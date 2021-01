Des mesures de verrouillage plus strictes ont été imposées par Nicola Sturgeon pour tenter de faire baisser le taux d’infection du pays.

Le Premier ministre écossais a élargi les règles qui ont été initialement mises en œuvre par la loi le 5 janvier, déclarant au Parlement écossais que les nouvelles restrictions sont « regrettables » mais sont un « moyen pour une fin ».

Plus de la moitié de tous les cas dans le pays étant blâmés pour la nouvelle variante du virus, le premier ministre déclarant au Parlement que cela «rend beaucoup plus difficile de ramener le nombre R en dessous de 1, sans restrictions sévères».

En vertu des nouvelles règles, qui sont entrées en vigueur le 16 janvier, les services click-and-collect seront interdits, à l’exception de ceux qui servent des produits essentiels, tels que les vêtements, les équipements pour bébés et les livres. Les magasins doivent fournir des heures de rendez-vous échelonnées pour éviter tout contact avec les clients.

De plus, les plats à emporter et les boissons chaudes ne peuvent être servis qu’à l’extérieur d’un bâtiment, par exemple à travers une porte ou une trappe de service, et une interdiction a été imposée à la consommation d’alcool en public dans les zones de niveau 4, y compris celles achetées dans les services de plats à emporter.

Des directives précédemment émises pour autoriser uniquement les travaux essentiels à effectuer à l’intérieur des maisons des gens ont également été inscrites dans la loi, le premier ministre déclarant que vous devriez travailler à domicile si vous le faisiez lors du premier verrouillage l’année dernière.

Dans une allocution au Parlement écossais le 13 janvier, le Nicola Sturgeon a déclaré que « le nombre de cas est toujours si élevé et la nouvelle variante est si contagieuse que nous devons être aussi résistants et efficaces que possible », avec la nouvelle variante qui constitue 60 pc de tous les nouveaux cas enregistrés ces dernières semaines.