent », a-t-elle déclaré.

« Le reste de la population adulte suivra par la suite aussi vite que les approvisionnements le permettront. »

De nouvelles directives pour ces blindages ont également été introduites. Si vous faites du blindage mais que vous ne pouvez pas travailler de chez vous, n’allez pas travailler – le médecin-chef écrira à tout ce qui s’applique à ce qui fera office de note du médecin.

Les écoles doivent fermer jusqu’au 1er février, avec des cours en ligne en cours.