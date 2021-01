Nicola Sturgeon a annoncé des mesures de verrouillage supplémentaires pour tenter de réduire le taux d’infection du pays.

Le Premier ministre écossais a élargi les règles qui ont été initialement mises en œuvre par la loi le 5 janvier, déclarant au Parlement écossais que les nouvelles restrictions sont « regrettables » mais sont un « moyen pour une fin ».

Plus de la moitié de tous les cas dans le pays étant blâmés pour la nouvelle variante du virus, le premier ministre déclarant au Parlement que cela «rend beaucoup plus difficile de ramener le nombre R en dessous de 1, sans restrictions sévères».

En vertu des nouvelles règles, qui entreront en vigueur le 16 janvier, les services click-and-collect seront interdits, à l’exception de ceux qui servent des produits essentiels, tels que les vêtements, les équipements pour bébés et les livres. Les magasins doivent fournir des heures de rendez-vous échelonnées pour éviter tout contact avec les clients.

En outre, les plats à emporter et les boissons chaudes ne peuvent être servis qu’à l’extérieur d’un bâtiment, par exemple à travers une porte ou une écoutille de service, et une interdiction a été imposée à la consommation d’alcool en public dans les zones de niveau 4, y compris celles achetées dans les services à emporter.

Des directives ont été inscrites dans la loi sur la question de savoir si les gens devraient être autorisés à travailler de l’extérieur de la maison, le premier ministre déclarant que vous devriez travailler à domicile si vous le faisiez lors du premier verrouillage l’année dernière.

Dans une allocution au Parlement écossais le 13 janvier, le Nicola Sturgeon a déclaré que « le nombre de cas est toujours si élevé et la nouvelle variante est si contagieuse que nous devons être aussi résistants et efficaces que possible », avec la nouvelle variante qui constitue 60 pc de tous les nouveaux cas enregistrés ces dernières semaines.

L’Écosse a également enregistré son chiffre le plus élevé de décès par coronavirus depuis mai dans la semaine se terminant le 10 janvier.

Les restrictions resteront en vigueur jusqu’à fin janvier, bien que Mme Sturgeon n’ait pas exclu de prolonger ce verrouillage si nécessaire. Cependant, le premier ministre a déclaré que les restrictions de verrouillage pourraient avoir un effet en Écosse, l’augmentation du nombre de cas quotidiens ralentissant depuis l’année de l’if.

Au 12 janvier, 191 965 avaient reçu leur première dose du vaccin en Écosse, les plus de 80 ans et les travailleurs de première ligne devant recevoir la première dose d’ici la mi-février.

Toutes les zones sous les restrictions de niveau 4 seront placées sous les nouvelles règles, les îles restant sous les restrictions de niveau 3. On a également dit aux gens de ne pas entrer ou sortir d’Écosse, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Le 6 janvier, l’hôpital universitaire Queen Elizabeth a refusé dix patients qui seraient généralement traités à l’hôpital de soins intensifs de la région de Glaswegian de Govan, car il était « submergé de cas de covid ».

De nouvelles directives pour ces blindages ont également été introduites. Si vous faites du blindage mais que vous ne pouvez pas travailler de chez vous, n’allez pas travailler – le médecin-chef écrira à tout ce qui s’applique et agira comme une note du médecin.

Les écoles doivent fermer jusqu’au 18 janvier, des cours en ligne ayant actuellement lieu.